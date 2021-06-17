Читайте также Историческое достижение: Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония

Источник: 24 канал

В Бухаресте состоялся поединок сборной Украины и Северной Македонии. В итоге команда Андрея Шевченко праздновала дебютную победу на турнире. Счет-2: 1.

Однако это не помешало Украине победить.

Вторую половину матча уже назвали "валидольной". На 57 минуте Северная Македония отыграла один мяч. Поскольку Караваев проиграл подбор во вратарском и зарядил в ногу Пандева, назначили пенальти в ворота Украины. Несмотря на то, что Бущан отразил удар Алиоски с 11-тиметровой отметки, тот же футболист добил сферу в ворота.

Украина стартовала достаточно успешно. На 29 минуте наши открыли счет в игре. Первый гол забил Ярмоленко. Уже через 4 минуты в ворота соперника полетел второй мяч. Опять же Ярмоленко сделал передачу в правый угол штрафной на ход Яремчуку. Тот довольно точно пробил в ближний угол.

Источник: "Нафтогаз"

"Нафтогаз" обнародовал месячный тариф на газ для населения в июне 2021 года. Его стоимость составит 11,94 гривны за кубометр, что на 50% выше, чем "Фиксированный" годовой тариф.

Обратите внимание! Потребители, выбравшие годовой тариф, продолжат платить 7,96 гривны за кубометр. Цены вырастут для тех, кто пользуется месячным тарифом.

Почему газ дорожает

В "Нафтогазе" отметили, что цена на газ по месячному тарифу обусловлена ситуацией на европейском рынке. По утверждениям компании, цены на газ там являются одними из самых высоких за последние 4 – 5 лет. Кроме того, в начале июня они продолжали расти.

Поскольку Украина импортирует 30% газа от общих объемов потребления, цены растут из-за европейской динамики.

Заметим, по состоянию на начало июня средняя цена на газ в Европе достигала 25,9 евро за мегаватт в час, то есть более 270 долларов за тысячу кубометров.

Важно Шмыгаль через скандальный ОАСК требует отменить вердикт НАПК касательно Витренко

Отравление детей в Ивано-Франковске

Источник: Galka.if.ua

В Ивано-Франковске 17 июня 8 подростков в общежитии отравились неизвестным веществом. Их нашли без сознания.

Выяснили, что утечки газа в помещении не было, но дети могли отравиться одорантом, который добавляют в газ.

Подробнее о вероятной причине отравления

В ГСЧС отметили, что признаки одоранта ощущались.

Приборы показывали отсутствие любого вещества, хотя запах одоранта было четко слышно. По словам администрации колледжа технологии и бизнеса, дети получили отравление из-за выброса этого неизвестного вещества,

– сказали в ГСЧС.

Правда, врачи установили, что подростки отравились угарным газом.

Что с детьми

В полиции заверили, что детям ничего не угрожает. Подростки, которые находились в тяжелом состоянии уже в нормальном.

Интересно, что дети, которые были в закрытых помещениях, не отравились. Взамен отравились дети, у которых были открыты окна.

Полиция уже возбудила уголовное дело. Мэр города Руслан Марцинкив заявил, что из-за этой ситуации состоится экстренное заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Новое заседание СНБО

Источник: СНБО

Совет национальной безопасности и обороны анонсировал, что соберется на очередное заседание 18 июня. Заседать будут на Банковой в 18:00.

Какая повестка дня

Отметили, что будут рассматривать и новые санкции, и тайные вопросы.

Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры, то есть санкции. Доклад главы Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года. В частности, о состоянии дел в сфере недропользования. Также будут рассматривать другие вопросы.

Предыдущие заседания СНБО: что известно

На заседании 14 мая применили персональные санкции против 557 "воров в законе". Такие же ограничения ввели и в отношении 111 "криминальных авторитетов".

Последнее заседание прошло 4 июня. На нем обсудили охрану админграницы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворение 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект об олигархах.

Драка в Раде

Источник: 24 канал

На заседании Верховной Рады возникла потасовка, которая переросла в драку. Все из-за слов о том, что "фракцию ОПЗЖ нужно расстрелять". Депутаты от "слуг" и "ОПЗЖ" образовали толпу.

К Потураеву с криками и претензией подбежал Илья Кива. Он требовал, чтобы нардеп извинился за свои слова. Ему навстречу пришел Николай Тищенко. Депутаты сцепились и начали друг друга бить.

К теме Я никому из них не желаю лютой смерти, – Потураев извинился за свои слова о "расстреле ОПЗЖ"

Драка в Раде, смотрите видео: