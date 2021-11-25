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Смерть Омельченка

Джерело: 24 канал

Причина смерті політика

У Києві помер ексмер столиці, який очолював місто з 1999 по 2006 роки Олександр Омельченко. Політик помер на 84-році життя. Про це повідомив колишній нардеп Ігор Лисов на своїй сторінці у фейсбуці.

Причиною смерті політика, за словами його сина, став коронавірус. Омельченка ще 18 листопада госпіталізували до столичної лікарні "Феофанія", де той перебував у важкому стані. Однак, за словами Олександра Омельченка молодшого, його батько мав ще супутні захворювання.

Крім того, син ексмера розповів, що Омельченка намагалися реанімувати, однак безуспішно. У політика було ураження великої частини легень.

Реакція Кличка

На своїй сторінці у фейсбуці на смерть одного зі своїх попередників відреагував чинний мер Києва Віталій Кличко. Очільник КМДА розповів про те, що Омельченко розповідав йому про політику та відвідував його поєдинки.

Ми були знайомі багато років. Колись він відвідував мої і братові поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні, але Олександр Омельченко любив Київ і був, беззаперечно, одним з тих, хто творив його сучасну історію,

– написав Кличко.

Мер столиці висловив співчуття родині політика.

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Пресмарафон Зеленського

Джерело: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський скликає великий пресмарафон. Він відбудеться 26 листопада.

На зустрічі, яка розпочнеться о 12:00, будуть присутні журналісти з 30 українських та закордонних видань. Кількість запрошених гостей обмежена через складну епідемічну ситуацію.

Кожен із присутніх на зустрічі журналістів зможе поставити 1 питання Володимиру Зеленському.

Зверніть увагу! На пресмарафоні президента буде присутнім журналіст 24 каналу. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та в соціальних мережах

В Офісі Президента переконані, що розмова Зеленського з представниками ЗМІ буде змістовною, адже обговорювати будуть суспільно важливі теми.

проведення реформ в Україні;

ситуація на Донбасі та досягнення миру;

енергетична безпека та тарифи;

економічна стабільність;

боротьба з коронавірусом.

Запланована тривалість марафону – 3 години.

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Національні авіалінії України

Джерело: 24 канал

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Велике будівництво. Авіація. Туризм" анонсував створення Українських національних авіаліній. За словами глави держави, програма стартувала вже 25 листопада.

У рамках цієї програми ("Велике будівництво" – 24 канал) ми робимо новий крок, потужний крок, про який ми говорили, від обіцянок переходимо до практичної реалізації, це наш національний авіаперевізник,

– заявив Зеленський.

За словами президента, Україна готова інвестувати у повітряний флот та завантажувати замовленням українських та світових лідерів авіабудування. Меморандум про створення нового авіаперевізника наша країна підписала з французькою компанією Airbus.

Виступ Володимира Зеленського на форумі "Велике будівництво. Авіація. Туризм": дивіться відео

Напрямки рейсів у до 2026 року

Консультант французької консалтингової компанії Aerogestion Партіс Фазьє розповів деталі функціонування нового перевізника. У 2022 році національні авіалінії здійснюватимуть 16 рейсів, 14 з яких міжнародні.

У планах нової компанії до 2026 року здійснювати:

до 7 000 рейсів на 8 внутрішніх напрямках;

до 15 000 рейсів на 37 середньомагістральних міжнародних напрямках;

до 2 100 рейсів на 5 далекомагістральних рейсах.

У бюджет перевізника на 2022 рік заклали 96 мільйонів євро. На наступні роки бюджет менший – 50 – 60 мільйонів євро на рік.

До 2026 року у національних авіалініях може бути в користуванні 20 літаків.

Аеропорти на Донбасі

Окремою темою розмови на форумі стало питання будівництва цивільних аеропортів на Донбасі. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, місця для нових летовищ уже обрали. Однак їх повинні затвердити у Збройних Силах України.

Перший аеропорт будуватимуть ближче до Маріуполя. Однак Кубраков наголосив, що летовище буде точно не в Маріуполі, оскільки місто розташоване близько до лінії розмежування.

Другий аеропорт планують збудувати між Краматорськом та Слов'янськом. Точні місця презентують пізніше.

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ДТП у Харкові

Джерело: Суспільне

Увечері 25 листопада близько 19:00 години у Харкові трапилася моторошна ДТП. На одній із окружних доріг зіткнулися 2 вантажівки. Від удару одна з них перекинулася на таксі, у якому були водій та 2 пасажирів.

За даними журналістів Newsroom, в легковому автомобілі пасажирами були бабуся та дитина.

Про стан тих, хто перебував в автомобілі, поки невідомо, адже поки правоохоронці не проведуть необхідних слідчих дій, рятувальники не можуть підняти вантажівку.

Подовження червоної зони

Джерело: ДСНС

Показники епідемічної ситуації у Львівській та Луганській областях дозволили цим регіонам вийти із червоної зони. Однак представники ОДА висловили прохання відтермінувати перехід до помаранчевої зони. Причиною такого рішення назвали навантаженість системи охорони здоров'я.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримала прохання керівників Луганської та Львівської областей і продовжила їхнє перебування у червоній зоні.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу