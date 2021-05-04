Євросоюз запровадить паспорти вакцинації вже у червні. Юрій Дудь відреагував на звинувачення з боку українського відеоблогера "Івангая". У Мексиці метроміст впав разом з потягом, загинули щонайменше 23 людей. Охоронці російського репера Басти накинулися на українця через запитання про Крим. Такими були головні новини 4 травня.

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У ЄС запустять COVID-паспорти

Джерело: La Reppublica

Міністри туризму країн Great 20 під час відеоконференції обговорили запровадження COVID-паспортів. Очікують, що такий крок дозволить відновити світову туристичну сферу.

За результатами розмови, італійський прем'єр-міністр Маріо Драґі розповів, що паспорти вакцинації у Євросоюзі запустять вже у червні 2021.

Водночас Італія зробить це ще раніше. Вже з середини травня у країні набудуть чинності національні "зелені паспорти".

Європейський "зелений пропуск" буде готовий з другої половини червня. Тим часом італійський уряд запровадив національний "зелений пропуск", який набуде чинності з другої половини травня,

– наголосив політик.

За словами Драґі, світові туристи з нетерпінням очікують можливості відвідати Італію. І країна готова йти їм назустріч. Драґі закликав мандрівників з різних країн бронювати відпочинок в Італії.

Паспорти вакцинації міститимуть інформацію, що:

носія повністю щепили;

він має імунітет через відновлення після COVID-19;

нещодавно отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Хто отримає COVID-паспорти

Паспорти вакцинації видаватимуть лише людям, яких щепили лише сертифікованими в ЄС препаратами. Мовиться про вакцини від:

Pfizer/BioNTech;

Moderna;

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson).

Чи будуть паспорти вакцинації в Україні

Ще у березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему відповідної "паспортизації".

"Нам теж треба розробити свою систему відповідної "паспортизації", також для стримування поширення коронавірусної хвороби необхідно охопити 70% дорослого населення щепленнями проти COVID-19", – наголосив Зеленський.

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Дудь відповів "Івангаю"

Джерело: телеграм-канал "Дудь"

Український відеоблогер Іван Рудський заявив, що російський журналіст Юрій Дудь взяв у нього інтерв'ю, однак при публікації вирізав головний меседж. Зокрема, слова відеоблогера про Голодомор, репресії НКВД та війну на Донбасі.

Деталі від Дудя

Дудь пояснив цей вчинок принциповістю своєї команди у питанні коректності монтажу. Російський журналіст наголосив, що головною метою проєкту є дослідити героя, однак не змучивши при цьому глядачів.

За словами Дудя, іноді початковий запис інтерв'ю триває 4 – 10 годин. Однак на етапі монтажу вирізають усе нецікаве. Окрім того, російський журналіст визнав: іноді викидають і те, "що могло б бути цікавим, але висловлено настільки безладно, що це дуже складно і зрозуміти, і просто слухати".

"Хвилюєшся, плутаєшся в хронології і в логічних зв'язках, не до кінця розумієш, що хочеш сказати – це нормально, тим більше для людини з мінімальним, про що він сам говорить ("Івангай" – 24 канал) досвідом публічних виступів. І так само нормально не брати це до підсумкового монтажу. Тому що наше завдання – не показати героя максимально безглуздим і не назбирати вогненних цитат для заголовків", – заявив Дудь.

Окрім того, Дудь опублікував вирізаний фрагмент інтерв'ю.

Вирізана частина інтерв'ю "Івангая": дивіться відео

Заява "Івангая"

Відеоблогер "Івангай" розповів, що російський журналіст Дудь вирізав з інтерв'ю його головний меседж.

Моя прабабуся – жертва Голодомору. Дідусь – жертва репресій НКВД. А тепер Україна має війну з Росією,

– заявив "Івангай".

Такі дії журналіста "Івангай" пояснив тим, що той злякався оприлюднити правду.

Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва голодомора. Дедушка - жертва НКВД репрессий. А теперь Украина имеет войну с Россией. — Иван Рудской (@EeOneGuy) May 2, 2021

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Трагедія у Мексиці

Джерело: The New York Times

У Мехіко метроміст впав разом з потягом. Загинули щонайменше 23 людей. Окрім того, щонайменше 70 людей постраждали.

Трагедія сталася на південному сході міста у районі станцій Олівос та Тесонко.

Деталі

Катастрофа сталася фактично у час пік – люди саме поверталися з роботи.

Під мостом їхала автівка. Вона зіткнулася з однією з колон, які підтримують споруду, і конструкція обвалилася.

Мер Мехіко Клаудія Шейнбаум повідомила, що серед жертв є неповнолітні.

Після трагедії у місті перевірять конструкцію всієї 12-ї лінії метро.

Рятувальники працюють на місці трагедії: дивіться відео

️ #ÚltimaHora ️ Se desploma estación Olivos de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de México. pic.twitter.com/jLhIMCRTUa — El Gráfico (@elgmx) May 4, 2021

Охоронці Басти напали на киян

Джерело: ютуб Сергія Стерненка

Російський репер Баста – Василь Вакуленко – приїхав до Києва. Упродовж 3 років співакові був заборонений в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму.

Ще 3 травня Басту помітили у київському ресторані Мокко" на Хрещатику. Інформацію про це поширив український активіст Сергій Стерненко.

А вже 4 травня Стерненко розповів, що візит репера не обійшловся без інциденту. Охоронці Басти накинулися на киянинина, який запитав співака: "Чий Крим?" та "А якже окупований Крим, у який ти їздив?".

До дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене,

– розповідає киянин.

Очевидцеві вдалося зняти інцидент на відео. Коли охоронці зауважили це, вони почали вимагати у чоловіка видалити файл.

Сам Баста у цей час робив "нейтральний" вигляд.

Охорона Басти напала на 2 чоловіків у Києві: дивіться відео