Найважливіші новини України і світу за четвер, 17 червня:
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Перемога України
Джерело: 24 канал
У Бухаресті відбувся поєдинок збірної України та Північної Македонії. У результаті команда Андрія Шевченка святкувала дебютну перемогу на турнірі. Рахунок – 2:1.
Як відбувалась гра
Україна стартувала досить успішно. На 29 хвилині наші відкрили рахунок у грі. Перший гол забив Ярмоленко. Вже за 4 хвилини у ворота суперника полетів другий м'яч. Знову ж таки Ярмоленко зробив передачу в правий кут штрафного на хід Яремчуку. Той досить точно пробив у ближній кут.
Другу половину матчу вже назвали "валідольною". На 57 хвилині Північна Македонія відіграла один м'яч. Оскільки Караваєв програв підбір у воротарському і зарядив у ногу Пандєва, призначили пенальті у ворота України. Попри те, що Бущан відбив удар Аліоскі з 11-тиметрової позначки, той же футболіст добив сферу у ворота.
Однак це не завадило Україні перемогти.
"Нафтогаз" встановив новий місячний тариф
Джерело: "Нафтогаз"
"Нафтогаз" оприлюднив місячний тариф на газ для населення у червні 2021 року. Його вартість становитиме 11,94 гривні за кубометр, що на 50% вище, ніж "Фіксований" річний тариф.
Чому газ дорожчає
У "Нафтогазі" зазначили, що ціна на газ за місячним тарифом обумовлена ситуацією на європейському ринку. За твердженнями компанії, ціни на газ там є одними з найвищих за останні 4 – 5 років. Крім того, на початку червня вони продовжували зростати.
Оскільки Україна імпортує 30% газу від загальних обсягів споживання, ціни ростуть через європейську динаміку.
Зауважимо, станом на початок червня середня ціна на газ у Європі сягала 25,9 євро за мегават у годину, тобто понад 270 доларів за тисячу кубометрів.
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Отруєння дітей в Івано-Франківську
Джерело: Galka.if.ua
В Івано-Франківську 17 червня 8 підлітків у гуртожитку отруїлись невідомою речовиною. Їх знайшли без свідомості.
З'ясували, що витоку газу у приміщенні не було, але діти могли отруїтись одорантом, який додають до газу.
Детальніше про ймовірну причину отруєння
У ДСНС зазначили, що ознаки одоранту були відчутні.
Прилади показували відсутність будь-якої речовини, хоча запах одоранту було чітко чути. Зі слів адміністрації коледжу технології та бізнесу, діти отримали отруєння через викид цієї невідомої речовини,
– сказали в ДСНС.
Щоправда, лікарі встановили, що підлітки отруїлися чадним газом.