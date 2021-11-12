Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 12 листопада:

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На Донбасі загинули двоє воїнів

Джерело: ООС

Від початку доби бойовики двічі порушували режим тиші на Донбасі. Окупанти з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ біля:

Попасної;

Зайцевого.

Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців зазнали поранень, несумісних з життям,

– додали у штабі.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили ворога припинити обстріли.

Військові назвали імена загиблих

Імена загиблих українських захисників повідомили у 79 окремій десантно-штурмовій бригаді. Десантники Руслан Прусов і Вадим Федосеєв служили саме в її лавах.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович,

– зазначили військові.

У бригаді наголосили: "Це – непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів загиблих. Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави".

Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих бійців.



На Донбасі загинули двоє українських воїнів / Колаж 24 каналу

Ексміністру енергетики оголосили підозру

Джерело: ДБР

Держане бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості. Мовиться про схему постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу.

Справу відкрили за статтею про сприяння терористичній групі, триває розслідування.

Організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень,

– розповіли у ДБР.

Постачання відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років. У СБУ інформують, що співучасником був колишній міністр енергетики. За даними 24 каналу, мовиться про Володимира Демчишина, який обіймав посаду голови міністерства впродовж 2014 – 2016 років.

За даними Служби безпеки, очільник міністерства:

призначив російських найманців на посади у державних підприємств на окупованому Донбасі;

перевищив свої повноваження та примусив керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками бойовиків. Зокрема щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 мільярди гривень. Внаслідок дій чиновника, терористи отримали понад 200 мільйонів гривень.

Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих "урядів" терористичних організацій на тимчасово окупованих територіях. Ба більше, це зменшило фінансове навантаження країни-агресора щодо матеріального забезпечення окупантів,

– пояснили в СБУ.

Варто зауважити, що схему організували завдяки сприянню вищого керівництва Росії.

Зверніть увагу! Підозру в державній зраді та сприянні терористам 19 вересня оголосили іншому учаснику злочинної схеми. Печерський райсуд Києва взяв підозрюваного під варту з правом внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень. Наразі фігурант перебуває у СІЗО.

Що відомо про Володимира Демчишина Він родом зі Львова, йому 46 років. Був міністром енергетики та вугільної промисловості України у другому уряді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.



Демчишина 21 квітня 2016 року призначили членом наглядової ради "Нафтогазу". В 2019 році звільнили з посади за вказівкою Володимира Зеленського.

Допит бойовика Куликовського

Джерело: СБУ

СБУ оприлюднила відео допиту бойовика Дениса Куликовського, який керував "Ізоляцією". Він розповів, що на території катівні утримували ув'язнених, зберігали зброю та військову техніку.

Свою діяльність злочинець схарактеризував як "інспектор охорони". Зокрема, кат повідомив, що "стежив за безпекою" до грудня 2014 року. Згодом його призначили керівником в'язниці.

Моя роль була "витягати" правдиві, скажімо так, свідчення,

– заявив бойовик.

За його словами, надалі на кожному допиті були присутні співробітники ФСБ. Окрім того, на допити нелюди приводили лікаря: щоб відкачувати ув'язнених після катувань.

Куликовський заявив, що ув'язнених, які не співпрацювали з окупантами, катували. Згодом людей відводили у камери, де не було санітарних кутків. Замість походу до вбиральні давали пляшки.

Допит ката Куликовського: дивіться відео



Затримання Куликовського: головне

Ката затримали українські силовики 9 листопада 2021 року. Директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко розповів, що до цього спецслужби готувалися 1,5 року.

Свої свідчення дали понад 160 полонених, які пережили "Ізоляцію". Вони розповіли, що у катівні полонених жорстоко били, катували електрострумом, імітували постріли та ґвалтували.

До слова, заочну підозру бойовику Куликовському оголосили ще рік тому.

"Запобіжка" водію, який збив дітей у Харкові

Джерело: "Суспільне"

Водія Toyota Land Cruiser, який збив двох 13-річних підлітків на проспекті Науки у Харкові, взяли під варту на два місяці з альтернативою застави у сумі 340 тисяч гривень.

Рішення схвалив Київський райсуд Харкова. Адвокатка чоловіка відмовилася від коментарів: "Зараз така позиція захисту – пояснення ми не надаємо. Триває досудове слідство".

Важливо! Оприлюднили результати аналізу сечі водія автівки, яка і спричинила моторошну автотрощу. Як виявилось, на момент аварії чоловік був під дією метадону.

Через це змінили кваліфікацію злочину. Тепер водію інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують реакцію, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження.

Через вживання наркотиків покарання за злочин може бути набагато жорсткіше: позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортом на термін від 5 до 8 років.

Свідки ДТП розповідали, що водій після зіткнення поводив себе неадекватно. Чоловік кричав і запевняв, що ні у чому не винен, хоча наїхав на потерпілих на переході, які йшли на зелене світло.

Мігранти прорвались через кордон

Джерело: Sputnik Білорусь

Кільком десяткам мігрантів вдалось прорватись через кордон Польщі у "Кузниці". Після перетину переходу лінії розмежування їх затримали польські силовики.

Міноборони Польщі оприлюднило відео, на якому видно, як люди силою продираються через огорожу. У цей час за металевим парканом стоять прикордонники та військові

До теми. Раніше на польському кордоні побував президент Польщі Анджей Дуда. Він подякував прикордонникам та військовим за роботу. Напередодні глава держави у зверненні до поляків назвав ситуацію з мігрантами результатом гібридної війни білоруського КДБ.