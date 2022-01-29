ЗМІ пишуть про напругу між США та Україною: головне з новин 29 січня

В американських ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що між США та Україною існує напруженість. В Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. Прощання із загиблими у трагедії в Дніпрі. Монастирський навідався до потерпілих унаслідок стрілянини на "Південмаші". Такими були головні новини 29 січня.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 29 січня:

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Напруга між США та Україною

Джерело: CNN

Американський телеканал CNN із посиланням на джерела в Сполучених Штатах та Україні повідомляє, що між адміністрацією Джо Байдена та українською владою існує напруженість.

Все нібито через розбіжності щодо ймовірності нового вторгнення Росії на територію нашої держави.

Між Зеленським і офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких мовиться, що Росія може готувати великомасштабний напад,

– зазначають журналісти.

США роздратовані применшенням загрози

Джо Байден і його радники були роздратовані публічним применшенням Володимиром Зеленським загрози та погано завуальованими випадами на адресу президента США. Вони вважають, що публічні попередження на адресу Росії про серйозні наслідки є ключем до стримування.

"У нас є питання: чому ви починаєте сварку зі США? Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо кажете, що загроза не змінилася?" – зауважив чиновник США, звертаючись до української сторони.

Вшанування пам'яті Героїв Крут

ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Джерело: 24 канал

В Україні вшанували 104 річницю подвигу Героїв Крут. Мовиться про бій на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, між чисельним радянським військом і окремими підрозділами армії УНР. Українським добровольцям вдалось виконати бойове завдання та стримати наступ більшовиків на Київ.

Представник Українського інституту національної пам'яті Сергій Бутко повідомив, що на місці легендарного протистояння у Чернігівській області вшанували полеглих. Водночас говорили про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому.

З його слів, промовці також згадували не менш підступних внутрішніх ворогів, як то корупція, байдужість людей, які вважають, що захист України – це не їхня війна і її можна десь пересидіти.

Сценарій заходу включав:

мистецьку патріотичну композицію,

покладання квітів до пам'ятника,

заупокійну літію,

хвилину мовчання,

військовий салют

урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.

На мою особисту думку, в цьому році вшанування пам'яті Героїв Крут пройшло якось організованіше, люди були більш зібрані і якихось політичних спектаклів не було,

– наголосив Сергій Бутко.

Насамкінець він додав, що пам'ять Героїв Крут на місці бою вшанувала понад тисяча людей.

На місці бою під Крутами вшанували загиблих героїв / Фото Чернігівської ОДА

Зеленський вшанував Героїв Крут

Глава держави Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті Героїв Крут. Президент поклав квіти до пам'ятного хреста Героям на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Потім пролунав державний гімн, військові відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам'ятного хреста,

– зазначили в ОП.

Окрім Володимира Зеленського, у церемонії взяли участь Андрій Єрмак, Олексій Резніков, Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

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Що відомо про бій під Крутами: коротко

Бій під Крутами став символом героїзму молоді у боротьбі за незалежність України.

Біля залізничної станції Крути 29 січня 1918 року близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже 6-тисячної армії більшовиків. Бій тривав понад 5 годин.

Українці втратили від 80 до 100 Героїв, 27 юнаків потрапили у полон. Їх катували, а потім стратили. Проте, втрати більшовиків були значно більші – близько кількох сотень.

Варте уваги – Бій під Крутами: дивіться відео 24 каналу

Прощання із загиблими на "Південмаші"

Джерело: 24 канал

Рідні, правоохоронці, військові та небайдужі попрощалися з Леонідом Черником, Олександром Драганом, Олександром Бугановим, Артемом Левківським та Вірою Лебединець, що загинули внаслідок стрілянини, яку 27 січня нацгвардієць Артем Рябчук влаштував на "Південмаші".

Леонід Черник

19-річний хлопець був родом із Каховки. Спочатку навчався у місцевій школі, потім – на електрозварювальника у Новокаховському вищому професійному училищі. До кінця служби йому залишалося всього лише 3 місяців. Мати загиблого не знає, як пережити втрату. " Він просто був хорошим. Поганого ніхто про нього не скаже", – зазначила жінка.

Олександр Драган

Юнаку було 24 роки. Він народився у Березиному, що в Одеській області. Там у загиблого залишилися батьки й 2 старших сестри. Одна з них – також військовослужбовиця. Олександр навчався на автослюсаря, потім закінчив морське училище. Місцеві пригадують його як спокійного та доброго хлопця, який дуже любив спорт.

Олександр Буганов

34-річний старший лейтенант Олександр Буганов був начальником варти. Він родом з села Подо-Калинівка на Херсонщині. Чоловік був кадровим військовим. Він пройшов Ілловайськ, пережив полон проросійських бойовиків. Захоплювався мотоциклами та мандрами. У чоловіка залишилися 2 маленькі донечки.

Артем Левківський

21-річний хлопець проживав у місті Олешки. Після 10 класів у місцевій школі поступив до Херсонського кулінарного училища. Після строкової служби вирішив залишитися у військовій частині. Директорка школи, в якій навчався Артем, згадує про нього як про чуйну й товариську людину. Друзі кажуть, що той ніколи ні з ким не сварився.

Віра Лебединець

Була цивільною, понад 15 років працювала на "Південмаші" – контролеркою КПП. У 2022 році Лебединець мало б виповнитися 36. Рябчук застрелив жінку, бо та не давала йому втекти із заводу й не віддавала ключі. У Віри залишилася 11-річна донька.

Церемонія прощання зі загиблими

Близько 10 години ранку розпочалася церемонія прощання та панахида, організувана керівництвом Південного машинобудівного заводу. Тіла загиблих віднесли у Палац культури машинобудівників, під виконання оркестру. Пам'ять жертв присутні вшанували хвилиною мовчання.

На прощання зі загиблими приїхав очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Прийшли також і побратими нацгвардійців. У руках вони тримали гвоздики.

Сьогодні ми прощаємось з нашими військовослужбовцями. Це день скорботи,

– сказав глава МВС.

У Дніпрі попрощалися із загиблими на "Південмаші" / Фото МВС, "Сегодня"

Монастирський відвідав постраждалих

Джерело: телеграм-канал МВС України

Денис Монастирський відвідав у лікарні постраждалих унаслідок стрілянини на заводі "Південмаш" в Дніпрі. Міністр внутрішніх справ перевіряв, чи потерпілі забезпечені всім необхідним.

Він поговорив з лікарями, а перед тим – із пораненими. Наразі їм продовжують надавати допомогу.

На повідомлення про необхідність здати кров відгукнулися аж 170 правоохоронців. Не залишаються байдужими й дніпряни. Вони також приходять допомогти постраждалим,

– розповіли у МВС.

Що відомо про стан постражлалих

22-річна військова Жанна Шарова, яка зазнала трьох поранень, досі у важкому стані. Водночас динаміка – позитивна, адже 27 січня дівчина прийшла до тями. Наразі вона перебуває під апаратом штучної вентиляції легенів.

25-річний Ігор Семенченко зазнав поранення у живіт. Лікарі оперативно видалили кулю. Потерпілий перебуває у важкому стані, але з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула при тямі.



Монастирський приїхав у лікарню до постраждалих в стрілянині на "Південмаші" / МВС України

Трагедія у Дніпрі: що відомо