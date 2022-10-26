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Росія веде активну інформаційну війну, тому довіряти варто лише даним з перевірених джерел. Не залишимо ворогу жодних шансів перемогти українців на інформаційному фронті. А всі російські фейки відправляємо вслід за кораблем.



Найцікавіші новини – у нашому телеграмі / Колаж 24 каналу

А "Шо по русні?"

Окрім того, ми просто не могли залишити вас без новин про зашквари, які відбуваються з окупантами.

Аби дізнаватися, як вкотре зганьбилися загарбники й ті, хто сидять у себе на болотах, підписуйтеся на телеграм-канал "Шо по русні". Там – дуже бавовняно й багато сліз тих, хто "вообще нє хочєт уєзжать".

Пишаємося нашими спортсменами й інформуємо про них

Наші спортсмени виборюють для України нові перемоги та встановлюють рекорди, які захоплюють весь світ. Щоб оперативно дізнаватися новини зі спортивного життя та ексклюзиви про наших чемпіонів підписуйтеся на телеграм-канал Спорт від 24 каналу.

Сподіваємося, вже зовсім скоро у всіх телеграм-каналах опублікуємо головну новинку – про нашу перемогу. А поки – перебуваємо на зв'язку й тримаємося разом.