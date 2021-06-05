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Ранее Скандальный 87 округ: выборы на Прикарпатье превратились в столкновение политсил

Василий Вирастюк таки станет нардепом

Источник: ЦИК

Большая палата ВСУ удовлетворила апелляционные жалобы, поступившие от Василия Вирастюка, "Слуги народа" и ЦИК. Суд отменил предыдущее решение кассационного суда о признании противоправными действия ЦИК об объявлении результатов выборов на округе №87. Это означает, что выдвиженец от "Слуги народа" Вирастюк – настоящий победитель голосования.

Также служители Фемиды отказали в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к ЦИК. Также с него взыщут в бюджет сбор в размере 24 тысяч 970 гривен.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит.

Судебная эпопея с выборами на 87 округе:

22 апреля ЦИК объявил Вирастюка победителем выборов в округе на Ивано-Франковщине.

Впоследствии результаты голосования признали недействительными на нескольких участках. Центризбирком огласил официальные результаты во второй раз – 19 мая.

23 мая Верховный Суд рассмотрел иск кандидата в нардепы Александра Шевченко. Судьи признали противоправными действия ЦИК.

Большая палата Верховного Суда начала рассматривать апелляцию Вирастюка и ЦИК еще 27 мая. Заседание перенесли на 5 июня.

Что известно о довыборах на Ивано-Франковщине?

Голосование состоялось 18 марта 2021 года. Выборы прошли с Голосование состоялось 18 марта 2021 года. Выборы прошли с многочисленными скандалами – штурмами ОИК и сообщениями о минировании.

Сергея Кривоноса уволили из рядов ВСУ

Источник: Фейсбук Сергея Кривоноса

Сергей Кривонос после 32 лет службы уволили из рядов Вооруженных сил Украины. Об этом экс-заместитель секретаря СНБО написал в фейсбуке.

Стоит прочитать Вместе с движением в НАТО Украина должна стремиться к статусу стратегического партнера США, – Кривонос

Уволен из рядов Вооруженных Сил Украины. Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, "нет должностей". Хотя их достаточно. Понимаю, команда из офиса Президента,

– написал генерал-майор.

Что известно о Сергее Кривоносе:

Родился в 1970 году на Полтавщине.

Призван в армию в 1988 году.

В 1990 году поступил в Киевское высшее общевойсковое училище. Заведение присоединили к Одесскому институту сухопутных войск, его Кривонос и окончил в 1994 году.

В 2014 году командовал обороной Краматорского аэродрома.

В октябре 2014 года назначен начальником управления спецопераций при Генштабе ВСУ.

В январе 2016 года назначен первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ.

С 2019 года – заместитель секретаря СНБО.

В конце декабря 2020 года освобожден от должности.

Из-за съемок в оккупированном Крыму – запрещен въезд в Украину

Источник: Представительство президента в АРК

Украина запретила въезжать на территорию Украины 5 иностранцам. Они участвовали в съемках фильма во временно оккупированном Россией Крыму. Такие действия расценили как угрозу национальной безопасности.

Ранее Создателей российского фильма о Крыме признали угрозой нацбезопасности Украины

В список невъездных попали 2 поляка и 3 россиян. Попасть на территорию Украины они не смогут в течение 3 лет.

О нарушениях говорится:

иностранцы участвовали в съемке в Севастополе военной драмы "Небо" о российских военных в войне в Сирии;

и в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту".

Что известно о фильме "Небо"?

Фильм с рабочим названием "Небо" снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории близ Морского. Там говорится о событиях 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, который нарушил ее границы.

Землетрясение в Карпатах

Источник: ГСЧС

В Карпатах 4 июня около 14:00 произошло землетрясение магнитудой около 2. Очаг толчков зафиксировали в селе Манява Богородчанского района. Спасатели заверили, что никакого вреда землетрясение не нанесло.

4 июня в 14 часов измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района,

– говорится в сообщении спасателей.

Смотрите на карте, где расположена Манява: