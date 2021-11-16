На Луганщині вбили поліцейського, у Києві підвищать ціну проїзду: головні новини 16 листопада

Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2". У будинку для літніх людей у Дніпрі трапилась трагічна пожежа. Конфлікт Вірменії та Азербайджану загострився. На Луганщині вбили 24-річного патрульного поліцейського. У Києві підвищать ціну проїзду в громадському транспорті. Такими були головні новини 16 листопада.

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Німеччина призупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2"

Джерело: Bundesnetzagentur

У Німеччині призупинили процес сертифікації російського газогону "Північний потік-2". Федеральне мережеве агентство дійшло висновку, що Nord Stream 2 AG може бути сертифікований лише за умови, якщо проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Штаб-квартира оператора розташована у місті Цуге (Швейцарія). Тому для управління частиною, розташованою на німецькій території, оператор вирішив започаткувати дочірню компанію.

Процедуру сертифікації буде припинено доти, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірній компанії,

– пояснили у регуляторі.

Коли ці вимоги будуть виконані, регулятор зможе відновити свою експертизу в решту 4-місячного періоду, який встановлений законом. Далі готуватимуть проєкт рішення, який і нададуть Єврокомісії.

На тлі зупинки сертифікації "Північного потоку-2" ціни на газ в Європі миттєво злетіли. Як свідчать дані біржі ICE , 1 тисяч метрів кубічних коштує 1 041 доларів.

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У будинку для літніх людей у Дніпрі трапилась трагічна пожежа

Джерело: телеграм Людмили Денісової

У будинку для літніх людей у Дніпрі трапилась трагедія – під час пожежі загинули 5 жінок віком від 75 до 89 років. З'ясувалося, що загоряння трапилось на другому поверсі в приватному будинку для літніх людей "Тепло любих".

Спричинили займання проблеми з електропроводкою на поверсі, де перебували лежачі люди. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що:

у будинку проживали 30 людей віком від 75 до 89 років. Серед них було 23 лежачих;

за її дорученням будинок для престарілих відвідала її представниця у Дніпропетровській області Тетяна Кокшарова;

постраждалим надали необхідну медичну допомогу, госпіталізації вони не потребують. Наразі пацієнтів транспортують до іншої будівлі цього закладу, розташованої у Дніпрі.

У поліції повідомили, що затримали адміністратора цього будинку для літніх людей. Трагедію розслідують за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі. Вона передбачає до 8 років ув'язнення.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану загострився

Людмила Денісова наголосила, що у 2021 році працівники офісу омбудсмена здійснили 41 моніторинговий візит національного превентивного механізму до приватних закладів різних типів. Зокрема, 29 рази навідалися до приватних геріатричних пансіонатів з метою моніторингу додержання прав людей, які там перебувають. У 90% таких візитів зафіксували порушення протипожежних норм.

Джерело: Haqqin

З 15 листопада Вірменія та Азербайджан обмінюються обстрілами. Під час загострення на кордоні отримали поранення кілька військових. ЗМІ повідомили, що 6 військовослужбовців Вірменії потрапили у полон.

У Міноборони Вірменії заявили, що стрілянина відбулась в районі гори Цицернакар у Сюнікській області. Застосовували артилерію та бронетехніку. У Єревані наголосили: ситуація – дуже напружена. Вірменська сторона звинувачує Азербайджан у провокаціях.

Ситуацію у зоні протистояння контролють військові Азербайджану. Офіційний Баку заявив, що вірменські військові обстріляли населені пункти у Кельбаджарському, Товузському, Гедабецькому та Агстафінському районах.

Заяви Вірменії та Азербайджану щодо загострення ситуації:

влада Вірменії заявила, що азербайджанські військові пройшли на вірменську територію. У Баку цю інформацію спростували;

згодом у Вірменії заявили, що втратив контроль за двома постами на кордоні після нападу Азербайджану. Натомість Баку запевняє, що вірменські військові самі залишили позиції;

внаслідок перестрілок на кордоні Азербайджану та Вірменії є втрати. Єреван заявив, що під час боїв загинули 15 вірменських військових, а ще 12 – потрапили у полон. Натомість у Міноборони Азербайджану повідомили, що відбили контратаку збройних сил Вірменії.

Зверніть увагу! У листопаді 2020 року, після понад 2 місяців боїв, країни уклали мирну угоду. Проте міністра оборони Вірменії Аршака Карапетяна звільнили, натомість його посаду обійняв віцепрем'єр Сурен Папікян. З 15 листопада активні обстріли між сторонами не вщухають. Баку та Єреван звинувачують один одного в провокаціях.

На Луганщині вбили 24-річного патрульного поліцейського

Джерело: фейсбук Тетяни Погукай

На Луганщині 16 листопада вбили 24-річного патрульного поліцейського Олександра Фахруддінова. Загиблий з 2017 року працював у поліції.

Тіло поліцейського знайшли на території адміністративної будівлі.

Місцеві мешканці уточнили, що на подвір'ї школи.

На місці вбивства правоохоронці виявили сліди боротьби.

Крім того, у вбитого не було табельної зброї. Ймовірно, її забрав нападник.

Співробітники Національної поліції, ДБР, Управління патрульної поліції та внутрішньої безпеки розпочали слідство.

До вбивства причетний працівник патрульної поліції

Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві. До вбивства причетний працівник патрульної поліції. Саме тому, за рішенням прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства.

У Києві підвищать ціну проїзду в громадському транспорті

Джерело: КМДА

У КМДА кажуть, що столиця вимушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів. Нові тарифи пропонують встановити 1 січня.

Ціни за проїзд підвищать у всіх видах транспорту: метро, трамваї, тролейбусі та автобусі.

Разовий квиток коштуватиме 20 гривень

Для пасажирів з карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для киян, які купують електронний квиток, ціна проїзду становитиме від 15 гривень (у разі купівлі 50 поїздок) до 20 гривень (у разі купівлі 1 – 9 поїздок).

Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години. До того ж у столиці надалі діятимуть пільги для всіх соціально вразливих категорій населення.

Ба більше, 16 листопада розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів.