Главные новости 4 мая: COVID-паспорта появятся в ЕС уже в июне, Дудь ответил "Ивангаю"
Евросоюз введет паспорта вакцинации уже в июне. Юрий Дудь отреагировал на обвинения со стороны украинского видеоблогера "Ивангая". В Мексике метромост упал вместе с поездом, погибли по меньшей мере 23 человека. Охранники российского рэпера Басты набросились на украинца из-за вопроса о Крыме. Такими были главные новости 4 мая.
Источник:24 канал
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В ЕС запустят COVID-паспорта
Источник: La Reppublica
Министры туризма стран Great 20 во время видеоконференции обсудили введение COVID-паспортов. Ожидают, что такой шаг позволит восстановить мировую туристическую сферу.
По результатам разговора, итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что паспорта вакцинации в Евросоюзе запустят уже в июне 2021.
В то же время Италия сделает это еще раньше. Уже с середины мая в стране вступят в силу национальные "зеленые паспорта".
Европейский "зеленый пропуск" будет готов со второй половины июня. Между тем итальянское правительство ввело Национальный "зеленый пропуск", который вступит в силу со второй половины мая,
– подчеркнул политик.
По словам Драги, мировые туристы с нетерпением ожидают возможности посетить Италию. И страна готова идти им навстречу. Драги призвал путешественников из разных стран бронировать отдых в Италии.
Паспорта вакцинации будут содержать информацию о том, что:
- носителя полностью привили;
- он имеет иммунитет благодаря восстановлению после COVID-19;
- недавно получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Кто получит COVID-паспорта
Паспорта вакцинации будут выдавать людям, которых прививали только сертифицированными в ЕС препаратами. Речь идет о вакцинах от:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Janssen (Johnson & Johnson).
Будут ли паспорта вакцинации в Украине
Еще в марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации".
"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – подчеркнул Зеленский.
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Дудь ответил "Ивангаю"
Источник: телеграм-канал "Дудь"
Украинский видеоблогер Иван Рудской заявил, что российский журналист Юрий Дудь взял у него интервью, однако при публикации вырезал главный месседж. В частности, слова видеоблогера о Голодоморе, репрессиях НКВД и войне на Донбассе.
Детали от Дудя
Дудь объяснил этот поступок принципиальностью своей команды в вопросе корректности монтажа. Российский журналист подчеркнул, что главной целью проекта является исследовать героя, однако не измучив при этом зрителей.
По словам Дудя, иногда начальная запись интервью длится 4 – 10 часов. Однако на этапе монтажа вырезают все неинтересное. Кроме того, российский журналист признал: иногда выбрасывают и то, "что могло бы быть интересным, но выражено настолько беспорядочно, что это очень сложно и понять, и просто слушать".
"Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связях, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более для человека с минимальным, о чем он сам говорит ("Ивангай" – 24 канал) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговій монтаж. Потому что наша задача – не показать героя максимально бессмысленным и не насобирать огненных цитат для заголовков", – заявил Дудь.
Кроме того, Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью.
Вырезанная часть интервью "Ивангая": смотрите видео
Заявление "Ивангая"
Видеоблогер "Ивангай" рассказал, что российский журналист Дудь вырезал из интервью его главный месседж.
Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией,
– заявил "Ивангай".
Такие действия журналиста "Ивангай" объяснил тем, что тот испугался обнародовать правду.
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Трагедия в Мексике
Источник: New York Times
В Мехико метромост упал вместе с поездом. Погибли по меньшей мере 23 человека. Кроме того, по меньшей мере 70 человек пострадали.
Трагедия произошла на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко.
Детали
- Катастрофа произошла фактически в час пик – люди как раз возвращались с работы.
- Под мостом ехала машина. Она столкнулась с одной из колонн, поддерживающих сооружение, и конструкция обвалилась.
- Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила, что среди жертв есть несовершеннолетние.
- После трагедии в городе проверят конструкцию всей 12-й линии метро.
Спасатели работают на месте трагедии: смотрите видео
Охранники Басты напали на киевлян
Источник: ютуб Сергея Стерненко
Российский рэпер Баста – Василий Вакуленко – приехал в Киев. На протяжении 3 лет певцу был запрещен въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму.
Еще 3 мая Басту заметили в киевском ресторане "Мокко" на Крещатике. Информацию об этом распространил украинский активист Сергей Стерненко.
А уже 4 мая Стерненко рассказал, что визит рэпера не обошелся без инцидента. Охранники Басты набросились на киевлянина, который спросил певца: "Чей Крым?" и "А как же оккупированный Крым, в который ты ездил?".
К двери подбежала охрана как заведения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать двери, а молодые люди выпихнули меня из заведения, началась атака на меня,
– рассказывает киевлянин.
Очевидцу удалось снять инцидент на видео. Когда охранники заметили это, они потребовали у мужчины удалить файл.
Сам Баста в это время делал "нейтральный" вид.
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