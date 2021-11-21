Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 21 ноября:
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День Достоинства и Свободы
Источник: 24 канал
В Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Эту дату выбрали неслучайно, поскольку день свидетельствует о начале Оранжевой революции и Революции Достоинства.
По этому случаю по всей Украине прошли разные мероприятия. В частности, молебны, возложения цветов. В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни прошло шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу", а на Майдане Независимости открыли выставку "Рисованная история Майдана".
Украинцы отмечают День Достоинства и Свободы / Фото Валентины Полищук, 24 канал:
Поздравление Зеленского
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что главное это достоинство не терять. Глава государства напомнил, что наш народ продолжает платить за свободу большую цену.
Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы,
– подчеркнул президент.
Смотрите видеопоздравление Зеленского:
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Угроза нападения России
Источник: Military Times
Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия скапливает свои войска и технику возле украинских границ. По словам разведчика, Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. Это может быть самым масштабным нападением с 2014 года.
Агрессор хочет взять Украину в кольцо
Обнародовали вероятную карту путей, откуда Россия может напасть на Украину. Согласно ей, силы оккупантов сосредоточены не только возле российской границы, но и возле белорусской. Это и образует своеобразное "кольцо".
В общей сложности Москва стянула около 94 тысяч военных, 1 200 танков, 2 900 бронеавтомобилей и прочее.
Гибель жены настоятеля в Киеве
Источник: фейсбук храма Иерусалимской иконы Богородицы
В Киеве во время порыва ветра дерево упало на 35-летнюю женщину, она умерла. Трагедия произошла еще 20 ноября, однако сообщили о ней 21. Дерево упало во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.
Погибшую звали Мария. Она была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата, а именно Преображения Господнего на Вырлице.
У женщины осталось четверо детей.
Погибшая с мужем / Фото из фейсбука храма Иерусалимской иконы Богородицы
Шуфутинский собрался выступать в Украине
Источник: Concert.ua
Российский певец Михаил Шуфутинский намерен выступить в Киеве во Дворце спорта. Хотя артист часто дает концерты в оккупированном Крыму и даже занесен в "Миротворец".
Артист планирует выступление 8 марта. Пользователи сети возмущены. Пишут, что "пусть Шуфутинский гастролирует по своей любимой России".
Подробнее Российский артист Шуфутинский, который посещал Крым, планирует концерт в Украине: сеть возмущена