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Умер Ефим Звягильский

Источник: фейсбук Татьяны Зелькиной

В Киеве на 89-м году жизни скончался бывший нардеп и известный политик Ефим Звягильский. О смерти мужчины в сети сообщила его адвокат и подруга Татьяна Зелькина.

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Он был очень силен. 5 дней назад, когда я узнала, что он попал в реанимацию, ситуация была критической. Но он сражался. И уже казалось, что у него все получится. Но нет,

– рассказала женщина.

В то же время "Обозреватель" уточнил, что Звягильский умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее СМИ писали, что политик с 4 ноября находился в реанимации одной из больниц Киева. Экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что Звягильский скончался в Институте сердца.

Краткая биография Звягильского

Источник: "Википедия"

Ефим Звягильский родился в Донецке в 1933 году. Получил образование горного инженера.

Сначала работал в шахте, потом начальником угольного участка, главным инженером, директором шахты.

В 1990 году стал народным депутатом. С тех пор был парламентарием аж восьми созывов – с 1990 до 2019 года.

Звягильский – один из соучредителей Партии регионов.

В 1993 году стал исполняющим обязанности премьер-министра Украины.

С ноября 1994 по март 1997 года проживал в Израиле, скрываясь от следствия по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Смерть Георгия Крючкова

Источник: фейсбук Ирины Спириной

Бывший депутат Георгий Крючков скончался на 92-м году жизни. Его сердце остановилось еще 4 ноября, однако об этом стало известно только 6 ноября.

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О смерти мужчины рассказала экс-парламентарий Ирина Спирина.

Ушел из жизни светлый, высокопорядочный человек Георгий Корнеевич Крючков – влиятельный политический деятель Украины, депутат Верховного Совета УССР 9, 10 и 11 созывов,

– написала политик.

Также покойный Крючков был народным депутатом парламента 3 и 4 созывов. На сайте Коммунистической партии Украины написали, что причиной смерти стала тяжелая болезнь. Известно, что политик был членом коммунистической партии с 1956 года.

Кроме того, руководил комитетом Совета по вопросам нацбезопасности и обороны: в 1998 – 2000 годах и 2002 – 2006 годах.

Краткая биография Крючкова

Источник: Википедия

Георгий Крючков родился в селе Гусарка в Запорожье в 1929 году. Получил диплом юриста в Харьковском юридическом институте.

Работал в Минюсте. С 1960 года был на партийной работе. В 1988 году стал первым секретарем Одесского областного комитета КПУ.

В 1991 году вышел на пенсию и был советником Центрального комитета Коммунистической партии Украины.

Впоследствии публиковал статьи, в которых доказывал незаконность запрета компартии.

Вместе с Игорем Юхновским в 2006 году возглавлял ВСК по мониторингу избирательного законодательства.

В том же году был исполнительным секретарем гражданско-политического объединения "Украинский форум".

Взрыв в Сьерра-Леоне

Источник: фейсбук Yvonne Aki-Sawyerr

В столице африканской страны Сьерра-Леоне – городе Фритаун – взорвался танкер Afuel. Инцидент произошел еще 5 ноября.

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В считанные мгновения после взрыва пламя охватило территорию вокруг. Вспыхнули здания поблизости, в том числе магазины. Очевидцы рассказали о нескольких обгоревших телах, лежавших на дороге. Мэр города Ивонн Аки-Сойер отметила, что кадры, обнародованные в сети, просто ужасают.

Вероятно, более 100 человек погибли,

– заявила политик.

Она добавила, что на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Аки-Сойер также выразила соболезнования родным погибших. Мэр заверила, что власти будут делать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия трагедии.

Президент страны Джулиус Маада Био назвал взрыв национальной трагедии.

Справка. Сьерра-Леоне – небольшое государство в Западной Африке с населением в 7 миллионов человек.

Взрыв в Сьерра-Леоне: смотрите видео

Возле Одессы избили депутата

Источник: Нацполиция

В пригороде Одессы неизвестные остановили автомобиль, в котором ехали депутат с женой. После этого злоумышленники избили пару.

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Неизвестные остановили автомобиль супругов, напали и нанесли телесные повреждения водителю и пассажиру,

– заявили правоохранители.

В полиции уточнили, что мужчина в тяжелом состоянии в больнице и за его жизнь борются врачи. По предварительной информации, пострадал депутат одной из ОТГ Херсона.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по факту нанесение умышленных тяжких телесных повреждений.

К слову: если вина по этой статье будет доказана, то злоумышленникам грозит заключение и срок от 5 до 8 лет.

Неизвестные избили депутата и его жену / Фото Нацполиции

Вероятно пострадал крупный аграрий

Официально имя депутата не сообщают. Но в местном телеграм-канале "ХО" заявили, что пострадал депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий.

В районе завода "Центролит" на Новониколаевской дороге неизвестные остановили депутата на Toyota Land Cruiser Prado, напав на него и находившуюся за рулем жену, – говорится в сообщении.

По непроверенным данным, мужчине разбили коленные суставы.

Событие дня

Украинский боксер Юрий Захареев стал чемпионом мира. В финале соревнований в весовой категории до 71 килограмма в Белграде он победил россиянина Вадима Мусаева. Для 19-летнего украинца это был дебютный чемпионат мира по боксу.