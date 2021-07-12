Главные новости 12 июля: Павловский под стражей, выборы в Молдове, триумф Италии

Генерала Игоря Павловского взяли под стражу по делу о поставках некачественной техники. В "Голосе" спор из-за смены руководителя фракции. Партия Майи Санду получила монобольшинство на парламентских выборах в Молдове. Италия победила на Евро 2021, и футболисты с триумфом прилетели в Рим. Такими были главные новости Украины и мира 12 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Павловский под стражей

Источник: ГБР

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Так генерала взяли под стражу на 2 месяца с альтернативой в виде внесения залога. Правда, его размер – 500 миллионов гривен.

Отметим, что меру пресечения для генерала выбирали в течение недели.

Таким образом это четвертый подозреваемый по делу, которого суд отправил под арест. Общая сумма залога для фигурантов составляет более 1,8 миллиарда гривен.

Кто такой Игорь Павловский? Это генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны в 2015 – 2019 годах. Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М. За мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.



Источник: Это генерал-лейтенант ВСУ, заместитель министра обороны в 2015 – 2019 годах. Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М. За мужество и героизм награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.Источник: Википедия

Что известно о деле

По версии следствия, в результате договоренности между должностными лицами Минобороны и "Кузницы на Рыбальском" в 2016 году с рядом нарушений был заключен договор на поставку военных катеров.

Оказалось, что они не соответствуют техническим требованиям и не пригодны для использования Вооруженными Силами.

По этому эпизоду дела убытки составляют около 443 миллионов гривен. Другой эпизод поставки некачественной техники для МОУ касается компании "Богдан Моторс".

Печерский суд 7 июля взял под стражу главу правления предприятия "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандру. Он будет находиться в СИЗО 2 месяца с возможностью внесения залога в размере более 443 миллионов гривен.

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Партия Санду победила на выборах в Молдове

Источник: ЦИК Молдовы

Затяжной парламентский кризис и влияние политики пророссийского президента Игоря Додона привели к внеочередным выборам в Молдове. Поэтому во время волеизъявления жители государства поддержали президент Майю Санду и ее партию "Действие и солидарность".

Политсила получила подавляющее большинство – 52,80% голосов граждан.

На втором месте оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов – 27,17% голосов. С ним в парламент снова зайдет экс-президент Молдовы Игорь Додон.

На третьем – партия "Шор", за которую проголосовали 5,74% избирателей. Остальные политсилы не проходят в парламент.



Результаты выборов в Молдове / Инфографика 24 канала

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Смена главы фракции в "Голосе"

Источник: фейсбук Александры Устиновой

Народный депутат Александра Устинова заявила, что "Голос" 12 июля решил уволить главу фракции Ярослава Железняка. За это якобы проголосовали 11 нардепов, то есть большинство.

Поэтому, по словам Устиновой, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову отправили соответствующее заявление о смене главы.

Железняк, давай до свиданья или в "Голосе" сменили главу фракции,

– заявила Устинова.

Временно исполнять обязанности главы будет заместитель Железняка Роман Костенко. Сам Железняк сразу отреагировал на заявление Устиновой в своем телеграме. Он подчеркнул, что "с удивлением узнал о выдумках коллеги из так называемой "Справедливости" о кадровых изменениях".

Согласно положению о фракции "Голос", такое решение (об увольнении – 24 канал) одобряется 14 голосами. Даже если бы оно произошло (но нет). Плохо, что никто регламент и положения о фракции так и не прочитал,

– заметил политик.

Железняк посоветовал не верить информации о его увольнении. К тому же официально в "Голосе" отметили, что заявление Устиновой не соответствует действительности. Там сослались на упомянутые необходимые 14 голосов для смены главы фракции.

Италия – победитель Евро-2020

Источник: 24 канал

В ночь на 12 июля стало известно имя победителя турнира Евро-2020. В финале между сборными Англии и Италии победу одержала сборная Италии. Италия стала чемпионом Европы впервые с 1968 года.

Победителя Евро-2020 удалось определить только в серии послематчевых пенальти. В футбольной фортуне более сильной оказалась команда Роберто Манчини, которая реализовала 3 пенальти. Между тем англичане не забили три 11-метровых удара.



Леонардно Бонуччи, который во втором тайме сравнял счет / Фото Getty Images

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Празднование в Италии прокатилось по всем городам и деревням с севера на юг. Громкие гуляния продолжались всю ночь.

Сами же чемпионы Европы утром 12 июля прилетели из Лондона в Рим. Там итальянскую сборную ждал теплый прием – сперва в самом аэропорту, а затем и возле отеля.

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Впрочем, не обошлось и без жертв и пострадавших: в городе Фоджа застрелили мужчину, а в Венеции обнаружили тело утопленника. Предполагают, что он мог умереть во время празднования.

Правоохранители зафиксировали немало нарушений, а медики – травмы.