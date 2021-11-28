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Смерть Вірченка
Джерело: Суспільне
Помер на станції метро
Юрій Вірченко раптово помер на 72-му році на станції метро "Київська" 28 листопада близько 14:20. Заслуженому журналісту раптово стало зле.
Попередньо лікарі причиною смерті назвали серцевий напад. За словами сестри диктора та журналіста Лариси Кошеварової, у Вірченка були хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та підвищений тиск.
Поховають Юрія Вірченка у Харкові на 18 кладовищі. Час і місце прощання повідомлять 29 листопада.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття родичам та близьким Юрія Вірченка.
Що відомо про Юрія Вірченка
- Заслужений журналіст Юрій Вірченко народився 1 січня 1950 року.
- З 1971 року працював на радіо. За 38 років роботи, 28 пропрацював диктором.
- Крім роботи на радіо, Вірченка запрошували на телебачення, де він вів програми в прямому ефірі.
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Нові жертви вибуху на Миколаївщині
Джерело: ДСНС
Рятувальники завершили операцію
Рятувальники в Новій Одесі завершили пошуково-рятувальну операцію в п'ятиповерхівці, у якій стався потужний вибух 27 листопада.
Операція тривала понад добу. До неї залучили понад 200 рятувальників та понад 53 одиниці техніки. Пошуки припинили о 18:00 28 листопада.
Рятувальна операція в Новій Одесі / Фото ДСНС
Кількість загиблих зросла до трьох осіб. Окрім жінки, в чиїй квартирі стався вибух та чоловіка, яких знайшли у день трагедії, рятувальники виявили ще одне тіло. Загиблого чоловіка знайшли близько 16:10 під завалами.
Коротко про вибух в Новій Одесі
- Потужний вибух в п'ятиповерхівці в Новій Одесі на Миколаївщині пролунав у суботу 27 листопада.
- Причиною трагедії став вибух газу в одній із квартир.
- Через вибух загинули 3 людей, ще 1 в лікарні з переломами, 2 в шоковому стані. Ще 54 людей евакуювали з будинку.
- Вибух зруйнував 2 квартири на четвертому та ще 2 квартири на п'ятому поверсі.
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Смерть мігранта в Білорусі
Джерело: Прикордонний комітет Білорусі
Білоруські прикордонники знайшли мертвим мігранта нібито на кордоні з Литвою. Вік загиблого чоловіка афро-азіатської зовнішності був близько 30 років.
Силовики режиму Лукашенка звинуватили у смерті нелегала Литву. За їхньої версією, литовські прикордонники буцімто побили мігранта і викинули його тіло на кордон з Білоруссю.
Однак у Литві, за інформацією LRT, відкинули усі звинувачення білоруської сторони і заявили, що не володіють жодною інформацією про смерть мігранта. Крім того, представник Служби охорони держкордону Литви Гедрюс Мішутіс заявив, що його підопічні не зафіксували жодного нелегала.
У тому місці, яке називають білоруси, останнім часом мігранти не намагалися пробратися до Литви, не було й випадків, щоб їх звідти розвертали,
– заявив Мішутіс.
Водночас у Білорусі відкрили кримінальне провадження через смерть мігранта.
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Україну накрили густі тумани
Джерело: 24 канал
Через густий туман в багатьох містах була погана видимість на дорогах, а літак Київ – Одеса не зміг приземлитися і повернувся до столиці.
В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки. Водіїв закликали бути обережнішими на дорогах через низьку видимість.
Київ у тумані / Фото "Київ Інфо"