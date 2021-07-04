Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Оккупанты убили военного на Донбассе

Источник: штаб ООС

В воскресенье на Донбассе погиб один украинский защитник. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Между тем Россия обиделась, что ее называют стороной конфликта на Донбассе

С утра 4 июля оккупанты 5 раз нарушали "тишину". Враг бил по украинским позициям из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Оккупанты обстреляли:

Водяное;

Авдеевку;

Мирное;

Березовое.

Вблизи какого именно населенного пункта погиб военный, в Вооруженных силах пока не сообщают. Там уточнили лишь то, что мужчина получил смертельное ранение под обстрелом оккупантов.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Героям слава!

Украинская сборная вернулась в Киев

Источник: 24 канал

Впервые в истории украинская сборная по футболу вошла в 8 лучших команд Европы. 3 июля Украина, к сожалению, выбыла из турнира, уступив 4 гола Англии. Уже на следующий день игроки вернулись из Рима в Киев. Торжественно встречать их в Борисполе собрались сотни болельщиков.

Несмотря на то, что самолет задержался более чем на полтора часа, украинские фаны были в восторге и с нетерпением ждали игроков.

Сборная Украины прилетела в Борисполь: смотрите видео

Игроки вышли на сцену под аплодисменты фанов и исполнили гимн Украины. Вместе с украинскими футболистами гимн спели лидер группы СКАЙ Олег Собчук, Фоззи из группы ТНМК и рэпер YARMAK.

Главный тренер Андрей Шевченко со сцены заявил, что бесконечно благодарен болельщикам за поддержку.

Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду. Мы благодарны всем, кто болел в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку,

– подчеркнул Шевченко.

Украинская футбольная сборная вместе с болельщиками исполнила гимн

Кроме того, главный тренер сборной поблагодарил футболистов за самоотдачу, желание и футбол, который они показали. Свое выступление Шевченко закончил словами "Слава Украине", и фанаты воскликнули в ответ: "Героям слава".

Больше Мы чувствовали вашу поддержку, – Шевченко обратился к болельщикам после возвращения в Украину

Наводнение в Крыму

Источник: 24 канал

Оккупированный Крым продолжает подтапливать из-за чрезвычайно большого количества осадков. Из-за обильных дождей на полуострове вышли из берегов 3 реки.

Уровень воды поднялся в 3 реках:

Бельбек;

Коккозка;

Бага.

Оккупационная власть полуострова попросила людей, которые живут рядом с этими реками, для безопасности покинуть свои дома. Ожидается, что уровень воды вырастет еще на 2 – 3 метра, поэтому жителей попросили готовиться к худшему.

Наводнение в Крыму 4 июля: смотрите видео

Последствия наводнения 4 июля

Больше всего пострадал Бахчисарайский район. Оккупанты сообщают по меньшей мере о 50 затопленных домах.

Дождь привел к новым локальным подтоплениям в оккупированной Ялте. Впрочем, оккупационные власти города заверили якобы ситуация сейчас под контролем.

Непростая ситуация и в Байдарской долине возле Севастополя. Вода принесла с собой много мусора, в результате этого движение между селами Родниковое и Передовое заблокировано.

Важно День украинских ВМС: сможем ли защитить себя на море

День ВМС и Зеленский в Одессе

Источник: 24 канал

В первое воскресенье июля в Украине отмечают День Военно-морских сил. После эвакуации ВМС ВСУ из Крыма новым центром дислокации стала Одесса. Именно в этом городе состоялись торжественные мероприятия по случаю праздника.

С поздравлением в Одессу 4 июля приехали президент Владимир Зеленский, генпрокурор Ирина Венедиктова, председатель ОП Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль и другие.



Торжества на День ВМС в Одессе/ Фото ОП

На причале Одесского морского вокзала глава государства поздравил военных и рассказал о планах по увеличению мощностей ВМС. В частности, рассказал об использовании турецких беспилотников и построении первого украинского корвета.

Важно Украина не допустит ограничения свободы судоходства в Черном море, – Зеленский

В то же время Зеленский заявил, что милитаризация и агрессивные действия со стороны России усиливают военные угрозы в Черноморском регионе. Впрочем, выразил уверенность, что украинские моряки смогут дать достойный отпор, если так сложится.



Зеленский на День ВМС наградил моряков за добросовестную службу / Фото ОП

Поблагодарили за службу моряков также командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и главнокомандующий ВС Руслан Хомчак.

Обратите внимание! 4 июля свой профессиональный праздник отмечают полицейские. Именно в этот день в 2015 году на Софийской площади в Киеве торжественно принесли присягу первые патрульные – представители новой полиции. Больше о празднике читайте по ссылке.