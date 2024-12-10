Про головні події дня станом на 10 грудня 2024 року, ситуацію на фронті, втрати противника, наслідки обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ намагалися прорватися на Бєлгородщину та контратакують на Донбасі: огляд карти та фронту ISW
Солдати КНДР готові вступити в бій у Курській області
Військові Північної Кореї перебувають на території Курської області Росії, заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг.
За даними відомства, військові з КНДР не приймали участь в бойових діях, але знаходяться у готовність вступити в бій в будь-який момент.
Зеленський відреагував на заклики до мобілізації з 18 років
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад.
"У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів", – написав він.
Побоювання щодо Telegram
В Києві дедалі частіше переймаються залежністю України від Telegram. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли, пише The New York Times.
В якості безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію в своєму Telegram-каналі, не використовує додаток на своєму особистому телефоні.
Генштаб оновив статистику втрат ворога
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1 350 окупантів, з початку повномасштабного вторгнення втрати росіян у війні проти України перевищили 755 тисяч у живій силі.
Втрати ворога:
- особового складу – близько 755 940 (+1 350) осіб,
- танків – 9 524 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 19 596 (+7) од,
- артилерійських систем – 21 064 (+3) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 107 (+14) од,
- крилатих ракет – 2 859 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 037 (+48) од,
- спеціальної техніки – 3 637 (+1) од.
Зеленський сказав Трампу, що Путін його боїться
Президент України Володимир Зеленський у мережі Х повідомив, що сказав новообраному президенту США Дональду Трампу, про те, що Путін "боїться лише його і, можливо, Китаю".
Президент додав, що важливо спільно, разом працювати над питанням, як завершити війну в Україні.
Просування росіян за даними DeepState
Аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян на Донеччині, зокрема йдеться про 9 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки. А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.
Крім того росіяни просунулися біля Плехово на Курщині.
До України повернули п'ятеро дітей
У рамках ініціативи Bring Kids Back UA ще 5 українських дітей разом із родинами повернулися на підконтрольну територію України, повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми. Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території.
П'ятеро українських дітей повернулись додому / Фото з тг Єрмака
Огляд карти та фронту ISW
Інститут вивчення війни (ISW) опублікував оновлені дані щодо ситуації на фронті. Головне зі звіту аналітиків:
- ЗСУ намагалися прорватися на Бєлгородщину, однак російські сили стверджують, що відбили атаку, тоді як бої тривають на Курщині.
- На Луганщині та Донеччині російські війська проводять наступальні операції, але не досягли підтверджених успіхів, тоді як українські сили контратакують.
- У Запорізькій та Херсонській областях російські війська продовжують наступ, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
- Російські війська намагалися просунутися на Харківщині, але безуспішно, тоді як українські сили намагаються стримати ворога на різних напрямках.
Втрати росіян біля Покровська
Сили оборони знищили більше, ніж десяток загарбників, які намагались наступати на Покровськ, повідомили у 425 ОШБ "СКАЛА".
Україна буде просити Францію укомплектувати ще одну бригаду
Україна буде звертатися до Франції стосовно укомплектування нової бригади. Відповідну заяву зробив лідер країни Володимир Зеленський.
Зараз ми будемо говорити з Францією щодо комплектування нової бригади. Ми отримали позитив від німецької сторони, хоча буду відвертим, що на німецькій землі готують нашу бригаду американці,
– зазначив лідер.
Скільки дронів щомісяця здатна виготовляти Росія
Росія збільшила виробництво дронів-камікадзе "Шахед" з 500 до 800 одиниць на місяць. Це насамперед пов'язано з прямими постачаннями з Ірану, повідомив експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).