Обо всем этом в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 20 апреля говорил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Стартовало новое контрнаступление ВСУ

Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 апреля заявила, что Вооруженные Силы Украины уже начали определенные контрнаступательные действия. В частности, речь идет о штурме вражеских позиций на четырех направлениях в Донецкой области.

Наш собеседник объяснил, что контрнаступление начинается примерно за месяц до его основной фазы. В частности, в настоящее время начинает активную работу военная разведка.

Начинаются разведывательные мероприятия с выходом на глубину до 30 километров. Заходят определенные группы корректировки огня, заходят группы по контролю за передвижением противника,

– объясняет Роман Свитан.

По его словам, иногда этот процесс бывает значительно больше по своему масштабу, чем само контрнаступление. Ведь он происходит не только в том месте, где будет проходить контрнаступление, а по всей линии фронта.

"Далее, когда разведчики соберут информацию с мест по всей линии фронта, уже тогда будет корректировка по направлениям наступления по некоторым механизмам и подходам к наступательным действиям", – продолжает полковник ВСУ.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Быстрое контрнаступление невозможно

Ряд западных СМИ высказали мнение, что определяющим будет само начало контрнаступательных действий. Дошло до того, что некоторые считают самыми важными первые 24 часа.

Военный эксперт убежден, что такие утверждения основываются на опыте контрнаступательной операции в Харьковской области и выходе украинских войск на Купянск.

Каскадное падение линии фронта – первая, вторая и третья линии одна за другой рухнули. Дальше выход на оперативное пространство там, где нет врага. Он весь на линии фронта, а тыл на армейскую глубину никто не обороняет,

– вспоминает Роман Свитан.

Он убежден, что сейчас на линии фронта уже нет такой точки. Везде же на глубину до 100 километров у россиян есть оборонительные укрепления. Войска рассредоточены и чуть ли не в каждом селе есть свой гарнизон.

"Поэтому и нет оперативного пространства. Следовательно, я не думаю, что это будет так линейно, что через 24 часа мы кого-то испугаем, поэтому они начнут перегруппировываться и бежать. Нет, нам придется прогрызаться через российские укрепления", – пояснил полковник ВСУ в запасе.

Деоккупированная часть Харьковской области / Скриншот DeepStateMAP

Где россияне накапливают войска

Сейчас россияне сконцентрировали основные свои силы на восточных участках фронта русско-украинской войны, на юге же их значительно меньше. Военный эксперт считает, что с военной точки зрения это верный ход врага.

Они сейчас оставили определенное количество войск для сдерживания наших наступательных действий и для того, чтобы можно было быстро их вывести – то есть пойти,

– отмечает Роман Свитан.

Он объясняет, что при отступлении очень сложно вывести большое количество войск. Это даже сложнее, чем бросить их в наступление, а потери могут быть даже большими.

"Поэтому они держат минимальное количество войск для сдерживания наступления, а остальные – либо в Крыму, либо в районе Донбасса. С военной точки зрения это очень грамотно и правильно", – отмечает полковник ВСУ в запасе.

В то же время, он отмечает, что этот момент также демонстрирует и то, что россияне действительно планируют свое отступление с материкового Юга Украины. При этом это должно быть плановое отступление, а не бегство.

Концентрация войск России в Украине / Скриншот DeepStateMAP