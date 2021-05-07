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Політв'язень Олексій Чирній повернувся в Україну

Джерело: фейсбук Людмили Денісової

Український політичний в'язень Олексій Чирній з так званої "групи Сенцова" повернувся на Батьківщину після 7 років за ґратами. 7 травня чоловік вийшов з виправної колонії у Батайську Ростовської області.

Озброєна охорона етапувала Олексія до російсько-українського кордону для примусової депортації. Силовики навіть не дозволи хлопцеві зустрітися з батьками, які приїхали зустріти сина.

У чому звинувачували Чирнія

У 2014 році кримчанина затримали за звинуваченнями у нібито організації терактів на півострові. Разом з ним фальшиві звинувачення повісили також на кінорежисера Олега Сенцова, фотографа Геннадія Афанасьєва та активіста Олександра Кольченка.

Що відомо про звільненого політв'язня Олексій Чирній до окупації Криму працював викладачем військової історії в Сімферопольському інституті культури. Після ув'язнення науковця оголосили "громадянином Росії", аби не пускати до нього українського консула. У 2015 році Чирній розповів адвокату про катування в російській тюрмі.

Джерело: Олексій Чирній до окупації Криму працював викладачем військової історії в Сімферопольському інституті культури. Після ув'язнення науковця оголосили "громадянином Росії", аби не пускати до нього українського консула. У 2015 році Чирній розповів адвокату про катування в російській тюрмі.Джерело: Вікіпедія

У зоні ООС загинув Сергій Коробцев

Джерело: фейсбук-сторінка "Коростень Офіційний"

6 травня внаслідок вогнепального кульового поранення загинув український військовий. 7 травня з'ясувалося, що загиблий – 22-річний Сергій Коробцев з Коростеня.

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким героя щирі співчуття.

Що відомо про бійця

В українського захисника залишилися молода дружина та маленький син.

Влітку герою мало виповнитися 23 роки.

Прощання з Сергієм відбудеться 9 травня біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.



Сергій Коробцев загинув від ворожих обстрілів / Фото "Коростень Офіційний"

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На Київщині "слугу" впіймали на хабарі

Джерело: 24 канал

6 травня голову Димерської територіальної громади, що у Київській області, Володимира Підкурганного затримали на хабарі. Відомо, що чиновник є представником партії "Слуга народу".

Крім того, разом із Підкурганним нібито затримали його спільників.

Хто такий Володимир Підкурганний

У 2019 році затриманий очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.

За даними Вищої ради правосуддя, підозрюваний впродовж 2010 – 2017 років працював у Вишгородському районному суді Київщини. Однак суддю звільнили через незаконні рішення у справах Майдану.

Зверніть увагу! "Слуга народу" Василевська-Смаглюк заявила, що винуватість або невинуватість Підкурганного визначить суд. Вона підкреслила, що кандидатуру затриманого на голову Димерської ОТГ затверджувала політрада та обласний штаб, який очолював скандальний Олександр Дубінський.



На хабарі затримали представника "Слуги народу" / Фото Андрія Шевченка

Україна поборола третю хвилю коронавірусу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна вже вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам,

– розповів Степанов.

Він зізнався, що в МОЗ усвідомлювали, що кисню може не вистачити на всю країну. Однак, на щастя, ситуацію вдалося стабілізувати.

"Червоних" областей більше немає

8 травня у жовту зону перейде Сумщина, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Вона буде останньою областю, яка вийде з червоної зони. Відтак в Україні не буде регіонів з найжорсткішими обмеженнями.

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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу