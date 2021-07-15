Самые важные новости Украины и мира за четверг, 15 июля:

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Имя погибшего воина

Источник: Софиевский РТЦК и СП Днепропетровской области

На Донбассе 14 июля в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный Александр Юрков.

Воин был родом из села Криничоватое Софиевского района.

Защитнику было всего 19 лет, он служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Двое военных получили ранения

Источник: ОТГ "Север"

В течение текущих суток, 15 июля, российские оккупационные войска обстреляли позиции наших военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских атак двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

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Рада уволила Авакова

Источник: 24 канал

Верховная Рада 15 июля, проголосовала за увольнение Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел.

Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник, против этого были только 7 депутатов, воздержались – 17.



Результаты голосования за отставку Авакова / Скриншот с видео



Голосование по фракциям / Скриншот с видео

Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского

Источник: фейсбук Ярослава Юрчишина

Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.

Премьер-министр сделал это по предложению нардепов из "Слуги народа".

Вношу представление о назначении Монастырского Дениса министром внутренних дел Украины,

– написал премьер.



Представление Шмыгаля касательно Монастырского / Фейсбук Ярослава Юрчишина

Мощные наводнения в Германии

Источник: RTE

Циклон Бернд вызвал наводнение и разрушения в Германии. Местные власти в округе Рейн-Эрфт под Кельном объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.

Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а некоторые дома обрушились.

Я поражена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей. Выражаю соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю многих неутомимых сотрудников службы экстренной помощи,

– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа. Из-за ливней, начавшихся еще 14 июля, целые регионы парализовала непогода.

По последним данным, непогода унесла жизни уже 42 человек, среди них 2 спасателя. Еще по меньшей мере 50 человек считаются пропавшими без вести, а 70 – пострадали.



Наводнение вызвало обрушение зданий / Фото "БЕЛТА", "РИА Новости"

Третья волна коронавируса

Источник: ВОЗ

Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса – уже четвертую неделю подряд регистрируют увеличение количества инфицированных и умерших от COVID-19 за сутки.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус сообщил во время брифинга, что штамм Дельта зафиксировали по крайней мере в 111 странах мира.

Мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал,

– отметил глава ВОЗ.

По его словам, в Европе и Северной Америке после начала массовой вакцинации уже фиксировали снижение количества случаев заболеваемости, но вариант Дельта изменил ход дел.

После 10 недель спада количество смертей снова растет.

К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны,

– отметил Тедрос Аданом Гебреесус.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Въезд в ЕС для украинцев

Источник: Совет ЕС

Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили в рекомендованный список третьих стран.

Официальное решение уже обнародовали, перечень будет действовать 2 недели, а потом его пересмотрят.

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

сертификат о вакцинации против коронавируса,

наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:

Албания;

Армения;

Австралия;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Израиль;

Япония;

Иордания;

Ливан;

Черногория;

Новая Зеландия;

Катар;

Молдова;

Северная Македония;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сингапур;

Южная Корея;

Украина;

Соединенные Штаты;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

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