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Помер Юхим Звягільський

Джерело: фейсбук Тетяни Зелькіної

У Києві на 89-му році життя помер колишній нардеп та відомий політик Юхим Звягільський. Про смерть чоловіка у мережі повідомила його адвокатка та "подруга" Тетяна Зелькіна.

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Він був дуже сильний. 5 днів тому, коли я дізналася, що він потрапив у реанімацію, ситуація була критична. Але він боровся. І вже здавалося, що в нього все вийде. Але ні,

– розповіла жінка.

Водночас "Обозреватель" уточнив, що Звягільський помер від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Раніше ЗМІ писали, що політик з 4 листопада перебував у реанімації однієї з лікарень Києва. Екснардеп Ігор Мосійчук зазначив, що Звягільський помер в Інституті серця.

Коротка біографія Звягільського

Джерело: "Вікіпедія"

Юхим Звягільський народився у Донецьку 1933 року. Здобув освіту гірничого інженера.

Спершу працював на шахті, згодом – начальником вугільної дільниці, головним інженером, директором шахти.

У 1990 році став народним депутатом. Відтоді був парламентарем аж восьми скликань – з 1990 до 2019 року .

. Звягільський – один зі співзасновників "Партії регіонів".

У 1993 році став виконувачем обов'язків прем'єр-міністра України.

З листопада 1994 року по березень 1997 року проживав у Ізраїлі, ховаючись від слідства за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Смерть Георгія Крючкова

Джерело: фейсбук Ірини Спіріної

Колишній депутат Георгій Крючков помер на 92-му році життя. Його серце зупинилось ще 4 листопада, однак про це стало відомо лише 6 листопада.

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Про смерть чоловіка розповіла колишня парламентарка Ірина Спіріна.

Пішла з життя світла, високопорядна людина Георгій Корнійович Крючков – впливовий політичний діяч України, депутат Верховної Ради УРСР 9, 10 та 11 скликань,

– написала політикиня.

Також покійний Крючков був народним депутатом парламенту 3 та 4 скликань. На сайті Комуністичної партії України написали, що причиною смерті стала важка хвороба. Відомо, що політик був членом комуністичної партії з 1956 року.

Окрім того, керував комітетом Ради з питань нацбезпеки та оборони: у 1998 – 2000 роках та 2002 – 2006 роках.

Коротка біографія Крючкова

Джерело: Вікіпедія

Георгій Крючков народився у селі Гусарка на Запоріжжі у 1929 році. Отримав диплом юриста в Харківському юридичному інституті.

Працював у Мін'юсті. З 1960 року був на партійній роботі. У 1988 році став першим секретарем Одеського обласного комітету КПУ.

У 1991 році вийшов на пенсію та був радником Центрального комітету Комуністичної партії України.

Згодом публікував статті, у яких доводив незаконність заборони компартії .

. Разом з Ігорем Юхновським у 2006 році очолював ТСК з питань моніторингу виборчого законодавства.

Того ж року був виконавчим секретарем цивільно-політичного об'єднання "Український форум".

Вибух у Сьєрра-Леоне

Джерело: фейсбук Yvonne Aki-Sawyerr

У столиці африканської країни Сьєрра-Леоне – місті Фрітаун – вибухнув танкер Afuel. Інцидент трапився ще 5 листопада.

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У лічені миті після вибуху полум'я охопило територію навколо. Спалахнули будівлі поблизу, зокрема крамниці. Очевидці розповіли про декілька обгорілих тіл, які лежали на дорозі. Міська голова Івонн Акі-Сойєр наголосила, що кадри, оприлюднені у мережі, просто жахають.

Ймовірно, понад 100 людей загинули,

– заявила політикиня.

Вона додала, що на місці події працюють поліцейські та рятувальники. Акі-Сойєр також висловила співчуття рідним загиблих. Пані мер запевнила, що влада робитиме усе, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки трагедії.

Президент країни Джуліус Маада Біо назвав вибух національною трагедією.

Довідка. Сьєрра-Леоне — невеличка держава у Західній Африці з населенням у 7 мільйонів людей.

Вибух у Сьєрра-Леоне: дивіться відео

Біля Одеси побили депутата

Джерело: Нацполіція

У передмісті Одеси невідомі люди зупинили автомобіль, в якому їхали депутат з дружиною. Після цього зловмисники побили пару.

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Невідомі зупинили автомобіль подружжя, напали та спричинили тілесні ушкодження водію і пасажиру,

– заявили правоохоронці.

У поліції уточнили, що чоловік у важкому стані в лікарні й за його життя борються лікарі. За попередньою інформацією, постраждав депутат однієї з ОТГ Херсонщини.

Інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисних тяжких тілесних ушкоджень.

До слова: якщо провину за цією статтею доведуть, то зловмисникам загрожує ув'язнення та термін від 5 до 8 років.



Невідомі побили депутата та його дружину / Фото Нацполіції

Ймовірно постраждав великий аграрій

Офіційно імені депутата не повідомляють. Але у місцевому телеграм-каналі "ХО" заявили, що постраждав депутат Мирненської ОТГ, який є великим аграрієм.

У районі заводу "Центроліт" на Новомиколаївській дорозі невідомі зупинили депутата на Toyota Land Cruiser Prado, напавши на нього і дружину, яка була за кермом, – мовиться у повідомленні.

За неперевіреними даними, чоловікові розтрощили колінні суглоби.