О ситуации на фронте Генштаб рассказал в сводке за 18:00 21 июля. Горячее всего сейчас на Востоке Украины.

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Что происходит на Харьковщине

российские оккупанты обстреляли Харьков и другие населенные пункты области. Огонь вели из артиллерии и авиации. Захватчики пытались штурмом продвинуться в направлении Великие Проходы – Питомник. Чтобы узнать ситуацию, они вели воздушную разведку возле Слатино, Рубежного, Замуловки и Дементиевки.

Ситуация на Востоке Украины

На Краматорском направлении враг нанес авиационные удары по Серебрянке и Спорному. Кроме того, русские войска вели артиллерийский огонь по другим населенным пунктам и проводили воздушную разведку.

Наши Вооруженные Силы отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка. Враг отошел с потерями.

Авиационные удары россияне нанесли и по населенным пунктам Бахмутского направления. Атаковали они Вершину, Белогоровку, Константиновку и Берестовое. Артиллерийский огонь путинские солдаты вели по Берестовому, Веселому, Выимке, Вершине, Новолуганскому, Бахмуту, Зайцевому, Соледаре, Раздоловке и Курдюмовке.

Непутевые штурмы оккупантов на направлениях Клиновое – Вершина, Мироновка – Углегорская ТЭС снова провалились,

– рассказали в Генштабе.

Под вражеский огонь попали и населенные пункты на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Чтобы скорректировать обстрелы, россияне использовали беспилотники.

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Ситуация на Юге и море

На Южнобужском направлении противник вел обстрелы по Ольгиному, Потемкиному, Князевке, Широкому, Терновке, Первомайскому, Белой Кринице и другим населенным пунктам.

В направлении Сухой Ставок – Андреевка россияне безуспешно пытались контратаковать.

В Черном и Азовском морях захватчики продолжают блокировать гражданское судоходство.

В сторону Украины направлены 2 носителя крылатых ракет.

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