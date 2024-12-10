О главных событиях дня по состоянию на 10 декабря 2024 года, ситуацию на фронте, потери противника, последствия обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также ВСУ пытались прорваться на Белгородщину и контратакуют на Донбассе: обзор карты и фронта ISW

07:59, 10 декабря

Солдаты КНДР готовы вступить в бой в Курской области

Военные Северной Кореи находятся на территории Курской области России, заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Синг.

По данным ведомства, военные из КНДР не принимали участие в боевых действиях, но находятся в готовность вступить в бой в любой момент.

07:57, 10 декабря

Зеленский отреагировал на призывы к мобилизации с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат. Надо сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал он.

07:56, 10 декабря

Опасения относительно Telegram

В Киеве все чаще обеспокоены зависимостью Украины от Telegram. Опасения, что приложение используется как вектор дезинформации и инструмент шпионажа в пользу России, резко возросли, пишет The New York Times.

В качестве безопасности президент Украины Владимир Зеленский, который регулярно публикует информацию в своем Telegram-канале, не использует приложение на своем личном телефоне.

07:49, 10 декабря

Генштаб обновил статистику потерь врага

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1 350 оккупантов, с начала полномасштабного вторжения потери россиян в войне против Украины превысили 755 тысяч в живой силе.

Потери врага:

  • личного состава – около 755 940 (+1 350) человек,
  • танков – 9 524 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 596 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 21 064 (+3) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 023 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20 107 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 2 859 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31 037 (+48) ед,
  • специальной техники – 3 637 (+1) ед.
07:47, 10 декабря

Зеленский сказал Трампу, что Путин его боится

Президент Украины Владимир Зеленский в сети Х сообщил, что сказал новоизбранному президенту США Дональду Трампу, о том, что Путин "боится только его и, возможно, Китая".

Президент добавил, что важно совместно, вместе работать над вопросом, как завершить войну в Украине.

06:34, 10 декабря

Продвижение россиян по данным DeepState

Аналитики проекта DeepState сообщили о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах.

Враг продвинулся возле Новооленовки, Вознесенки, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки. А также в Сонцевке, Новотроицком и Шевченке Донецкой области.

Кроме того россияне продвинулись возле Плехово на Курщине.

06:31, 10 декабря

В Украину вернули пятеро детей

В рамках инициативы Bring Kids Back UA еще 5 украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины, сообщил председатель ОП Андрей Ермак.

Среди возвращенных – трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории.


Пятеро украинских детей вернулись домой / Фото с тг Ермака

06:28, 10 декабря

Обзор карты и фронта ISW

Институт изучения войны (ISW) опубликовал обновленные данные по ситуации на фронте. Главное из отчета аналитиков:

  • ВСУ пытались прорваться на Белгородщину, однако российские силы утверждают, что отбили атаку, тогда как бои продолжаются на Курщине.
  • В Луганской и Донецкой областях российские войска проводят наступательные операции, но не достигли подтвержденных успехов, тогда как украинские силы контратакуют.
  • В Запорожской и Херсонской областях российские войска продолжают наступление, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Российские войска пытались продвинуться на Харьковщине, но безуспешно, тогда как украинские силы пытаются сдержать врага на разных направлениях.
06:27, 10 декабря

Потери россиян возле Покровска

Силы обороны уничтожили более, чем десяток захватчиков, которые пытались наступать на Покровск, сообщили в 425 ОШБ "СКАЛА".

06:26, 10 декабря

Украина будет просить Францию укомплектовать еще одну бригаду

Украина будет обращаться к Франции относительно укомплектования новой бригады. Соответствующее заявление сделал лидер страны Владимир Зеленский.

Сейчас мы будем говорить с Францией по комплектованию новой бригады. Мы получили позитив от немецкой стороны, хотя буду откровенным, что на немецкой земле готовят нашу бригаду американцы,
– отметил лидер.

06:15, 10 декабря

Сколько дронов ежемесячно способна производить Россия

Россия увеличила производство дронов-камикадзе "Шахед" с 500 до 800 единиц в месяц. Это прежде всего связано с прямыми поставками из Ирана, сообщил эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).