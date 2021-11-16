На Луганщине убили полицейского, в Киеве повысят цену проезда: главные новости 16 ноября
Источник:24 канал
Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2". В доме престарелых в Днепре случился трагический пожар. Конфликт Армении и Азербайджана обострился. На Луганщине убили 24-летнего патрульного полицейского. В Киеве повысят цену за проезд в общественном транспорте. Такими были главные новости 16 ноября.
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Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"
Источник: Bundesnetzagentur
В Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован только при условии, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.
Штаб-квартира оператора расположена в городе Цуге (Швейцария). Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил создать дочернюю компанию.
Процедура сертификации будет прекращена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании,
– объяснили в регуляторе.
Когда эти требования будут выполнены, регулятор сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся 4-месячный период, который установлен законом. Далее будут готовить проект решения, который и предоставят Еврокомиссии.Обратите внимание! На фоне остановки сертификации "Северного потока-2" цены на газ в Европе мгновенно взлетели. Как свидетельствуют данные биржи ICE, 1 тысяча метров кубических стоит 1 041 доллар.
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В доме престарелых в Днепре произошел трагический пожар
Источник: телеграм Людмилы Денисовой
В доме для престарелых в Днепре произошла трагедия – во время пожара погибли 5 женщин в возрасте от 75 до 89 лет. Выяснилось, что возгорание произошло на втором этаже в частном доме престарелых "Тепло любимых".
Вызвали возгорание проблемы с электропроводкой на этаже, где находились лежачие люди. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что:
- в доме проживали 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет. Среди них было 23 лежачих;
- по ее поручению дом для престарелых посетила ее представительница в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова;
- пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. Сейчас пациентов транспортируют в другое здание этого заведения, расположенное в Днепре.
В полиции сообщили, что задержали администратора этого дома для пожилых людей. Трагедию расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели. Она предусматривает до 8 лет заключения.Обратите внимание! Людмила Денисова отметила, что в 2021 году работники офиса омбудсмена осуществили 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные заведения разных типов. В частности, 29 раза наведались в частные гериатрические пансионаты с целью мониторинга соблюдения прав людей, которые там находятся. В 90% таких визитов зафиксировали нарушения противопожарных норм.
Конфликт Армении и Азербайджана обострился
Источник: Haqqin
С 15 ноября Армения и Азербайджан обмениваются обстрелами. Во время обострения на границе получили ранения несколько военных. СМИ сообщили, что 6 военнослужащих Армении попали в плен.
В Минобороны Армении заявили, что стрельба произошла в районе горы Цицернакар в Сюникской области. Применяли артиллерию и бронетехнику. В Ереване отметили: ситуация очень напряженная. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в провокациях.
Ситуацию в зоне противостояния контролируют военные Азербайджана. Официальный Баку заявил, что армянские военные обстреляли населенные пункты в Кельбаджарском, Товузском, Гедабецком и Агстафинском районах.
Заявления Армении и Азербайджана касательно обострения ситуации:
- власти Армении заявили, что азербайджанские военные прошли на армянскую территорию. В Баку эту информацию опровергли;
- впоследствии в Армении заявили, что потеряли контроль над двумя постами на границе после нападения Азербайджана. При этом Баку уверяет, что армянские военные сами оставили позиции;
- в результате перестрелок на границе Азербайджана и Армении продолжают гибнуть люди. Ереван заявил, что во время боев погибли 15 армянских военных, а еще 12 попали в плен. При этом в Минобороны Азербайджана сообщили, что отбили контратаку вооруженных сил Армении.
На Луганщине убили 24-летнего патрульного полицейского
Источник: фейсбук Татьяны Погукай
На Луганщине 16 ноября убили 24-летнего патрульного полицейского Александра Фахруддинова. Погибший с 2017 года работал в полиции.
- Тело полицейского нашли на территории административного здания.
- Местные жители уточнили, что во дворе школы.
- На месте убийства правоохранители обнаружили следы борьбы.
- Кроме того, у убитого не было табельного оружия. Вероятно, его забрал напавший.
Сотрудники Национальной полиции, ГБР, Управления патрульной полиции и внутренней безопасности начали следствие.
К убийству причастен работник Патрульной полиции
Правоохранители уже задержали подозреваемого в убийстве. К убийству причастен работник Патрульной полиции. Именно поэтому, по решению прокуратуры, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.
Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства.
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
Источник: КГГА
В КГГА говорят, что столица вынуждена повысить стоимость проезда, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров. Новые тарифы предлагают установить 1 января.
Цены за проезд повысят во всех видах транспорта: метро, трамвае, троллейбусе и автобусе.
- Разовый билет будет стоить 20 гривен
- Для пассажиров с карточкой киевлянина стоимость поездки составит 12 гривен независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
- Для киевлян, которые покупают электронный билет, цена проезда составит от 15 гривен (в случае покупки 50 поездок) до 20 гривен (в случае покупки 1 – 9 поездок).
Остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка будет стоить от 14,20 гривен в зависимости от типа проездного. Также остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24 часа, 48 и 72 часа. К тому же в столице по-прежнему будут действовать льготы для всех социально уязвимых категорий населения.
Более того, 16 ноября начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней.Важно! 24 канал начинает очень важный и одновременно очень тяжелый проект – " Голод и мор: Память поколений".
Первый текст из цикла – жуткая история села Писаревка, которое пережило Голодомор.
Второй – сериал о Голодоморе, который в тиктоке сняла 26-летняя блогерша из Одессы Алина Алиева, в котором история главной героини основана на рассказе ее прабабушки.