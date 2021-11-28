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Смерть Вирченко

Источник: Суспільне

Умер на станции метро

Юрий Вирченко внезапно умер на 72 году на станции метро "Киевская" 28 ноября около 14:20. Заслуженному журналисту внезапно стало плохо.

Предварительно врачи причиной смерти назвали сердечный приступ. По словам сестры диктора и журналиста Ларисы Кошеваровой, у Вирченко были хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и повышенное давление.

Похоронят Юрия Вирченко в Харькове на 18-м кладбище. Время и место прощания сообщат 29 ноября.

Обратите внимание! Голос Вирченко звучал в харьковском метро с момента его открытия и вплоть до 2016 года – то есть более 40 лет.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родственникам и близким Юрия Вирченко.

Что известно о Юрии Вирченко

Заслуженный журналист Юрий Вирченко родился 1 января 1950 года.

С 1971 работал на радио. За 38 лет работы 28 проработал диктором.

Кроме работы на радио, Вирченко приглашали на телевидение, где он вел программы в прямом эфире.

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Новые жертвы взрыва в Николаевской области

Источник: ГСЧС

Спасатели завершили операцию

Спасатели в Новой Одессе завершили поисково-спасательную операцию в пятиэтажке, в которой произошел мощный взрыв 27 ноября.

Операция длилась более суток. К ней привлекли более 200 спасателей и более 53 единиц техники. Поиски прекратили в 18:00 28 ноября.

Спасательная операция в Новой Одессе / Фото ГСЧС

Число погибших возросло до трех человек. Кроме женщины, в чьей квартире произошел взрыв и мужчины, которых нашли в день трагедии, спасатели обнаружили еще одно тело. Погибшего мужчину нашли около 16:10 под завалами.

Коротко о взрыве в Новой Одессе

Мощный взрыв в пятиэтажке в Новой Одессе Николаевской области прогремел в субботу, 27 ноября.

Причиной трагедии стал взрыв газа в одной из квартир.

Из-за взрыва погибли 3 человека, еще 1 в больнице с переломами, 2 в шоковом состоянии. Еще 54 человека эвакуировали из дома.

Из-за взрыва 2 квартиры на четвертом и еще 2 квартиры на пятом этаже разрушены.

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Смерть мигранта в Беларуси

Источник: Пограничный комитет Беларуси

Белорусские пограничники нашли мертвым мигранта якобы на границе с Литвой. Возраст погибшего мужчины афро-азиатской внешности был около 30 лет.

Силовики режима Лукашенко обвинили в смерти нелегала Литву. По их версии, литовские пограничники якобы избили мигранта и выбросили его тело на границу с Беларусью.

Однако в Литве, по информации LRT, отвергли все обвинения белорусской стороны и заявили, что не владеют никакой информацией о смерти мигранта. Кроме того, представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заявил, что его подопечные не зафиксировали ни одного нелегала.

В том месте, которое называют белорусы, в последнее время мигранты не пытались пробраться в Литву, не было и случаев, чтобы их оттуда разворачивали,

– заявил Мишутис.

В то же время в Беларуси открыли уголовное производство из-за смерти мигранта.

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Украину накрыли густые туманы

Источник: 24 канал

Из-за густого тумана во многих городах была плохая видимость на дорогах, а самолет Киев – Одесса не смог приземлиться и вернулся в столицу.

В Украине объявили желтый уровень опасности. Водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за плохой видимости.



Киев в тумане / Фото "Киев Инфо"

Обратите внимание! По прогнозам синоптиков 29 ноября по всей стране пройдут дожди, также возможен сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду. В западных областях температура воздуха существенно снизится – до +2...+4 градусов. Во Львовской и Волынской областях возможен мокрый снег, а на Юге – грозы.