Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 21 ноября:

Читайте также Ел листья и птиц, мечтая о хлебе: история Антонина Снигура, который ребенком пережил Голодомор

День Достоинства и Свободы

Источник: 24 канал

В Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Эту дату выбрали неслучайно, поскольку день свидетельствует о начале Оранжевой революции и Революции Достоинства.

По этому случаю по всей Украине прошли разные мероприятия. В частности, молебны, возложения цветов. В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни прошло шествие "Не будем терять достоинство. Защитим свободу", а на Майдане Независимости открыли выставку "Рисованная история Майдана".

Украинцы отмечают День Достоинства и Свободы / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Поздравление Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что главное это достоинство не терять. Глава государства напомнил, что наш народ продолжает платить за свободу большую цену.

Никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы,

– подчеркнул президент.

Смотрите видеопоздравление​ Зеленского:

К теме Рожденные на Майдане: воспоминания людей, с которых началась Революция Достоинства

Угроза нападения России

Источник: Military Times

Глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия скапливает свои войска и технику возле украинских границ. По словам разведчика, Россия готовится атаковать Украину в конце января – начале февраля 2022 года. Это может быть самым масштабным нападением с 2014 года.

Агрессор хочет взять Украину в кольцо

Обнародовали вероятную карту путей, откуда Россия может напасть на Украину. Согласно ей, силы оккупантов сосредоточены не только возле российской границы, но и возле белорусской. Это и образует своеобразное "кольцо".

В общей сложности Москва стянула около 94 тысяч военных, 1 200 танков, 2 900 бронеавтомобилей и прочее.

Обратите внимание! Ранее американские СМИ писали, что Россия скапливает войска возле границы с Украиной. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен снова заявил, что у США есть серьезные опасения.



Кольцо сил оккупантов вокруг Украины / Фото Military Times Уберта Мрачковского наградили орденом "За мужество" Источник: указ Зеленского Погибший на Донбассе боец ​​Уберт Мрачковский посмертно получил награду от президента Владимира Зеленского – орден "За мужество" второй степени. Кроме того, орден Богдана Хмельницкого третьей степени получили Василий Катеринчик (старший лейтенант), Александр Окусок (майор), Виталий Сущенко (подполковник). Что известно о гибели Мрачковского Уберт Мрачковский погиб от вражеской пули оккупанта 19 ноября. Ему было всего 33 года. У мужчины остались мать, жена и ребенок.

Военный служил в 8-м полку специального назначения Сил специальных операций ВСУ.

Отметим, в 2015 году Мрачковского отметили орденом "За мужество" III степени – за добросовестное и безупречное служение украинскому народу и образцовое исполнение воинского долга.

Гибель жены настоятеля в Киеве

Источник: фейсбук храма Иерусалимской иконы Богородицы

В Киеве во время порыва ветра дерево упало на 35-летнюю женщину, она умерла. Трагедия произошла еще 20 ноября, однако сообщили о ней 21. Дерево упало во время крестного хода к престольному празднику церкви святого мученика Валерия Мелитинского в Гидропарке.

Погибшую звали Мария. Она была женой протоиерея Сергия Коцара, настоятеля одного из храмов Московского патриархата, а именно Преображения Господнего на Вырлице.

У женщины осталось четверо детей.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшей.



Погибшая с мужем / Фото из фейсбука храма Иерусалимской иконы Богородицы

Шуфутинский собрался выступать в Украине

Источник: Concert.ua

Российский певец Михаил Шуфутинский намерен выступить в Киеве во Дворце спорта. Хотя артист часто дает концерты в оккупированном Крыму и даже занесен в "Миротворец".

Артист планирует выступление 8 марта. Пользователи сети возмущены. Пишут, что "пусть Шуфутинский гастролирует по своей любимой России".

Подробнее Российский артист Шуфутинский, который посещал Крым, планирует концерт в Украине: сеть возмущена