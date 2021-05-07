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Политзаключенный Алексей Чирний вернулся в Украину

Источник: фейсбук Людмилы Денисовой

Украинский политический заключенный Алексей Чирний из так называемой "группы Сенцова" вернулся на Родину после 7 лет за решеткой. 7 мая мужчина вышел из исправительной колонии в Батайске Ростовской области.

Вооруженная охрана этапировала Алексея к российско-украинской границы для принудительной депортации. Силовики даже не разрешили молодому человеку встретиться с родителями, которые приехали встретить сына.

В чем обвиняли Чирния

В 2014 году крымчанина задержали по обвинению в якобы организации терактов на полуострове. Вместе с ним фальшивые обвинения повесили также на кинорежиссера Олега Сенцова, фотографа Геннадия Афанасьева и активиста Александра Кольченко.

Что известно о освобожденном политзаключенном

Алексей Чирний до оккупации Крыма работал преподавателем военной истории в Симферопольском институте культуры. После осуждения ученого объявили "гражданином России", чтобы не пускать к нему украинского консула. В 2015 году Чирний рассказал адвокату о пытках в российской тюрьме.

Источник: Алексей Чирний до оккупации Крыма работал преподавателем военной истории в Симферопольском институте культуры. После осуждения ученого объявили "гражданином России", чтобы не пускать к нему украинского консула. В 2015 году Чирний рассказал адвокату о пытках в российской тюрьме.Источник: Википедия

В зоне ООС погиб Сергей Коробцев

Источник: фейсбук-страница "Коростень Официальный"

6 мая в результате огнестрельного пулевого ранения погиб украинский военный. 7 мая выяснилось, что погибший – 22-летний Сергей Коробцев из Коростеня.

Редакция 24 канала выражает родным и близким героя искренние соболезнования.

Что известно про бойца

У украинского защитника остались молодая жена и маленький сын.

Летом герою должно было исполниться 23 года.

Прощание с Сергеем состоится 9 мая возле исполнительного комитета Коростенского городского совета.



Сергей Коробцев погиб от вражеского обстрела / Фото "Коростень Официальный"

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На Киевщине "слугу" поймали на взятке

Источник: 24 канал

6 мая голову Дымерской территориальной общины, что в Киевской области, Владимира Пидкурганного задержали на взятке. Известно, что чиновник является представителем партии "Слуга народа".

Кроме того, вместе с Пидкурганным якобы задержали его сообщников.

Кто такой Владимир Пидкурганный

В 2019 году задержан возглавлял избирательный штаб народного депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк.

По данным Высшего совета правосудия, подозреваемый в течение 2010 – 2017 годов работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако судью уволили за незаконные решения по делам Майдана.

Обратите внимание! "Слуга народа" Василевская-Смаглюк заявила, что виновность или невиновность Пидкурганного определит суд. Она подчеркнула, что кандидатуру задержанного на голову Дымерской ОТГ утверждал политсовет и областной штаб, который возглавлял скандальный Александр Дубинский.



На взятке задержали представителя "Слуги народа" / Фото Андрея Шевченко

Украина поборола третью волну коронавируса

Источник: фейсбук Максима Степанова

Министр здравоохранения заявил, что Украина уже вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Это были очень сложные 2 месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам,

– рассказал Степанов.

Он признался, что в Минздраве осознавали, что кислорода может не хватить на всю страну. Однако, к счастью, ситуацию удалось стабилизировать.

"Красных" областей больше нет

8 мая в желтую зону перейдет Сумщина, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов. Она будет последней областью, которая выйдет из красной зоны. В Украине не будет регионов с самыми жесткими ограничениями.

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Главное про адаптивный карантин / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала