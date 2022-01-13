Самые важные новости Украины и мира за четверг, 13 января:

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Спутник "Січ-2-30" в космосе

Источник: 24 канал

Космическая компания SpaceX из Соединенных Штатов запустила ракету Falcon 9 с украинским спутником "Січ-2-30". Он предназначен для оптико-электронного зондирования поверхности планеты Земля.

После выведения в космическое пространство, спутник будет добираться до целевой солнечно-синхронной орбиты высотой около 700 километров. По плану, аппарат должен проработать около 5 лет.

Кстати, до орбиты "Січ-2-30" точно долетит, ведь Falcon 9 – это одна из самых надежных ракет в мире.



Спутник перед отправкой в США / Фото КБ Южное

Зеленский приветствовал запуск "Січі"

Владимир Зеленский заявил, что вывод "Січі-2-30" в космос – это важнейшее событие для Украины. Президент убежден, что трансляцию запуска смотрели тысячи украинских граждан.

Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало понятно, что запуск прошел успешно,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выводом в космос украинского спутника. С "особой гордостью" он отметил и поблагодарил:

конструкторов,

инженеров,

ИТ-специалистов

испытателей

По его словам, они в очередной раз подтвердили свой высокий уровень и доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощное космическое государство.

С уверенностью могу сказать, что сегодня мы имеем еще один успешный пример плодотворного сотрудничества российских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса,

– добавил глава государства.

Обратите внимание! Спутник дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30" разработало и изготовило ГП "Конструкторское бюро "Южное" имени Михаила Кузьмича Янгеля" вместе с другими украинскими предприятиями. К слову, это полностью отечественная разработка.

Запуск ракеты SpaceX с украинским спутником на борту: смотрите видео

ЕС продлил санции против России

Источник: Совет Евросоюза

Европейский Союз на 6 месяцев продлил экономические санкции против России из-за агрессии в сторону Украины. Ограничения будут действовать минимум до 31 июля 2022 года. Речь идет о санкциях, введенных в отношении отдельных секторов российской экономики.

Решение приняли после анализа оценки выполнения государством-агресором минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе. В Совете ЕС отметили, что оно должно было состояться еще до 31 декабря 2015 года.

Несмотря на то, что Россия не полностью выполнила эти договоренности, лидеры ЕС единогласно решили продлить действие экономических санкций против нее,

– пояснили в Евросоюзе.

Подробнее о санкциях против России

Действующие санкции впервые ввели 31 июля 2014 года в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуацию в Украине. Они, в частности, ограничивают доступ к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для ряда российских банков и компаний.

для ряда российских банков и компаний. Ограничения запрещают прямой или опосредованный импорт, экспорт или передачу материалов, связанных с обороной. А также устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования.

материалов, связанных с обороной. А также устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования. Санкции еще больше ограничивают доступ России к определенным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе государства-агрессора. Например, при добыче и разведке нефти.

Важно! Сенат США 12 января опубликовал проект санкций, касающихся непосредственно Путина. Ограничения намерены ввести, если Россия снова нападет на Украину.

Правительство повысило цены на бензин

Источник: Министерство экономики

Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость на бензин и дизтопливо в Украине. Именно из этих показателей высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину января.

Бензин будет стоить 27,92 гривны за литр;

Дизельное топливо – 25,16 гривны за литр.

В ведомстве пояснили, что с учетом предельных торговых наценок максимальная цена:

на "обычный" бензин не должна превышать 32,92 гривны за литр,

на "обычное" дизтопливо – 32,16 гривны за литр.

Как изменились цены

По сравнению с началом месяца, средняя цена на бензин увеличилась на 0,95 гривны за литр. В то время как стоимость дизтоплива выросла еще больше – на 1,34 гривны за литр. По состоянию на 4 января цены выглядели следующим образом:

цена литра бензина составила 26,97 гривны;

дизельного топлива – 23,82 гривны за литр.

Как работает государственное регулирование цен на топливо: смотрите видео

Украина знала о COVID в 2019 году

Источник: "Украинская правда"

Алексей Данилов заявил, что в СНБО знали о коронавирусе еще задолго до того, как об этом начали активно говорить. По его словам, произошло это в конце декабря 2019 года.

У нас очень профессиональный человек, мой заместитель по гуманитарным вопросам – Алексей Станиславович Соловьев. Он пришел ко мне и говорит: "Алексей Мячеславович, это очень опасная вещь". Я говорю, Алексей, берите на контроль и отслеживайте!",

– вспомнил политик.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны рассказал, что в начале пандемии заметил тревожный колокольчик, который и был знаком с мобилизацией украинской системы здравоохранения.

"Была оперативная информация о том, что один из китайских, можно даже назвать олигархов, звонил по телефону другому богатому человеку нашей страны и просил, это было в январе, о большой закупке масок. Мы сразу на это сразу отреагировали", – продолжил Алексей Данилов.

Данилов провел первое совещание с Минздравом

Политик сообщил, что 21 февраля 2020 года провел совещание с представителями Минздрава. Однако для него было большое удивление, что в Украине нет главного санитарного врача.

По стечению обстоятельств на совещании был тогда еще заместитель министра Зоряны Скалецкой – Виктор Ляшко.

Я говорю: "А кто из заместителей есть?" Один встает, я говорю: "А как вас зовут?". Он говорит: "Виктор". Я говорю: "Виктор Кириллович, с сегодняшнего дня вы будете отвечать как главный санитарный врач,

– продолжил Алексей Данилов.

Так Виктор Ляшко, ныне занимающий должность министра здравоохранения, стал главным санврачом.

Как появился COVID-19

Государственный секретарь США



ВОЗ и Китай опубликовали Государственный секретарь США Майк Помпео в 2020 году заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. По его словам, это подтверждает множество доказательств. Заметим, что опасный вирус действительно впервые зафиксирован в китайском городе в декабре 2019 года.ВОЗ и Китай опубликовали совместное исследование. В нем указали, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей. Также признали, что инфицирование могли случиться еще до того, как в Ухане официально зафиксировали первого больного COVID-19.

Выход ОДКБ из Казахстана

Источник: "Казинформ"

В Казахстане официально завершилась миссия войск ОДКБ – солдат 13 января начали выводить из страны. Процесс длится 10 дней. Свои военные контингенты в количестве 2 030 человек и 250 единиц техники направили:

Россия,

Армения,

Беларусь,

Кыргызстан,

Таджикистан.

Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день прибыл контингент из других стран. Эксперты опасались, что это решение может привести к потере суверенитета Казахстана и длительной оккупации страны. Впоследствии 11 января появилась информация о том, что основную миссию Организация договора о коллективной безопасности в Казахстане завершила.

Последствия протестов в Казахстане: смотрите видео