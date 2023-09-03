Міський голова Роман Клічук заявив, що у парку Шевченка в Чернівцях ніколи не було братської могили. Про це він написав у своїх соцмережах.

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Що сказав мер Чернівців

Після завершення ексгумації не було нічого виявлено. Як зазначив Клічук, ця "братська могила" виявилась не братською, і не могилою.

"Але ж там були похоронені радянські генерали та офіцери", – є ті, хто так подумає. Наша відповідь проста: рашисти брехали, брешуть і будуть брехати… але нічого, наші славні ЗСУ це виправлять. Спільними зусиллями очистимо Україну від окупантів, старих і нових,

– написав мер.

Кадри з місця ексгумації у Чернівцях / Фото "Суспільне Чернівці"



Чому там проводилися розкопки

В парку імені Шевченка нещодавно демонтували радянський пам'ятник генералу Боброву. Була інформація, що під ним розташоване поховання. Тому було вирішено ексгумувати тіла радянських військових, щоб перепоховати їх на кладовищі. Однак жодних решток там не знайшли.

Братську могилу розкопувало Івано-Франківське комунальне підприємство "Пам’ять", яке і отримало архівні дані. В них стверджувалося, що під пам'ятником нібито поховані шестеро "військових-червоноармійців", деякі з яких мали звання генералів та полковників.

Це досить високопоставлені керівні військові Червоної армії. Вони загинули за межами України під час бойових дій наприкінці Другої світової війни. Вочевидь, у тодішнього місцевого керівництва виникла ідея створити меморіал, на якому б вони розмістити відомих на той час військових керівників,

– пояснив очільник підприємства Василь Тимків.

Однак були сумніви щодо правдивості інформації. Адже ці військові загинули у 1944 році, а меморіал з'явився вже у 1946 році. Під час розкопок архівні дані були спростовані, бо під пам'ятником не виявили жодних тіл чи ознак поховань.

Тимків зазначив, що в СРСР після Другої світової війни почали створювати такі меморіали, щоб прославляти радянський імперіалізм та робити з окупантів визволителів.

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