Самые важные новости Украины и мира за четверг, 15 июля:

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Имя погибшего воина

Источник: Софиевский РТЦК и СП Днепропетровской области

На Донбассе 14 июля в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный Александр Юрков.

  • Воин был родом из села Криничоватое Софиевского района.

Защитнику было всего 19 лет, он служил наводчиком танкового батальона воинской части А1302.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Двое военных получили ранения

Источник: ОТГ "Север"

В течение текущих суток, 15 июля, российские оккупационные войска обстреляли позиции наших военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате вражеских атак двое бойцов ВСУ получили осколочные ранения.

  • Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

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Рада уволила Авакова

Источник: 24 канал

Верховная Рада 15 июля, проголосовала за увольнение Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел.

  • Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник, против этого были только 7 депутатов, воздержались – 17.


Результаты голосования за отставку Авакова / Скриншот с видео


Голосование по фракциям / Скриншот с видео

Шмыгаль внес кандидатуру Монастырского

Источник: фейсбук Ярослава Юрчишина

Денис Шмыгаль внес кандидатуру народного депутата Дениса Монастырского на пост главы Министерства внутренних дел.

  • Премьер-министр сделал это по предложению нардепов из "Слуги народа".

Вношу представление о назначении Монастырского Дениса министром внутренних дел Украины,
– написал премьер.


Представление Шмыгаля касательно Монастырского / Фейсбук Ярослава Юрчишина

Мощные наводнения в Германии

Источник: RTE

Циклон Бернд вызвал наводнение и разрушения в Германии. Местные власти в округе Рейн-Эрфт под Кельном объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.

Больше всего от сильных ливней пострадали земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Из-за огромного количества осадков реки вышли из берегов, а некоторые дома обрушились.

Я поражена этой катастрофой, от которой пострадали так много людей. Выражаю соболезнования родственникам погибших и пропавших без вести. От всего сердца благодарю многих неутомимых сотрудников службы экстренной помощи,
– заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Местные жители отметили, что никогда не видели такого разрушительного потопа. Из-за ливней, начавшихся еще 14 июля, целые регионы парализовала непогода.

  • По последним данным, непогода унесла жизни уже 42 человек, среди них 2 спасателя. Еще по меньшей мере 50 человек считаются пропавшими без вести, а 70 – пострадали.


Наводнение вызвало обрушение зданий / Фото "БЕЛТА", "РИА Новости"

Третья волна коронавируса

Источник: ВОЗ

Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса – уже четвертую неделю подряд регистрируют увеличение количества инфицированных и умерших от COVID-19 за сутки.

  • Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус сообщил во время брифинга, что штамм Дельта зафиксировали по крайней мере в 111 странах мира.

Мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом во всем мире, если еще не стал,
– отметил глава ВОЗ.

По его словам, в Европе и Северной Америке после начала массовой вакцинации уже фиксировали снижение количества случаев заболеваемости, но вариант Дельта изменил ход дел.

  • После 10 недель спада количество смертей снова растет.

К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны,
– отметил Тедрос Аданом Гебреесус.


Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Въезд в ЕС для украинцев

Источник: Совет ЕС

Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили в рекомендованный список третьих стран.

  • Официальное решение уже обнародовали, перечень будет действовать 2 недели, а потом его пересмотрят.

Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

  • сертификат о вакцинации против коронавируса,
  • наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:

  • Албания;
  • Армения;
  • Австралия;
  • Азербайджан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Канада;
  • Израиль;
  • Япония;
  • Иордания;
  • Ливан;
  • Черногория;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Молдова;
  • Северная Македония;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Украина;
  • Соединенные Штаты;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

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