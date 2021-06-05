Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Ранее Скандальный 87 округ: выборы на Прикарпатье превратились в столкновение политсил
Василий Вирастюк таки станет нардепом
Источник: ЦИК
Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы, поступившие от Василия Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Суд отменил предыдущее решение кассационного суда о признании противоправными действия ЦИК об объявлении результатов выборов на округе №87. Это означает, что выдвиженец от "Слуги народа" Вирастюк – настоящий победитель голосования.
Также служители Фемиды отказали в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к ЦИК. Также с него взыщут в бюджет сбор в размере 24 тысяч 970 гривен.
Судебная эпопея с выборами на 87 округе:
- 22 апреля ЦИК объявил Вирастюка победителем выборов в округе на Ивано-Франковщине.
- Впоследствии результаты голосования признали недействительными на нескольких участках. Центризбирком огласил официальные результаты во второй раз – 19 мая.
- 23 мая Верховный Суд рассмотрел иск кандидата в нардепы Александра Шевченко. Судьи признали противоправными действия ЦИК.
- Большая палата Верховного Суда начала рассматривать апелляцию Вирастюка и ЦИК еще 27 мая. Заседание перенесли на 5 июня.
Что известно о довыборах на Ивано-Франковщине?
Голосование состоялось 18 марта 2021 года. Выборы прошли с многочисленными скандалами – штурмами ОИК и сообщениями о минировании.
Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ
Источник: Фейсбук Сергея Кривоноса
Сергей Кривонос после 32 лет службы уволили из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом экс-заместитель секретаря СНБО написал в фейсбуке.
Стоит прочитать Вместе с движением в НАТО Украина должна стремиться к статусу стратегического партнера США, – Кривонос
Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю, команда из офиса Президента,
– написал генерал-майор.
Что известно о Сергее Кривоносе:
- Родился в 1970 году на Полтавщине.
- Призван в армию в 1988 году.
- В 1990 году поступил в Киевское высшее общевойсковое училище. Заведение присоединили к Одесскому институту сухопутных войск, его Кривонос и окончил в 1994 году.
- В 2014 году командовал обороной Краматорского аэродрома.
- В октябре 2014 года назначен начальником управления спецопераций при Генштабе ВСУ.
- В январе 2016 года назначен первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ.
- С 2019 года – заместитель секретаря СНБО.
- В конце декабря 2020 года освобожден от должности.
Из-за съемок в оккупированном Крыму – запрещен въезд в Украину
Источник: Представительство президента в АРК
Украина запретила въезжать на территорию Украины 5 иностранцам. Они участвовали в съемках фильма во временно оккупированном Россией Крыму. Такие действия расценили как угрозу национальной безопасности.
Ранее Создателей российского фильма о Крыме признали угрозой нацбезопасности Украины
В список невъездных попали 2 поляка и 3 россиян. Попасть на территорию Украины они не смогут в течение 3 лет.
О нарушениях говорится:
- иностранцы участвовали в съемке в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии;
- и в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту".
Что известно о фильме "Небо"?
Фильм с рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории близ Морского. Там говорится о событиях 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, который нарушил ее границы.
Землетрясение в Карпатах
Источник: ГСЧС
В Карпатах 4 июня около 14:00 произошло землетрясение магнитудой около 2. Очаг толчков зафиксировали в селе Манява Богородчанского района. Спасатели заверили, что никакого вреда землетрясение не нанесло.
4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района,
– говорится в сообщении спасателей.
Смотрите на карте, где расположена Манява: