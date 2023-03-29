Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков не став відповідати на питання про те, скільки може тривати так звана "спецоперація" і чи може вона завершитися цього року, пише 24 Канал.

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У Кремлі визнали, що Київ не погодиться на їхні умови

Цікаво, що Пєсков сказав, що досягнення цілей так званої "спецоперації" політико-дипломатичним способом "у випадку з Україною" – неможливе.

Тобто в Кремлі розуміють, що їхні територіальні претензії абсурдні й Україна з ними не погодиться. Відтак, Росія натякає, що продовжить війну, попри втрати.

Водночас прихвостень Путіна заявив, що війна "у широкому контексті" розтягнеться надовго. Він вкотре звинуватив колективний Захід у розв'язанні війни.

"Якщо ви маєте на увазі війну в широкому контексті – це протистояння з ворожими державами, з недружніми країнами, це гібридна війна, яка розв'язана ними до нашої країни, – це надовго. І тут нам потрібна твердість упевненість у собі, цілеспрямованість та єднання навколо президента", – сказав Пєсков.

Передумов для миру немає: що кажуть у Кремлі

Раніше Дмітрій Пєсков заявив, що в Росії поки не бачать жодних передумов для переходу процесу в мирне русло.

Він заявив, що для Росії абсолютним пріоритетом "продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей". Тоді Пєсков зазначив, що цілі Росії можуть бути досягнуті лише військовим шляхом.

Цікаво, що в Росії постійно змінюються цілі у війні: спершу окупанти хотіли взяти Київ за три дні, а тепер переходять в оборону на багатьох напрямках.

Зокрема, військово-політичне керівництво Росії ставило ціль захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня 2023 року. Однак окупаційні війська через спротив Сил оборони України не справляються із поставленим завданням.