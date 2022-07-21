Про ситуацію на фронті Генштаб розповів у зведенні за 18:00 21 липня. Найгарячіше зараз на Сході України.

Цікаво 50 тисяч артилерійських снарядів і безпілотники: Британія анонсувала нову допомогу Україні

Що відбувається на Харківщині

російські окупанти обстріляли Харків та інші населені пункти області. Вогонь вели з артилерії та авіації. Загарбники намагалися штурмом просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Щоб вивідати ситуацію, вони вели повітряну розвідку біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

Ситуація на Сході України

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Серебрянці та Спірному. Крім того, російські війська вели артилерійський вогонь по інших населених пунктах та проводили повітряну розвідку.

Наші Збройні Сили відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївка. Ворог відійшов з втратами.

Авіаційних ударів росіяни завдали й по населених пунктах Бахмутського напрямку. Атакували вони Вершину, Білогорівку, Костянтинівку та Берестове. Артилерійський вогонь путінські солдати вели по Берестовому, Веселому, Виїмці, Вершині, Новолуганському, Бахмуті, Зайцевому, Соледарі, Роздолівці та Курдюмівці.

Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися,

– розповіли у Генштабі.

Під ворожий вогонь потрапили й населені пункти на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Щоб скорегувати обстріли росіяни використали безпілотники.

До теми Наступ в окупантів не йде, на Донеччині вони втратили 2 населені пункти, – Арестович

Ситуація на Півдні та в морі

На Південнобузькому напрямку противник вів обстріли по Ольгиному, Потьомкиному, Князівці, Широкому, Тернівці, Первомайському, Білій Криниці та іншим населеним пунктам.

У напрямку Сухий Ставок – Андріївка росіяни безуспішно намагалися контратакувати.

У Чорному та Азовському морях загарбники продовжують блокувати цивільне судноплавство.

У сторону України направлені 2 носії крилатих ракет.

Це може вас зацікавити – скільки грошей росія щодня витрачає на війну: відео