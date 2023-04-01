Про це в ефірі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що лише вище політичне керівництво в Росії налаштовано вести війну до останнього, адже їм уже немає чого втрачати.

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Політтехнолог вважає, що в Росії є два типи еліт: вище політичне керівництво, яке має владу і олігархія, яка має гроші.

Настрої політичного керівництва

Вище політичне керівництво представляє меншість, але є найбільш впливовим. Воно єдине навколо Путіна і зосереджене на цілі захоплення і знищення світу. Воно розуміє, що зворотного шляху більше немає, вони готові жити в такій Росії завжди.

Вони розуміють, якщо закінчиться війна, де опиняться всі ці Патрушеви, Золотови, Сабяніни й Мішустіни: або їх скинуть і розстріляють свої, або їх здадуть як військових злочинців. Тому в них немає ілюзій, що війна коли-небудь закінчиться і буде добре,

– додав мовець.

Шейтельман розповів про настрої на війну російських еліт: дивитись відео

Настрої олігархів

Всі інші еліти, зокрема бізнесові, чиї розмови ми чули, пропагандисти тощо не налаштовані воювати роками, повідомив Шейтельман.

Вони дуже ображені на Путіна за те, що той програв війну і зіпсував їм життя. Люди розумніші, типу Фархада Ахмедова розуміють, що коли закінчиться війна їхнє життя не стане таким як було,

– зауважив експерт.

Натомість він вважає, що люди дурніші, як Йосип Пригожин переконані, що війна закінчиться і все налагодиться. Для України певним чином вигідно, аби вони хотіли, щоб війна закінчилася і не розуміли, що насправді їх чекає.

Чи можливі конфронтації між елітами

Політтехнолог припустив, якщо у вищого військового керівництва Росії вистачить сил і можливостей розстріляти всіх олігархів, пропагандистів, знешкодити всіх зрадників, тоді, можливо, Росія буде готова до затяжної війни. Однак поки що такої готовності російського політичного керівництва не видно.

Ба більше, ці умовні групи російських еліт між собою переплетені, підкреслив Шейтельман. Чиновники та політичні діячі корумповані згаданими олігархами. Так їм доведеться знищити власне джерело доходу, і постає питання: "На що їм тоді жити?". Ці дві касти взаємозалежні, і поки що знешкодити одну з них потенціалу немає.

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