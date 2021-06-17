У Бухаресті відбувся поєдинок збірної України та Північної Македонії. У результаті команда Андрія Шевченка святкувала дебютну перемогу на турнірі. Рахунок – 2:1.

Як відбувалась гра

Україна стартувала досить успішно. На 29 хвилині наші відкрили рахунок у грі. Перший гол забив Ярмоленко. Вже за 4 хвилини у ворота суперника полетів другий м'яч. Знову ж таки Ярмоленко зробив передачу в правий кут штрафного на хід Яремчуку. Той досить точно пробив у ближній кут.

Другу половину матчу вже назвали "валідольною". На 57 хвилині Північна Македонія відіграла один м'яч. Оскільки Караваєв програв підбір у воротарському і зарядив у ногу Пандєва, призначили пенальті у ворота України. Попри те, що Бущан відбив удар Аліоскі з 11-тиметрової позначки, той же футболіст добив сферу у ворота.

Однак це не завадило Україні перемогти.