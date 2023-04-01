Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что только высшее политическое руководство в России настроено вести войну до последнего, ведь им уже нечего терять.
Смотрите также Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит
Политтехнолог считает, что в России есть два типа элит: высшее политическое руководство, имеющее власть и олигархия, имеющая деньги.
Настроения политического руководства
Высшее политическое руководство представляет меньшинство, но наиболее влиятельно. Оно едино вокруг Путина и сосредоточено на цели захвата и уничтожения мира. Он понимает, что обратного пути больше нет, они готовы жить в такой России всегда.
Они понимают, когда закончится война, где окажутся все эти Патрушевы, Золотовы, Сабянины и Мишустины: либо их свергнут и расстреляют свои, либо их сдадут как военных преступников. Поэтому у них нет иллюзий, что война когда-нибудь закончится и будет хорошо,
– добавил говорящий.
Шейтельман рассказал о настроениях на войну российских элит: смотреть видео
Настроения олигархов
Все другие элиты, в том числе бизнес, чьи разговоры мы слышали, пропагандисты и тому подобное не настроены воевать годами, сообщил Шейтельман.
Они очень обыжены на Путина за то, что тот проиграл войну и испортил им жизнь. Люди умнее типа Фархада Ахмедова понимают, что когда закончится война их жизнь не станет такой, как было,
– заметил эксперт.
Он считает, что люди глупее, как Иосиф Пригожин убеждены, что война закончится и все наладится. Для Украины определенно выгодно, чтобы они хотели, чтобы война закончилась и не понимали, что на самом деле их ждет.
Возможны ли конфронтации между элитами
Политтехнолог предположил, что если у высшего военного руководства России хватит сил и возможностей расстрелять всех олигархов, пропагандистов, обезвредить всех предателей, тогда, возможно, Россия будет готова к затяжной войне. Однако пока такой готовности российского политического руководства не видно.
Более того, эти условные группы российских элит между собой переплетены, подчеркнул Шейтельман. Чиновники и политические деятели коррумпированы упомянутыми олигархами. Так им придется уничтожить собственный источник дохода, и возникает вопрос: "На что им тогда жить?". Эти две касты взаимосвязаны, и пока обезвредить один из них потенциала нет.
О чем говорил Песков: подробнее
- Издание The Guardian со ссылкой на собственные источники написали, что Дмитрий Песков готовит представителей политических элит России к затяжной войне.
- Этот разговор состоялся в конце декабря 2022 года на ужине у одного из чиновников, куда были приглашены представители культурной и политической элиты России. Они поднимали тост за возвращение к мирной жизни. Песков произнес тост и сказал, что "все будет гораздо сложнее, это займет очень много времени ".
- В Офисе Президента прокомментировали эту новость. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что все действительно будет долго и страшно, но не у нас ", а в России. На украинской земле война закончится, а русская смута и продлится еще долго.