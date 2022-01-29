СМИ пишут о напряжении между США и Украиной: главное из новостей 29 января
Источник:24 канал
В американских СМИ начала появляться информация о том, что между США и Украиной существует напряженность. В Украине чтят память Героев Крут. Прощание с погибшими в трагедии в Днепре. Монастырский наведался к пострадавшим в результате стрельбы на "Южмаше". Таковы были главные новости 29 января.
Самые важные новости Украины и мира за субботу, 29 января:
Читайте также Отменили тысячи авиарейсов: в США свирепствует снежная буря
Напряжение между США и Украиной
Источник: CNN
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Украине сообщает, что между администрацией Джо Байдена и украинской властью существует напряженность.
Все якобы из-за разногласий относительно вероятности нового вторжения России на территорию нашего государства.
Между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение,
– отмечают журналисты.
США раздражены преуменьшением угрозы
Джо Байден и его советники были раздражены публичным преуменьшением Владимиром Зеленским угрозы и плохо завуалированными выпадами в адрес президента США. Они считают, что публичные предупреждения в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.
"У нас есть вопрос: почему вы начинаете ссору с США? Почему вы смешиваете и искажаете информацию, когда США – одни из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если говорите, что угроза не изменилась?" – заметил чиновник США, обращаясь к украинской стороне.Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
Чествование памяти Героев Крут
Источник: 24 канал
В Украине почтили 104 годовщину подвига Героев Крут. Речь идет о бое на железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, между многочисленным советским войском и отдельными подразделениями армии УНР. Украинским добровольцам удалось выполнить боевую задачу и сдержать наступление большевиков на Киев.
Представитель Украинского института национальной памяти Сергей Бутко сообщил, что на месте легендарного противостояния в Черниговской области почтили павших. В то же время говорили о необходимости консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад.
С его слов, выступающие также упоминали не менее коварных внутренних врагов, как коррупция, равнодушие людей, которые считают, что защита Украины – это не их война и ее можно где-то пересидеть.
Сценарий мероприятия включал:
- художественную патриотическую композицию,
- возложение цветов к памятнику,
- заупокойную литию,
- минуту молчания,
- военный салют,
- торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.
По моему личному мнению, в этом году чествование памяти Героев Крут прошло как-то организованнее, люди были более собраны и каких-то политических спектаклей не было,
– подчеркнул Сергей Бутко.
Наконец он добавил, что память Героев Крут на месте боя почтили более тысячи человек.
На месте боя под Крутами почтили погибших героев / Фото Черниговской ОГА
Зеленский почтил Героев Крут
Глава государства Владимир Зеленский принял участие в чествовании памяти Героев Крут. Президент возложил цветы к памятному кресту Героям на Аскольдовой могиле в Киеве.
Память погибших почтили минутой молчания. Затем прозвучал государственный гимн, военные отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста,
– отметили в ОП.
Кроме Владимира Зеленского, в церемонии приняли участие Андрей Ермак, Алексей Резников, Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.
К теме Бой под Крутами: почему важно помнить юных героев
Что известно о бое под Крутами: коротко
- Бой под Крутами стал символом героизма молодежи в борьбе за независимость Украины.
- У железнодорожной станции Круты 29 января 1918 года около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти 6-тысячной армии большевиков. Бой длился более 5 часов.
- Украинцы потеряли от 80 до 100 Героев, 27 юношей попали в плен. Их пытали, а потом казнили. Тем не менее потери большевиков были значительно больше – около нескольких сотен.
Стоит внимания – бой под Крутами: смотрите видео 24 канала
Прощание с погибшими на "Южмаше"
Источник: 24 канал
Родные, правоохранители, военные и все небезразличные простились с Леонидом Черником, Александром Драганом, Александром Бугановым, Артемом Левковским и Верой Лебединец, погибшими в результате стрельбы, которую 27 января нацгвардеец Артем Рябчук устроил на "Южмаше".
Леонид Черник
19-летний парень был родом из Каховки. Сначала учился в местной школе, затем – на электросварщика в Новокаховском высшем профессиональном училище. До конца службы ему оставалось всего 3 месяца. Мать погибшего не знает, как пережить утрату. "Он просто был хорошим. Плохого никто о нем не скажет", – отметила женщина.
Александр Драган
Парню было 24 года. Он родился в Березино Одесской области. Там у погибшего остались родители и две старшие сестры. Одна из них – также военнослужащая. Александр учился на автослесаря, затем окончил морское училище. Местные вспоминают его как спокойного и хорошего парня, очень любившего спорт.
Александр Буганов
34-летний старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула. Он родом из села Подо-Калиновка Херсонской области. Мужчина был кадровым военным. Он прошел Илловайск, пережил плен пророссийских боевиков. Увлекался мотоциклами и путешествиями. У мужчины остались 2 маленькие дочери.
Артем Левковский
21-летний парень проживал в городе Олешки. После 10 классов в местной школе поступил в Херсонское кулинарное училище. После срочной службы решил остаться в военной части. Директор школы, в которой учился Артем, вспоминает о нем как о чутком и дружеском человеке. Друзья говорят, что он никогда ни с кем не ссорился.
Вера Лебединец
Была гражданской, более 15 лет работала на "Южмаше" – контролером КПП. В 2022 году Лебединец исполнилось бы 36. Рябчук застрелил женщину, потому что та не давала ему сбежать с завода и не отдавала ключи. У Веры осталась 11-летняя дочь.
Церемония прощания с погибшими
Около 10 часов утра началась церемония прощания и панихида, организованная руководством Южного машиностроительного завода. Тела погибших отнесли во Дворец культуры машиностроителей под исполнение оркестра. Память жертв собравшихся почтили минутой молчания.
На прощание с погибшими приехал глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Пришли также и побратимы нацгвардейцев. В руках они держали гвоздики.
Сегодня мы прощаемся с нашими военнослужащими. Это день скорби,
– сказал глава МВД.
В Днепре простились с погибшими на "Южмаше" / Фото МВД, "Сегодня"
Монастырский посетил пострадавших
Источник: телеграм-канал МВД Украины
Денис Монастырский посетил в больнице пострадавших в результате стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре. Министр внутренних дел проверял, обеспечены ли потерпевшие всем необходимым.
Он поговорил с врачами, а перед тем с ранеными. Пока им продолжают оказывать помощь.
На сообщение о необходимости сдать кровь откликнулись 170 правоохранителей. Не остаются безучастными и днепряне. Они также приходят помочь пострадавшим,
– рассказали в МВД.
Что известно о состоянии пострадавших
- 22-летняя военная Жанна Шарова, которая получила три ранения, до сих пор в тяжелом состоянии. В то же время динамика – положительная, ведь 27 января девушка пришла в себя. Сейчас она находится под аппаратом искусственной вентиляции легких.
- 25-летний Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи оперативно удалили пулю. Потерпевший находится в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой.
- Владислав Гулида, Денис Наместник и Евгений Мачула в сознании.
Монастырский приехал в больницу к пострадавшим в стрельбе на "Южмаше" / МВД Украины
Трагедия в Днепре: что известно
- На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.
- В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.
- Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.
- Впоследствии пресс-секретарь МВД Алена Матвеева указала, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.
- В Государственном бюро расследований заявили, что против стрелявшего в служащих нацгвардейца возбудили 3 уголовных дела. Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении.
- В ГБР добавили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.