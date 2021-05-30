Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Важно День Киева 2021: является ли столица Украины комфортным местом для жизни
Киев празднует День рождения
Источник: 24 канал
30 мая украинская столица традиционно празднует День рождения. В этом году одним из центральных событий в Киеве стал "Пробег под каштанами". Заметим, что пробег происходит в День Киева уже 28 раз. На нем регулярно собирают средства на нужды больных детей, которые лечатся в Центре кардиологии.
Также дистанцию преодолевали участники на колясках и костылях. Они бежали в категории "мужественные".
"Пробег под каштанами" в Киеве / Фото 24 канала
Интересно Столица – личная история для многих: что политики говорят о Киеве в День города
В этот день киевлян и гостей города поздравил и Президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он назвал столицу особенной.
Кажется, нет такого человека, который бы не нашел здесь что-то свое. Уютные и полные историей улочки Подола и широкие проспекты спальных районов – завораживают по-своему. Но главное в Киеве то, что ты постоянно слышишь его сердцебиение. Сердцебиение, которое заряжает,
– написал Владимир Зеленский.
По словам президента, если бы Киев был человеком, то он бы хотел просто обнять его и сказать: "Люблю тебя, старик! С днем рождения, Киев".
Протест сторонников Стерненко под ОП
Источник: 24 канал
В Киеве под зданием Офиса Президента сторонники активиста Сергея Стерненко организовали мирную акцию "Покажите нам справедливость". Люди вышли на улицу, чтобы добиться справедливого суда для активиста Стерненко. Всего на акции собрались сотни неравнодушных.
Актуально Приговор по делу Стерненко объявят в конце мая: активист готовит акцию
Как прошел протест
Перед началом акции возле офиса Президента усилили количество правоохранителей. Неподалеку от здания припарковали несколько десятков автозаков, а у фасада ОПУ установили ограждение. В целом акция протеста длилась чуть больше часа и прошла мирно.
Идентичная акция состоялась и во Львове. Там на площадь Рынок вышли несколько десятков человек с плакатами "Руки прочь от украинских активистов", "Стерненку волю" и "Покажите нам справедливость".
Протест сторонников Стерненко под ОП / Фото 24 канал
Почему люди вышли на акцию
Как пояснили организаторы акции, в понедельник, 31 мая, Стерненко могут посадить в тюрьму по делу "о 300 гривнах". Речь идет о деле, по которому Сергея Стерненко обвинили в похищении бывшего депутата райсовета Сергея Щербича. Сделал он это для того, чтобы якобы завладеть 300 гривнами чиновника.
Добавим, что 21 мая в Апелляционном суде Одессы закончились прения сторон по делу против Стерненко. Судьи ушли в совещательную комнату и должны собраться на заседание 31 мая в 14:00.
Что известно о деле Стерненко?23 февраля 2021 года Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы. 9 апреля Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения заключенному активисту и отправил его под круглосуточный домашний арест. Заметим, заключение Стерненко сопровождалось протестами в Киеве и ряде городов Украины.
Акция в поддержку Стерненко на Банковой: смотрите трансляцию
Мощный ливень затопил Житомир
Источник: Житомир.info
Улицы Житомира превратились в настоящую Венецию. А все из-за мощного ливня в воскресенье, 30 мая. Из-за огромного количества осадков улицы затопило настолько, что вода достигала пешеходам до колен. Сильнее всего пострадали:
- улица Покровская,
- перекресток Покровской и Грушевского.
Однако жители Житомира не расстроились. Они плавали на надувных матрасах и катались на водном мотоцикле. По прогнозу синоптиков, погода должна улучшиться 31 мая. Дожди и ливни наконец должны отступить, а средняя температура составит +17 градусов.
Непогода в Житомире: смотрите видео
Смерть Андрея Бешты
Источник: МИД Украины
В возрасте 44 лет умер чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таиланде Андрей Бешта. О трагическом известии сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
С глубокой грустью извещает, что 30 мая на 45-м году жизни отошел в вечность чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта,
– сообщила пресс-служба МИД.
Также соболезнования близким Андрея Бешты в своем твиттере выразил Владимир Зеленский. Он назвал это ужасной новостью и подчеркнул, что Бешта был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом.
Он преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким,
– написал президент Украины.
Что известно про Андрея Бешту
- Андрей Бешта начал работу в МИД Украины после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.
- Он работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате министерства. Также его направляли в заграничные командировки.
- Бешта был членом украинской делегации для участия в работе 67 – 70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.
- Должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Таиланде он занимал с ноября 2015 года. С 2017 года по совместительству был также послом Украины в Лаосе и Мьянме.
Полицейские задержали опасного иностранца
Источник: полиция Киевской области
Правоохранители в Киеве задержали уроженца Азербайджана Мамедсоя Афраса Куддасар-Оглы. Ранее он сбежал из-под стражи Ирпенского городского суда. Мужчину нашли по ориентировке полиции Киевской области.
Что известно о побеге азербайджанца
- Мужчину привезли в суд в городе Ирпень, однако заседание провести не успели, потому что подозреваемый сбежал.
- В Киевской области организовали несколько контрольно-пропускных пунктов с вооруженными правоохранителями. Полицейские проверяли каждую машину, которая выезжала из города Буча.
В чем подозревают мужчину
Мужчину собирались судить по статье о разбое. Он грабил женщин, приходивших на свидания. Если вину мужчины докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.