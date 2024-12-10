07:56, 10 грудня

В Києві дедалі частіше переймаються залежністю України від Telegram. Побоювання, що застосунок використовується як вектор дезінформації та інструмент шпигунства на користь Росії, різко зросли, пише The New York Times.

В якості безпеки президент України Володимир Зеленський, який регулярно публікує інформацію в своєму Telegram-каналі, не використовує додаток на своєму особистому телефоні.