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Приговор Сергею Тихановскому

Источник: Current Time

Белорусский суд вынес приговор по делу Сергея Тихановского. Мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. Сама Тихановская подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы увидеться с мужем в новой Беларуси.

Я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я постараюсь делать что-то очень сложное, возможно, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси,

– сказала оппозиционер.

Тихановская рассказала, что продолжит присылать Сергею рисунки и открытки от детей. Все ее действия направлены лишь на один ключевой момент – воссоединение их семьи.

Всего на судебном заседании в Гомеле огласили приговоры 6 оппозиционерам режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Кого отправили в колонию

Кроме Сергея Тихановского, приговоры получили еще 5 человек. Среди них:

Игорь Лосик, медиаконсультант "Радио Свобода" – 15 лет колонии усиленного режима;

Владимир Цыганович, блогер – 15 лет колонии усиленного режима;

Артем Саков, оператор ютуб-канала "Страна для жизни" – 16 лет колонии усиленного режима;

Дмитрий Попов, редактор соцсетей "Страна для жизни" – 16 лет усиленного режима;

Николай Статкевич, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии – 14 лет заключения.

В чем обвиняют Тихановского

Как сообщили в Следственном комитете страны, Тихановского обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Среди них:

часть 1 статьи 293 (Организация массовых беспорядков);

часть 3 статьи 130 (Разжигание социальной розни);

часть 2 статьи 191 (Препятствование работе ЦИК);

часть 1 статьи 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Кто такой Сергей Тихановский Блогер Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси. Однако во время предвыборной кампании его арестовали. Тихановский находится за решеткой с 29 мая. На оппозиционера повесили административное правонарушение. Тогда участие в выборах приняла супруга оппозиционера – Светлана Тихановская. По данным независимых экзитполов, именно она одержала победу.

Мера пресечения виновнику ДТП в Луцке

Источник: Суспільне

Судьи Луцкого горрайонного суда приняли решение о круглосуточном домашнем аресте сроком на 2 месяца для несовершеннолетнего водителя, который совершил ДТП в Луцке. В то же время у юноши будет возможность посещать учебное заведение – Луцкое высшее профессиональное училище. Следователи требовали для 16-летнего лучанина домашний арест с возможностью посещать учебу.

Что известно о ДТП в Луцке

В Луцке автомобиль убегал от патрульных машин полиции и на бешеной скорости снес людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне машины находились три человека.

В полиции подтвердили, что все они являются несовершеннолетними. Водитель взял машину без разрешения у отчима. Всех участников, причастных к ДТП, правоохранителям таки удалось догнать. Всего в аварии пострадали 6 человек.

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В каком состоянии пострадавшие

СМИ сообщают, что 39-летняя женщина сейчас находится в тяжелом состоянии, она в реанимации после операции. Сейчас врачи не дают прогнозов, будет ли жить потерпевшая. Также в аварии пострадал 5-летний сын женщины. У мальчика сотрясение мозга и ушибленная рана головы. Его жизни, по словам медиков, угрозы нет.

Смерть военного в зоне ООС

Источник: Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил

В зоне проведения Операции Объединенных сил 12 декабря было обнаружено тело 26-летнего военного. Погибшим оказался уроженец Семеновки Днепропетровской области. Младший сержант служил по контракту.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела и эксперты. Они предварительно установили, что старший взводно-опорного пункта покончил жизнь самоубийством. Мужчина выстрелил себе в голову из штатного оружия во время несения службы.

Обратите внимание! Спецпрокуратура проводит расследование. Кроме самоубийства, рассматривают и другие версии – умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Последние случаи самоубийств среди правоохранителей и военных

В конце ноября на Волыни застрелился молодой патрульный. СМИ пишут, что причиной такого шага мог стать конфликт с руководством.

Также на Волыни покончил с собой ветеран АТО Андрей Стягов. Он был одним из выживших в боях под Волновахой.

Во Львове 30 октября из окна казармы выпал 18-летний солдат-срочник Андрей Дробах. Полиция расследует трагедию как самоубийство.

Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину

Источник: 24 канал

Верховная Рада поддержала допуск иностранных военных в Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году. За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов. Инициатором документа выступил президент Владимир Зеленский.

В 2022 году на территории Украины пройдут 9 многонациональных военных учений, участие в которых примут десятки тысяч военных НАТО. Расходы на эти мероприятия составят более 100 миллионов гривен.

Какие учения пройдут в 2022 году

"Объединенные Усилия – 2022": февраль – декабрь 2022, участие примут 12 500 военных;

"Репид Трайдент – 2022": март – декабрь 2022, 8500 военных;

"Казак Мейс – 2022": март – декабрь 2022, 5500 военных;

"Светлая лавина – 2022": февраль – декабрь, до 1300 бойцов;

"Сильвер Сейбер – 2022": 3 этапа, до 5500 участников;

"Си Бриз – 2022": март – декабрь, до 7500 военных;

"Риверайн – 2022": украинско-румынские учения, март – декабрь, до 400 воинов;

"Кленовая Арка – 2022": март – декабрь, до 3700 участников;

"Викинг – 2022": февраль – декабрь, до 200 человек.

Интересно! Такую законодательную инициативу народные избранники рассматривают каждый год.

Согласно пояснительной записке, для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2022 году, предусмотрено 106,5 миллиона гривен (из которых чуть больше 52 миллионов гривен – на территории Украины).

Эти средства планируется выделить в рамках ассигнований Министерства обороны Украины на 2022 год по бюджетной программе "Обеспечение деятельности ВСУ, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" по направлениям:

подготовка войск,

проведение операций и международных учений,

закупка горюче-смазочных материалов и Квартирно-эксплуатационное обеспечение.

В Украину идет настоящая холодная зима

Источник: фейсбук Виталия Постриганя

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявил, что арктический воздух накроет Украину 19 декабря – в День святого Николая. Именно тогда температура воздуха опустится до -12 градусов. Пока украинцев ждет "самая темная" неделя года.

Уже 19 декабря, в воскресенье, прогнозируем ультраполярное вторжение арктического воздуха. Температура в течение суток составит от 0 до -5 градусов,

– сказал синоптик.

На протяжении 22 – 25 декабря температура ночью составит 10 – 12 градусов мороза, а днем 3 – 8 градусов мороза. Температурный фон составит -5...-7 градусов, что на 3 – 4 градуса холоднее, чем обычно.

Постригань предупредил, что такие погодные условия будут осложнять движение транспорта. Поэтому коммунальным и дорожным службам следует готовиться к обработке дорог и тротуаров противогололедными смесями.

Какой будет погода 15 декабря

Погода в Украине в среду, 15 декабря, будет пасмурной и серой. На востоке Украины наконец-то будет падать снег. Правда, из-за "плюсовых" температур он будет быстро таять. Теплее всего, как всегда, будет на юге. В Крыму прогнозируют до + 5...+7 градусов.

Какова ситуация в регионах

Западные области наконец прекратит засыпать снегом, но погода в целом будет пасмурной и серой. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. На Востоке будет несколько теплее – +2...+4 градуса. Там прогнозируют мокрый снег.

наконец прекратит засыпать снегом, но погода в целом будет пасмурной и серой. Столбики термометров покажут 0...+2 градуса. будет несколько теплее – +2...+4 градуса. Там прогнозируют мокрый снег. На Севере температура опустится до -1...+ 1 градуса днем. В течение всего дня погода будет пасмурной. На Юге солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

температура опустится до -1...+ 1 градуса днем. В течение всего дня погода будет пасмурной. солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь. Весь день в Киеве будет облачным, но серьезных осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет на уровне 0...+2 градуса.

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