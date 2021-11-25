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Смерть Омельченко

Источник: 24 канал

Причина смерти политика

В Киеве умер экс-мэр столицы, возглавлявший город с 1999 по 2006 годы Александр Омельченко. Политик скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Лысов на своей странице в фейсбуке.

Причиной смерти политика, по словам его сына, стал коронавирус. Омельченко еще 18 ноября госпитализировали в столичную больницу "Феофания", где он находился в тяжелом состоянии. Однако, по словам Александра Омельченко младшего, у его отца были еще сопутствующие заболевания.

Кроме того, сын экс-мэра рассказал, что Омельченко пытались реанимировать, однако безуспешно. У политика было поражение большой части легких.

Реакция Кличко

На своей странице в фейсбуке на смерть одного из своих предшественников отреагировал действующий мэр Киева Виталий Кличко. Глава КГГА поведал о том, что Омельченко рассказывал ему о политике и посещал его поединки.

Мы были знакомы многие годы. Когда-то он посещал мои и поединки брата. Потом рассказывал мне о нюансах политики, в частности, в управлении столицей. Мы могли дискутировать, спорить, соглашаться друг с другом или нет, но Александр Омельченко любил Киев и был, безусловно, одним из тех, кто творил его современную историю,

– написал Кличко.

Мэр столицы выразил соболезнования семье политика.

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Пресс-марафон Зеленського

Источник: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский созывает большой пресс-марафон. Он состоится 26 ноября.

На встрече, которая начнется в 12:00, будут присутствовать журналисты из 30 украинских и зарубежных изданий. Количество приглашенных гостей ограничено из-за сложной эпидемической ситуации.

Каждый из присутствующих на встрече журналистов сможет задать 1 вопрос Владимиру Зеленскому.

Обратите внимание! На пресс-конференции президента будет присутствовать журналист 24 канала. Следите за новостями на нашем сайте и в социальных сетях.

В Офисе Президента убеждены, что разговор президента с представителями СМИ будет содержательным, ведь обсуждать будут общественно важные темы.

проведение реформ в Украине;

ситуация на Донбассе и достижение мира;

энергетическая безопасность и тарифы;

экономическая стабильность;

борьба с коронавирусом.

Запланированная продолжительность марафона – 3 часа.

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Национальные авиалинии Украины

Источник: 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Большая стройка. Авиация. Туризм" анонсировал создание Украинских национальных авиалиний. По словам главы государства, программа стартовала уже 25 ноября.

В рамках программы ("Большая стройка" – 24 канал) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили, от обещаний переходим к практической реализации, это наш национальный авиаперевозчик,

– заявил Зеленский.

По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот и загружать заказом украинских и мировых лидеров авиастроения. Меморандум о создании нового авиаперевозчика наша страна подписала с французской компанией Airbus.

Выступление Владимира Зеленского на форуме "Большая стройка. Авиация. Туризм": смотрите видео

Направления рейсов до 2026 года

Консультант французской консалтинговой компании Aerogestion Партис Фазье рассказал детали работы нового перевозчика. В 2022 году национальные авиалинии будут осуществлять 16 рейсов, 14 из которых международные.

В планах новой компании до 2026 года осуществлять:

до 7 000 рейсов на 8 внутренних направлениях;

до 15 000 рейсов на 37 среднемагистральных международных направлениях;

до 2 100 рейсов на 5 дальнемагистральных рейсах.

В бюджет перевозчика на 2022 год заложили 96 миллионов евро. На последующие годы бюджет меньше – 50 – 60 миллионов евро в год.

К 2026 году в национальных авиалиниях может быть в пользовании 20 самолетов.

Аэропорты на Донбассе

Отдельной темой разговора на форуме стал вопрос строительства гражданских аэропортов на Донбассе. По словам министра инфораструктуры Александра Кубракова, места для новых аэродромов уже выбрали. Однако их должны утвердить в Вооруженных Силах Украины.

Первый аэропорт будут строить ближе к Мариуполю. Однако Кубраков отметил, что аэродром будет точно не в Мариуполе, поскольку город расположен близко к линии разграничения.

Второй аэропорт планируют построить между Краматорском и Славянском. Точные места презентуют позже.

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ДТП в Харькове

Источник: Суспільне

Вечером 25 ноября около 19:00 в Харькове произошло жуткое ДТП. На одной из окружных дорог столкнулись 2 грузовика. От удара один из них перевернулся на такси, в котором были водитель и 2 пассажиров.

По данным журналистов Newsroom, в легковом автомобиле пассажирами были бабушка и ребенок.

О состоянии тех, кто находился в автомобиле, на данный момент неизвестно, ведь пока правоохранители не проведут необходимых следственных действий, спасатели не могут поднять грузовик.

Продление красной зоны

Источник: ГСЧС

Показатели эпидемической ситуации во Львовской и Луганской областях позволили этим регионам выйти из красной зоны. Однако представители ОГА выразили просьбу отсрочить переход к оранжевой зоне. Причиной такого решения назвали нагруженность системы здравоохранения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала просьбу руководителей Луганской и Львовской областей и продлила их пребывание в красной зоне.



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