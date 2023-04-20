Про все це в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 20 квітня говорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Стартував новий контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 квітня заявила, що Збройні Сили України вже розпочали певні контрнаступальні дії. Зокрема, мова про штурм ворожих позицій на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Наш співрозмовник пояснив, що контрнаступ починається приблизно за місяць до його основної фази. Зокрема, у цей час розпочинає активну роботу військова розвідка.

Розпочинаються розвідувальні заходи з виходом на глибину до 30 кілометрів. Заходять певні групи корегування вогню, заходять групи з контролю за пересуванням противника,

– пояснює Роман Світан.

За його словами, часом цей процес буває значно більшим за своїм масшатбом, ніж сам контрнаступ. Адже він відбувається не лише в тому місці, де проходитиме контрнаступ, а по всій лінії фронту.

"Далі, коли розвідники зберуть інформацію з місць по всій лінії фронту, вже тоді буде корегування по напрямках наступу за деякими механізмами й підходами до наступальних дій", – веде далі полковник ЗСУ.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Швидкий контрнаступ неможливий

Низка західних ЗМІ висловили думку, буцімто визначальним буде сам початок контрнаступальних дій. Дійшло до того, що дехто вважає найважливішими перші 24 години.

Військовий експерт переконаний, що такі твердження ґрунтуються на досвіді контрнаступальної операції в Харківській області та виходу українських військ на Куп'янськ.

Каскадне падіння лінії фронту – перша, друга й третя лінії одна за одною повалилися. Далі вихід на оперативний простір там, де немає ворога. Він увесь на лінії фронту, а тил на армійську глибину ніхто не обороняє,

– пригадує Роман Світан.

Він переконаний, що нині на лінії фронту вже немає жодної такої точки. Натомість усюди на глибину до 100 кілометрів у росіян є оборонні укріплення. Війська розсосереджені й чи не в кожному селі є свій гарнізон.

"Тому й немає оперативного простору. Відтак я не думаю, що це буде так лінійно, що за 24 години ми когось налякаємо, тож вони почнуть перегруповуватися й бігти. Ні, нам доведеться прогризатися через російські укріплення", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Деокупована частина Харківської області / Скриншот DeepStateMAP

Де росіяни накопичують війська

Нині росіяни сконцентрували основні свої сили на східних ділянках фронту російсько-української війни, натомість на Півдні їх значно менше. Військовий експерт вважає, що з воєнної точки зору це правильний хід ворога.

Вони зараз залишили певну кількість військ для стримування наших наступальних дій і для того, щоб можна було швидко їх вивести – тобто, піти,

– зазначає Роман Світан.

Він пояснює, що під час відступу дуже складно вивести велику кількість військ. Це навіть складніше, ніж кинути їх у наступ, а втрати можуть бути навіть більшими.

"Тому вони тримають мінімальну кількість військ для стримування наступу, а решта – або в Криму, або в районі Донбасу. З військової точки зору це дуже грамотно й правильно", – наголошує полковник ЗСУ в запасі.

Водночас він відзначає, що цей момент також демонструє і те, що росіяни справді планують свій відступ з материкового Півдня України. При цьому це має бути плановий відступ, а не втеча.

Концентрація військ Росії в Україні / Скриншот DeepStateMAP