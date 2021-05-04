Евросоюз введет паспорта вакцинации уже в июне. Юрий Дудь отреагировал на обвинения со стороны украинского видеоблогера "Ивангая". В Мексике метромост упал вместе с поездом, погибли по меньшей мере 23 человека. Охранники российского рэпера Басты набросились на украинца из-за вопроса о Крыме. Такими были главные новости 4 мая.

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В ЕС запустят COVID-паспорта

Источник: La Reppublica

Министры туризма стран Great 20 во время видеоконференции обсудили введение COVID-паспортов. Ожидают, что такой шаг позволит восстановить мировую туристическую сферу.

По результатам разговора, итальянский премьер-министр Марио Драги рассказал, что паспорта вакцинации в Евросоюзе запустят уже в июне 2021.

В то же время Италия сделает это еще раньше. Уже с середины мая в стране вступят в силу национальные "зеленые паспорта".

Европейский "зеленый пропуск" будет готов со второй половины июня. Между тем итальянское правительство ввело Национальный "зеленый пропуск", который вступит в силу со второй половины мая,

– подчеркнул политик.

По словам Драги, мировые туристы с нетерпением ожидают возможности посетить Италию. И страна готова идти им навстречу. Драги призвал путешественников из разных стран бронировать отдых в Италии.

Паспорта вакцинации будут содержать информацию о том, что:

носителя полностью привили;

он имеет иммунитет благодаря восстановлению после COVID-19;

недавно получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Кто получит COVID-паспорта

Паспорта вакцинации будут выдавать людям, которых прививали только сертифицированными в ЕС препаратами. Речь идет о вакцинах от:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson).

Будут ли паспорта вакцинации в Украине

Еще в марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации".

"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – подчеркнул Зеленский.

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Дудь ответил "Ивангаю"

Источник: телеграм-канал "Дудь"

Украинский видеоблогер Иван Рудской заявил, что российский журналист Юрий Дудь взял у него интервью, однако при публикации вырезал главный месседж. В частности, слова видеоблогера о Голодоморе, репрессиях НКВД и войне на Донбассе.

Детали от Дудя

Дудь объяснил этот поступок принципиальностью своей команды в вопросе корректности монтажа. Российский журналист подчеркнул, что главной целью проекта является исследовать героя, однако не измучив при этом зрителей.

По словам Дудя, иногда начальная запись интервью длится 4 – 10 часов. Однако на этапе монтажа вырезают все неинтересное. Кроме того, российский журналист признал: иногда выбрасывают и то, "что могло бы быть интересным, но выражено настолько беспорядочно, что это очень сложно и понять, и просто слушать".

"Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связях, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более для человека с минимальным, о чем он сам говорит ("Ивангай" – 24 канал) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговій монтаж. Потому что наша задача – не показать героя максимально бессмысленным и не насобирать огненных цитат для заголовков", – заявил Дудь.

Кроме того, Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью.

Вырезанная часть интервью "Ивангая": смотрите видео

Заявление "Ивангая"

Видеоблогер "Ивангай" рассказал, что российский журналист Дудь вырезал из интервью его главный месседж.

Моя прабабушка – жертва Голодомора. Дедушка – жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией,

– заявил "Ивангай".

Такие действия журналиста "Ивангай" объяснил тем, что тот испугался обнародовать правду.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

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Трагедия в Мексике

Источник: New York Times

В Мехико метромост упал вместе с поездом. Погибли по меньшей мере 23 человека. Кроме того, по меньшей мере 70 человек пострадали.

Трагедия произошла на юго-востоке города в районе станций Оливос и Тесонко.

Детали

Катастрофа произошла фактически в час пик – люди как раз возвращались с работы.

Под мостом ехала машина. Она столкнулась с одной из колонн, поддерживающих сооружение, и конструкция обвалилась.

Мэр Мехико Клаудия Шейнбаум сообщила, что среди жертв есть несовершеннолетние.

После трагедии в городе проверят конструкцию всей 12-й линии метро.

Спасатели работают на месте трагедии: смотрите видео

️ #ÚltimaHora ️ Se desploma estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. pic.twitter.com/jLhIMCRTUa — El Gráfico (@elgmx) May 4, 2021

Охранники Басты напали на киевлян

Источник: ютуб Сергея Стерненко

Российский рэпер Баста – Василий Вакуленко – приехал в Киев. На протяжении 3 лет певцу был запрещен въезд в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму.

Еще 3 мая Басту заметили в киевском ресторане "Мокко" на Крещатике. Информацию об этом распространил украинский активист Сергей Стерненко.

А уже 4 мая Стерненко рассказал, что визит рэпера не обошелся без инцидента. Охранники Басты набросились на киевлянина, который спросил певца: "Чей Крым?" и "А как же оккупированный Крым, в который ты ездил?".

К двери подбежала охрана как заведения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать двери, а молодые люди выпихнули меня из заведения, началась атака на меня,

– рассказывает киевлянин.

Очевидцу удалось снять инцидент на видео. Когда охранники заметили это, они потребовали у мужчины удалить файл.

Сам Баста в это время делал "нейтральный" вид.

Охрана Басты напала на 2 мужчин в Киеве: смотрите видео