Комендатура и перепись детей, Стрюк о ситуации в Северодонецке

Северодонецк уже больше недели находится под российской оккупацией. На 4 июля россияне пытаются наладить там административную деятельность.

Что происходит в захваченном городе

О ситуации в Северодонецке рассказал мэр Александр Стрюк. Это произошло в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

Тема При уходе из Северодонецка не было ни одного погибшего, – Гайдай

По его словам, в городе уже назначена комендатура. Теперь оккупанты пытаются провести перепись оставшегося населения. Больше всего их интересуют дети. По официальной версии, государство-агрессор хочет начать "обучение" с 1 сентября, потому и устанавливает, сколько детей живет в Северодонецке. Однако Стрюк в правдивости такого объяснения сомневается.

Россияне определили более-менее уцелевшие школы и объявили, что там будет начинаться обучение. Большинство учителей выехали на подконтрольную территорию, материальная база разрушена в результате обстрелов, много школьного имущества сгорело. Поэтому эта версия выглядит не очень правдоподобно,

– отметил мэр.

В то же время, какова настоящая цель врага – чиновник не знает.

Кроме того, сейчас российские военные пытаются найти коммунальщиков в Северодонецке. Однако город настолько разрушен, что они не помогут. Стрюк подчеркнул, что электричество гипотетически можно подать генераторами, но мощности для водоснабжения нет.

Смотрите видео, как сейчас выглядит разрушенный Северодонецк:

Как ВСУ отошли из Северодонецка

25 июня Стрюк заявил, что Вооруженные Силы Украины отошли от Северодонецка. В Генштабе объяснили, что такое решение пришлось одобрить, ведь позиции наших защитников в городе уже были разбиты. Воины должны были отойти на укрепленные позиции, потому что иначе понесли бы много потерь. Россияне бросили на захват города множество техники и резервы.

Впоследствии глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что уход состоялся по плану и ни один защитник не погиб.

К теме смотрите видео – россияне форсировали Северский Донец: