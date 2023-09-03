Городской голова Роман Кличук заявил, что в парке Шевченко в Черновцах никогда не было братской могилы. Об этом он написал в своих соцсетях.

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Что сказал мэр Черновцов

После завершения эксгумации не было ничего обнаружено. Как отметил Кличук, эта "братская могила" оказалась не братской и не могилой.

"Но там были похоронены советские генералы и офицеры", – есть те, кто так подумает. Наш ответ прост: решисты лгали, лгут и будут лгать… но ничего, наши славные ВСУ это исправят. Совместными усилиями очистим Украину от оккупантов, старых и новых,

– написал мэр.

Кадры с места эксгумации в Черновцах / Фото "Суспильне Черновцы"



Почему там проводились раскопки

В парке имени Шевченко недавно был демонтирован советский памятник генералу Боброву. Была информация, что под ним расположено захоронение. Поэтому было решено эксгумировать тела советских военных, чтобы перезахоронить их на кладбище. Однако никаких останков там не нашли.

Братскую могилу раскапывало Ивано-Франковское коммунальное предприятие "Память", которое и получило архивные данные. В них утверждалось, что под памятником якобы похоронены шесть "военных-красноармейцев", некоторые из которых имели звание генералов и полковников.

Это достаточно высокопоставленные руководящие военные Красной Армии. Они погибли за пределами Украины во время боевых действий в конце второй мировой войны. Очевидно, у тогдашнего местного руководства возникла идея создать мемориал, на котором бы они разместили известных в то время военных руководителей,

– объяснил глава предприятия Василий Тимкив.

Однако были сомнения в правдивости информации. Ведь эти военные погибли в 1944 году, а мемориал появился уже в 1946 году. Во время раскопок архивные данные были опровергнуты, потому что под памятником не было обнаружено никаких тел или признаков захоронений.

Тимкив отметил, что в СССР после Второй мировой войны начали создавать такие мемориалы, чтобы прославлять советский империализм и делать из оккупантов освободителей.

В Украине продолжается декоммунизация