Головні новини 4 травня: COVID-паспорти з'являться у ЄС вже у червні, Дудь відповів "Івангаю"
Євросоюз запровадить паспорти вакцинації вже у червні. Юрій Дудь відреагував на звинувачення з боку українського відеоблогера "Івангая". У Мексиці метроміст впав разом з потягом, загинули щонайменше 23 людей. Охоронці російського репера Басти накинулися на українця через запитання про Крим. Такими були головні новини 4 травня.
Джерело:24 канал
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У ЄС запустять COVID-паспорти
Джерело: La Reppublica
Міністри туризму країн Great 20 під час відеоконференції обговорили запровадження COVID-паспортів. Очікують, що такий крок дозволить відновити світову туристичну сферу.
За результатами розмови, італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі розповів, що паспорти вакцинації у Євросоюзі запустять вже у червні 2021.
Водночас Італія зробить це ще раніше. Вже з середини травня у країні набудуть чинності національні "зелені паспорти".
Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,
– наголосив політик.
За словами Драґі, світові туристи з нетерпінням очікують можливості відвідати Італію. І країна готова йти їм назустріч. Драґі закликав мандрівників з різних країн бронювати відпочинок в Італії.
Паспорти вакцинації міститимуть інформацію, що:
- носія повністю щепили;
- він має імунітет через відновлення після COVID-19;
- нещодавно отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Хто отримає COVID-паспорти
Паспорти вакцинації видаватимуть лише людям, яких щепили лише сертифікованими в ЄС препаратами. Мовиться про вакцини від:
- Pfizer/BioNTech;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Janssen (Johnson & Johnson).
Чи будуть паспорти вакцинації в Україні
Ще у березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему відповідної "паспортизації".
"Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Зеленський.
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Дудь відповів "Івангаю"
Джерело: телеграм-канал "Дудь"
Український відеоблогер Іван Рудський заявив, що російський журналіст Юрій Дудь взяв у нього інтерв'ю, однак при публікації вирізав головний меседж. Зокрема, слова відеоблогера про Голодомор, репресії НКВД та війну на Донбасі.
Деталі від Дудя
Дудь пояснив цей вчинок принциповістю своєї команди у питанні коректності монтажу. Російський журналіст наголосив, що головною метою проєкту є дослідити героя, однак не змучивши при цьому глядачів.
За словами Дудя, іноді початковий запис інтерв'ю триває 4 – 10 годин. Однак на етапі монтажу вирізають усе нецікаве. Окрім того, російський журналіст визнав: іноді викидають і те, "що могло б бути цікавим, але висловлено настільки безладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати".
"Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше для людини з мінімальним, про що він сам говорить ("Івангай" – 24 канал) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу. Тому що наше завдання – не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків", – заявив Дудь.
Окрім того, Дудь опублікував вирізаний фрагмент інтерв'ю.
Вирізана частина інтерв'ю "Івангая": дивіться відео
Заява "Івангая"
Відеоблогер "Івангай" розповів, що російський журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю його головний меседж.
Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією,
– заявив "Івангай".
Такі дії журналіста "Івангай" пояснив тим, що той злякався оприлюднити правду.
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Трагедія у Мексиці
Джерело: The New York Times
У Мехіко метроміст впав разом з потягом. Загинули щонайменше 23 людей. Окрім того, щонайменше 70 людей постраждали.
Трагедія сталася на південному сході міста у районі станцій Олівос та Тесонко.
Деталі
- Катастрофа сталася фактично у час пік – люди саме поверталися з роботи.
- Під мостом їхала автівка. Вона зіткнулася з однією з колон, які підтримують споруду, і конструкція обвалилася.
- Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум повідомила, що серед жертв є неповнолітні.
- Після трагедії у місті перевірять конструкцію всієї 12-ї лінії метро.
Рятувальники працюють на місці трагедії: дивіться відео
Охоронці Басти напали на киян
Джерело: ютуб Сергія Стерненка
Російський репер Баста – Василь Вакуленко – приїхав до Києва. Упродовж 3 років співакові був заборонений в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму.
Ще 3 травня Басту помітили у київському ресторані Мокко" на Хрещатику. Інформацію про це поширив український активіст Сергій Стерненко.
А вже 4 травня Стерненко розповів, що візит репера не обійшловся без інциденту. Охоронці Басти накинулися на киянинина, який запитав співака: "Чий Крим?" та "А якже окупований Крим, у який ти їздив?".
До дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене,
– розповідає киянин.
Очевидцеві вдалося зняти інцидент на відео. Коли охоронці зауважили це, вони почали вимагати у чоловіка видалити файл.
Сам Баста у цей час робив "нейтральний" вигляд.
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