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Важно В Грузии после смерти журналиста здание правительства облили красной краской: видео

Грузия протестует из-за убийства журналиста

Источник: 24 канал

В столице Грузии городе Тбилиси сотни людей вышли на улицы с требованием отставки правительства. Протест связан со смертью журналиста, которого избили на центральной площади противники ЛГБТ-сообщества.

Грузины требуют отставки правительства

Почти 20 неправительственных организаций требуют, чтобы все члены правительства подали в отставку. Активисты уверяют, что политики знали, что 5 июля ситуация может выйти из-под контроля, однако ничего не сделали. Поэтому всю ответственность возлагают на чиновников. Главный лозунг протеста: "Система убивает! Выходи за жизнь".

Правоохранителей не мобилизовали в достаточном количестве. Власть не просто не одобряла надлежащие действия для защиты жизни и здоровья людей, а наоборот – поощряла насилие,

– говорится в сообщении.

Больше о беспорядках 5 июля

5 июля в Тбилиси проходила акция в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Однако противники трансгендеров решили помешать демонстрации и также вышли на улицы.

Они избили журналистов, освещавших эти события. Местные СМИ сообщали по меньшей мере о 40 пострадавших.

11 июля стало известно о смерти журналиста телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава. После избиения 5 июля мужчину отвезли в больницу с переломами костей лица.

Недавно медийщика выписали из медучреждения и он вернулся домой. Однако мать Лашкавара нашла сына мертвым. Точную причину смерти установит экспертиза.

Грузины требуют отставки правительства: смотрите видео

Как завершился митинг в Тбилиси: смотрите видео

ДТП с маршруткой под Киевом

Источник: "Киев Оперативный"

На Гостомельском шоссе под Киевом в аварию попала маршрутка с пассажирами. На момент ДТП в автобусе находились люди.

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Как произошло ДТП

Маршрутка перевернулась после столкновения с легковым автомобилем Hyundai. По словам водителя легковушки, маршрутка пыталась обогнать и подрезала его, после чего водитель автобуса не справился с управлением и авто перевернулось.

На место инцидента сразу же прибыли 4 машины скорой помощи и спасатели. Они пытались освободить пассажиров из маршрутки.

Что известно о пострадавших

Известно, что маршрутка ехала из Тетерева в Киев. На момент аварии в салоне находилось 12 человек. По данным пресс-офицера Святошинского района Киева Татьяны Мельник, 8 пассажиров получили травмы. При этом двух вытащили спасатели, у людей, предварительно, переломы костей.

Авария под Киевом: смотрите видео

Смерть ребенка в Кременчуге

Источник: "Суспільне"

Спасатели нашли мертвым 8-летнего мальчика, пропавшего накануне. Тело Анатолия Желабикова достали со дна озера уже без признаков жизни.

Детали гибели мальчика

Об исчезновении ребенка правоохранителям сообщила мама мальчика. Произошло это поздно вечером 10 июля. В то время она вместе с сыном и компанией людей отдыхали там на берегу. Через некоторое время они заметили, что мальчика нет.

Ночью к поискам парня подключились не только сотрудники ГСЧС, но и:

подразделение Национальной гвардии,

кинологи,

волонтеры и жители города.

Только на следующий день водолазы, проверяя акваторию озера достали тело ребенка. Его передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Правоохранители и спасатели заявили, что следов насильственной смерти на теле ребенка не было.

В Кременчуге нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика / Фото Нацполиции

В Молдове проходят выборы

Источник: NewsMaker

В Молдове 11 июля стартовали досрочные выборы в парламент. В них принимают участие:

20 политических партий,

2 предвыборных блока,

1 независимый кандидат.

Одновременно избирательные участки открылись в 36 странах, где живут граждане Молдовы. Всего за пределами Молдовы начали работу 150 участков. Центральная избирательная комиссия Молдовы сообщила, что по состоянию на 11 июля 16:00 явка избирателей превысила 34%, а это значит, что досрочные парламентские выборы можно считать состоявшимися.

Основная борьба на досрочных парламентских выборах разворачивается между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются бывшие руководители Молдовы Игорь Додон и Владимир Воронин, и партией "Действия и солидарности", которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была выбрана президентом.

Обратите внимание! 28 апреля президент Молдовы Майя Санду распустил парламент и назначила досрочные выборы. Это было одним из предвыборных обещаний госпожи Санду.

Успешный старт миссии Virgin Galactic Unity-22

Источник: 24 канал

Компания Virgin Galactic успешно совершила первый "туристический" суборбитальный полет со своим основателем, британским миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Старт полета планировался на 16 часов по киевскому времени, однако его перенесли на 17:30 из-за погодных условий.

Корабль "Unity 22" стартовал из космического порта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью самолета-носителя VMS Eve. Кроме Брэнсона, на борту космолета были:

2 пилота;

4 пассажира.

Как проходил полет

Космоплан VSS Unity вместе с самолетом-носителем поднялся на высоту 88,5 километров. Экипаж корабля 4 минуты находился в условиях микрогравитации и после успешного полета вернулся на Землю.

Интересный факт! Компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, отказалась считать полет конкурента космическим, поскольку космоплан не пересек линию Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря, которую считают границей космоса.

Новая эра космических путешествий

Virgin Galactic, которая продает билеты на свои полеты за 250 тысяч долларов, рассчитывает начать предоставлять услуги коротких туристических космических полетов в 2022 году. Единственный конкурент Virgin Galactic в сфере суборбитального космического туризма – Blue Origin Джеффа Безоса.

Что происходило во время полета: смотрите запись прямой трансляции