О главных событиях дня по состоянию на 10 декабря 2024 года, ситуацию на фронте, потери противника, последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также ВСУ пытались прорваться на Белгородщину и контратакуют на Донбассе: обзор карты и фронта ISW

07:59, 10 декабря Солдаты КНДР готовы вступить в бой в Курской области Военные Северной Кореи находятся на территории Курской области России, заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг. По данным ведомства, военные из КНДР не принимали участие в боевых действиях, но находятся в готовность вступить в бой в любой момент.

07:57, 10 декабря Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад. "В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал он.

07:56, 10 декабря Опасения относительно Telegram В Киеве все чаще обеспокоены зависимостью Украины от Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли, пишет The New York Times. В качестве безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем Telegram-канале, не использует приложение на своем личном телефоне.

07:49, 10 декабря Генштаб обновил статистику потерь врага Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 350 оккупантов, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне против Украины превысили 755 тысяч в живой силе. Потери врага: личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,

танков – 9 524 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 19 596 (+7) ед,

артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1 023 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,

крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48) ед,

специальной техники – 3 637 (+1) ед.

07:47, 10 декабря Зеленский сказал Трампу, что Путин его боится Президент Украины Владимир Зеленский в сети Х сообщил, что сказал новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что Путин "боится только его и, возможно, Китая". Президент добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине.

06:34, 10 декабря Продвижение россиян по данным DeepState Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах. Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки. А также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченке Донецкой области. Кроме того россияне продвинулись возле Плехово на Курщине.

06:31, 10 декабря В Украину вернули пятеро детей В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 5 украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины, сообщил председатель ОП Андрей Ермак. Среди возвращенных – трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории.

Пятеро украинских детей вернулись домой / Фото с тг Ермака

06:28, 10 декабря Обзор карты и фронта ISW Институт изучения войны (ISW) опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Главное из отчета аналитиков: ВСУ пытались прорваться на Белгородщину, однако российские силы утверждают, что отбили атаку, тогда как бои продолжаются на Курщине.

В Луганской и Донецкой областях российские войска проводят наступательные операции, но не достигли подтвержденных успехов, тогда как украинские силы контратакуют.

В Запорожской и Херсонской областях российские войска продолжают наступление, но не достигли никаких подтвержденных успехов.

Российские войска пытались продвинуться на Харьковщине, но безуспешно, тогда как украинские силы пытаются сдержать врага на разных направлениях.

06:27, 10 декабря Потери россиян возле Покровска Силы обороны уничтожили более, чем десяток захватчиков, которые пытались наступать на Покровск, сообщили в 425 ОШБ "СКАЛА".

06:26, 10 декабря Украина будет просить Францию укомплектовать еще одну бригаду Украина будет обращаться к Франции относительно укомплектования новой бригады. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Зеленский. Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы,

– отметил лидер.