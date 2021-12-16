"Тысячу Зеленского" начали выплачивать: главное из новостей 16 декабря

Дважды вакцинированные украинцы начали получать анонсированную президентом тысячу гривен. Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах военной помощи нашему государству. Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Верховная Рада одобрила антитабачный закон. Сборная Украины узнала соперников в Лиге наций-2022/2023. Такими были главные новости 16 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за среду, 15 декабря:

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Пришла "тысяча Зеленского"

Источник: 24 канал

Граждане Украины, которые дважды вакцинировались против COVID-19, начали получать анонсированную Владимиром Зеленским тысячу гривен. Сначала средства поступили пользователям "Монобанка".

Соучредитель проекта "Монобанк" Олег Гороховский заверил, что 1000 гривен в течение 16 декабря получат пол миллиона украинцев, подавших заявки. В то же время с 20 – 21 декабря клиенты будут получать деньги сразу после подачи заявления.



Украинцы получили деньги за вакцинацию / Скриншот 24 канала

На что можно потратить средства

В полную силу "е-Поддержка" заработает с 19 декабря. Деньги можно будет получить только через Дию. Из бюджета выделено 8 миллиардов гривен – то есть на 8 миллионов человек.

Потратить 1 000 гривен можно в категориях бизнеса, который больше всего пострадал от карантина, а именно:

креативная отрасль;

транспортная отрасль;

спортивная отрасль.

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450 миллионов помощи от США

Источник: фейсбук Юрия Витренко

Юрий Витренко сообщил, что Сенат США зарегистрировал проект о 450 миллионах долларов военной помощи Украине. В документе также говорится о наложении немедленных санкций на оператора "Северного потока-2".

Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина (Владимира Путина – 24 канал) от агрессии против Украины. Подчеркиваю – не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а предотвратить эту опасность,

– подчеркнул глава "Нафтогаза".

Какие меры должны урегулировать ситуацию

Предоставление Украине 450 миллионов долларов помощи. А еще – дополнительно 100 миллионов. Эти деньги должны потратить на ряд критических вещей. В частности, противовоздушную оборону и противокорабельные ракеты;

Координация усилий Госдепа и Минобороны США с союзниками.

Предоставление Украине ключевых систем и мощностей.

Увеличение финансирования международного военного образования и подготовки для украинских офицеров. Усиление сотрудничества между украинской и американскими армиями.

Усиление действующих ограничений относительно военного сотрудничества США и России, пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории.

Санкции против "Северного потока-2".

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Встреча Зеленского и Столтенберга

Источник: 24 канал

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом. Политики обсудили взимание российских войск и техники к украинским границам.

Напряжение на границах Украины

Глава государства рассказал о гибридной агрессии России возле границ, на оккупированном Донбассе и в Крыму. Кремль пытается дестабилизировать ситуацию безопасности, его цель – заблокировать евроатлантический путь Украины. Йенс Столтенберг отметил наращивание российских сил возле границ.

Мы не видим, что меняется или уменьшается это наращивание. Напротив – продолжается. Здесь нет оправданий. Это провокационно и это подрывает безопасность в Европе,

– подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что Россия должна вернуться в дипломатию. Если же Путин таки решит напасть, то последствия будут жесткими. Владимир Зеленский добавил, что последствия могут быть разрушительными.

Диалог с Москвой

Несмотря на угрозы, Йенс Столтенберг отметил, что Альянс готов говорить с Россией, поскольку диалог все же важен. Чиновник пригласил Москву на встречу совета НАТО – Россия.

Мы готовы сесть за стол, но мы никогда не будем делать компромисс,

– заметил он.

НАТО поддерживает территориальную целостность Украины, альянс никогда не признает незаконную оккупацию Крыма. Кроме того, Йенс Столтенберг указал, что все суверенные государства имеют право защищать себя.

Вступление Украины в НАТО

Йес Столтенберг заявил, что поддержка Украины от НАТО не является угрозой для России. Однако решение о членстве государства в Альянсе будут принимать только страны НАТО. Украинский президент выразил надежду, что позиция Альянса будет оставаться неизменной и дальше.

Владимир Зеленский объяснил, что после 2014 года именно страна-агрессор подтолкнула Украину в НАТО.

Новая концепция НАТО

Йенс Столтенберг рассказал, что в НАТО решили сделать новую стратегическую концепцию, которую согласуют на саммите в Мадриде в 2022 году – все из-за России. В документе сделают важный вывод.

Нужно работать с партнерами, такими как Украина,

– констатировал генеральный секретарь.

В заключение подчеркнул, что Россия должна поменять свое поведение, изменить курс и провести деэскалацию.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского и Столтенберга:

Рада одобрила антитабачный закон

Источник: 24 канал

Верховная Рада одобрила антитабачный закон – крепкие и ароматизированные сигареты теперь будут запрещены в Украине. Поддержали документ во втором чтении 317 народных депутатов.

Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий,

– говорилось в пояснительной записке.

Главные положения закона

закон запрещает рекламу, спонсорство и продажу до 21-летнего возраста электронных сигарет, ТИЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;

вводит медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;

увеличивает медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, которую будет проводить Минздрав;

предоставляет полномочия органам местного самоуправления определять дополнительные бездымные места;

вводит процедуру отчетности производителей об ингредиентах и ​​выбросах табачных изделий.

Соперники Украины в Лиге наций

С 1 января 2021 года в Украине действует закон о запрете электронных сигарет и устройств для нагрева табака лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Нарушителей закона ждет штраф от 6 800 до 13 600 гривен. При повторном совершении правонарушения штраф возрастет и составит от 13 600 до 23 800 гривен.

Источник: 24 канал

Сборная Украины по футболу получила соперников в дивизионе B Лиги наций-2022/2023. Во время жеребьевки "сине-желтым" выпали:

Армения;

Ирландия;

Шотландия.

Календарь матчей украинской национальной команды в ЛН: