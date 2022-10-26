Даже когда нет света: самые важные новости – в телеграмме 24 канала

Команда 24 канала ведет оперативный и креативный телеграмм-канал, в котором мы 24 на 7 собираем для вас самые главные события. Хотите первыми узнавать важное и видеть новые мемы – подписывайтесь!

Находимся на связи днем и ночью в телеграмме 24 канала . Присоединяйтесь, чтобы всегда узнавали, что происходит в эти минуты.

В телеграмме делимся:

новостями о победах Украины на поле боя;

заявлениям украинских и мировых политиков;

информацией о новых приключениях "Хлопка";

щемящими историями украинцев, которые, несмотря ни на что, уверенно идут к победе;

шутками и мемами (ну, потому что мы, украинцы, – несгибаемая нация, и смехом боремся с бедой);

фрагментами из эксклюзивных интервью;

графиками отключения света (чтобы знать, как планировать удаленную работу, и когда запасаться свечами;

Так что подписывайтесь на телеграмм 24 канала , чтобы быть в тренде всех новостей.

Россия ведет активную информационную войну, поэтому доверять следует только данным из проверенных источников. Не оставим врагу никаких шансов победить украинцев на информационном фронте. А все русские фейки отправляем вслед за кораблем.



Самые интересные новости – в нашем телеграмме / Коллаж 24 канала

А "Что по русски?"

Кроме того, мы просто не могли оставить вас без новостей о зашкварах, происходящих с оккупантами.

Чтобы узнавать, как в очередной раз опозорились захватчики и сидящие у себя на болотах, подписывайтесь на телеграмм-канал "Шо по русни" . Там – очень хлопково и много слез тех, кто "вообще не хочет уезжать".

Гордимся нашими спортсменами и информируем о них

Наши спортсмены борются за Украину новыми победами и устанавливают рекорды, которые захватывают весь мир. Чтобы оперативно узнавать новости из спортивной жизни и эксклюзивы о наших чемпионах, подписывайтесь на телеграмм-канал Спорт от 24 канала.

Надеемся, уже совсем скоро во всех телеграмм-каналах опубликуем главную новинку – о нашей победе. А пока – находимся на связи и держимся вместе.