Українці відзначають День Гідності та Свободи. Розвідка попередила, що Росія може атакувати взимку. Загиблого на Донбасі Уберта Мрачковського нагородили орденом "За мужність". У Києві дерево впало на дружину настоятеля храму. Російський артист Михайло Шуфутинський, що відвідував окупований Крим, готує концерт в Україні. Такими були головні новини 21 листопада.
В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату обрали невипадково, оскільки день засвідчує початок Помаранчевої революції та Революції Гідності.
З цієї нагоди по всій Україні відбулись різні заходи. Зокрема, молебні, покладання квітів. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", а на Майдані Незалежності відкрили виставку "Мальована історія Майдану".
Українці відзначають День Гідності та Свободи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:
Привітання Зеленського
Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що головне – цю гідність не втрачати. Глава держави нагадав, що наш народ продовжує платити за свободу велику ціну.
Ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі, – наголосив президент.
Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія скупчує свої війська й техніку біля українських кордонів. За словами розвідника, Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Це може бути наймасштабнішим нападом від 2014 року.
Агресор хоче взяти Україну в кільце
Оприлюднили ймовірну карту шляхів, звідки Росія може напасти на Україну. Відповідно до неї, сили окупантів зосереджені не тільки біля російського кордону, а й біля білоруського. Це й утворює своєрідне "кільце".
Загалом Москва стягнула близько 94 тисячі військових, 1200 танків, 2900 бронеавтомобілів тощо.