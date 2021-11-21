Найважливіші новини України та світу за неділю, 21 листопада:

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День Гідності та Свободи

Джерело: 24 канал

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цю дату обрали невипадково, оскільки день засвідчує початок Помаранчевої революції та Революції Гідності.

З цієї нагоди по всій Україні відбулись різні заходи. Зокрема, молебні, покладання квітів. У Києві на алеї Героїв Небесної Сотні пройшла хода "Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу", а на Майдані Незалежності відкрили виставку "Мальована історія Майдану".

Українці відзначають День Гідності та Свободи / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Привітання Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом та наголосив, що головне – цю гідність не втрачати. Глава держави нагадав, що наш народ продовжує платити за свободу велику ціну.

Ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі,

– наголосив президент.

Дивіться відеопривітання Зеленського:

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Загроза нападу Росії

Джерело: Military Times

Глава управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія скупчує свої війська й техніку біля українських кордонів. За словами розвідника, Росія готується атакувати Україну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Це може бути наймасштабнішим нападом від 2014 року.

Агресор хоче взяти Україну в кільце

Оприлюднили ймовірну карту шляхів, звідки Росія може напасти на Україну. Відповідно до неї, сили окупантів зосереджені не тільки біля російського кордону, а й біля білоруського. Це й утворює своєрідне "кільце".

Загалом Москва стягнула близько 94 тисячі військових, 1200 танків, 2900 бронеавтомобілів тощо.