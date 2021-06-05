Раніше Скандальний 87 округ: вибори на Прикарпатті перетворились на зіткнення політсил

Василь Вірастюк таки стане нардепом

Джерело: ЦВК

Велика палата ВСУ задовольнила апеляційні скарги, які надійшли від Василя Вірастюка, "Слуги народу" та ЦВК. Суд скасував попереднє рішення касаційного суду щодо визнання протиправними дії Центрвиборчкому про оголошення результатів виборів на окрузі №87. Це означає, що висуванець від "Слуги народу" Вірастюк – дійсний переможець голосування.

Також служителі Феміди відмовили у задоволенні позову кандидата у народні депутати Олександра Шевченка до ЦВК. Також з нього стягнуть до бюджету збір у розмірі 24 тисяч 970 гривень.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Судова епопея з виборами на 87 окрузі:

22 квітня ЦВК оголосила Вірастюка переможцем виборів на окрузі на Івано-Франківщині.

Згодом результати голосування визнали недійсними на кількох дільницях. Центрвиборчком оголосив офіційні результати вдруге – 19 травня.

23 травня Верховний Суд розглянув позов кандидата у нардепи Олександра Шевченка. Судді визнали протиправними дії ЦВК.

Велика палата Верховного Суду розпочала розглядати апеляцію Вірастюка та ЦВК ще 27 травня. Засідання перенесли на 5 червня.

Що відомо про довибори на Івано-Франківщині? Голосування відбулось 18 березня 2021 року. Вибори відбулись Голосування відбулось 18 березня 2021 року. Вибори відбулись з численними скандалами – штурмами ОВК та повідомленнями про замінування.

Сергія Кривоноса звільнили з лав ЗСУ

Джерело: Фейсбук Сергія Кривоноса

Сергія Кривоноса після 32 років служби звільнили з лав Збройних сил України. Про це ексзаступник секретаря РНБО написав у фейсбуці.

Варто прочитати Разом з рухом до НАТО Україна має прагнути статусу стратегічного партнера США, – Кривонос

Звільнений з лав Збройних Сил України. Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговуватись не буду та не вмію. Тому і звільнили. Кажуть, "немає посад". Хоча їх достатньо. Розумію, команда з Офісу Президента,

– написав генерал-майор.

Що відомо про Сергія Кривоноса:

Народився у 1970 році на Полтавщині.

Призваний до війська у 1988 році.

У 1990 році вступив до Київського вищого загальновійськового училища. Заклад приєднали до Одеського інституту сухопутних військ, його Кривонос і закінчив у 1994 році.

У 2014 році командував обороною Краматорського аеродрому.

У жовтні 2014 року призначений начальником управління спецоперацій при Генштабі ЗСУ.

У січні 2016 року призначений першим заступником командувача Сил спецоперацій ЗСУ.

З 2019 року – заступник секретаря РНБО.

Наприкінці грудня 2020 року звільнений з посади.

Через зйомки в окупованому Криму – зась в Україну

Джерело: Представництво президента в АРК

Україна заборонила в'їжджати на територію України 5 іноземцям. Вони брали участь у зйомках фільму в тимчасово окупованому Росією Криму. Такі дії розцінили, як загрозу національній безпеці.

Раніше Творців російського фільму про Крим визнали загрозою нацбезпеці України

У список нев'їзних потрапили 2 поляки та 3 росіян. Потрапити на територію України вони не зможуть протягом 3 років.

Про які порушення мовиться:

іноземці брали участь у зніманні в Севастополі воєнної драми "Небо" про російських військових у війні в Сирії;

та у так званому "міжнародному музичному фестивалі "Дорога на Ялту".

Що відомо про фільм "Небо"? Фільм з робочою назвою "Небо" знімали восени 2020 року в покинутому санаторії поблизу Морського. Там мовиться про події 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник Су-24М, що порушив її кордони.

Землетрус в Карпатах

Джерело: ДСНС

У Карпатах 4 червня близько 14:00 стався землетрус магнітудою близько 2. Осередок поштовхів зафіксували у селі Манява Богородчанського району. Рятувальники запевнили, що жодної шкоди землетрус не завдав.

4 червня о 14 годині вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 за шкалою Ріхтера у селі Манява Богородчанського району,

– мовиться у повідомленні рятувальників.

Дивіться на карті, де розташована Манява: