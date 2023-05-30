Про це в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 30 травня розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Рішення про дату контрнаступу вже ухвалене

Президент України Володимир Зеленський 29 травня провів чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому були присутніми представники вищого керівництва ЗСУ.

Полковник ЗСУ в запасі допускає, що після заяв президента, які прозвучали за підсумками ставки, можна зробити висновок, що схвалене рішення щонайменше про дату початку руху українських сил на прориви.

Почнеться він з масованої артилерійської підготовки протягом кількох годин. А зараз ми вже бачимо удари дальніми засобами враження – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Луганськ, Крим,

– зауважив Роман Світан.

За його словами, це все триває вже протягом місяця й входить у загальну парадигму наступальних дій. Тож військовий експерт допускає, що за тиждень – 10 днів можна буде побачити ту дату, яку схвалили на ставці.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Росіянам доведеться піти з Бахмута?

Аналітики The Wall Street Journal відзначають, що після "прогулянки" російських повстанців територією Бєлгородської області росіянам доводиться перекидати туди свої сили з фронту. Відповідно вони прогнозують, що росіянам доведеться покинути те, що залишилося від Бахмута.

Військовий експерт зауважив, що росіяни спершу перекинули на Бєлгород 2 підрозділи з Макіївки, та потім зрозуміли, що цього недостатньо. Втім, вивести з фронту тисячі військ сьогодні вони просто неспроможні.

Зараз вони намагаються росгвардію туди стягнути зі всієї Росії. Але це "мєнти", і проти танків вони розбігаються, як щурі. Є інформація, що дали завдання перекинути деякі військові частини з далекого сходу,

– розповів Роман Світан.

Окремо він відзначив дії саме російських партизанів. Адже перекидання навіть кількох підрозділів з Макіївки зменшило тиск на Авдіївку.

"Тобто там зараз практично "затишшя", якщо можна так назвати. До повної тиші далеко, але зважаючи на атаки, які були раніше", – каже полковник ЗСУ в запасі.

Ситуація довкола Авдіївки / Скриншот DeepStateMAP