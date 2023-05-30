Об этом в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 30 мая рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Решение о дате контрнаступления уже принято

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая провел очередное заседание ставки Верховного Главнокомандующего. На нем присутствовали представители высшего руководства ВСУ.

Полковник ВСУ в запасе допускает, что после прозвучавших по итогам ставки заявлений президента можно сделать вывод, что одобрено решение по меньшей мере о дате начала движения украинских сил на прорывы.

Начнется он с массированной артиллерийской подготовки в течение нескольких часов. А сейчас мы уже видим удары дальними средствами впечатления – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Луганск, Крым,

– заметил Роман Свитан.

По его словам, это продолжается уже в течение месяца и входит в общую парадигму наступательных действий. Так что военный эксперт допускает, что через неделю – 10 дней можно будет увидеть ту дату, которую одобрили на ставке.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Россиянам придется уйти из Бахмута?

Аналитики The Wall Street Journal отмечают, что после "прогулки" российских повстанцев по территории Белгородской области россиянам приходится перебрасывать туда свои силы с фронта. Соответственно, они прогнозируют, что россиянам придется покинуть то, что осталось от Бахмута.

Военный эксперт отметил, что россияне сначала перебросили на Белгород 2 подразделения из Макеевки, а затем поняли, что этого недостаточно. Впрочем, вывести с фронта тысячи войск сегодня они просто не могут.

Сейчас они пытаются росгвардию туда стянуть со всей России. Но это "менты", и против танков они разбегаются, как крысы. Есть информация, что дали задание опрокинуть некоторые воинские части с дальнего востока,

– рассказал Роман Свитан.

Отдельно он отметил действия именно русских партизан. Ведь перебрасывание даже нескольких подразделений из Макеевки уменьшило давление на Авдеевку.

"То есть там сейчас практически "затишье", если можно так назвать. До полной тишины далеко, но учитывая атаки, которые были раньше", – говорит полковник ВСУ в запасе.

Ситуация вокруг Авдеевки / Скриншот DeepStateMAP