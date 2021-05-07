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Політв'язень Олексій Чирній повернувся в Україну

Джерело: фейсбук Людмили Денісової

Український політичний в'язень Олексій Чирній з так званої "групи Сенцова" повернувся на Батьківщину після 7 років за ґратами. 7 травня чоловік вийшов з виправної колонії у Батайську Ростовської області.

Озброєна охорона етапувала Олексія до російсько-українського кордону для примусової депортації. Силовики навіть не дозволи хлопцеві зустрітися з батьками, які приїхали зустріти сина.

У чому звинувачували Чирнія

У 2014 році кримчанина затримали за звинуваченнями у нібито організації терактів на півострові. Разом з ним фальшиві звинувачення повісили також на кінорежисера Олега Сенцова, фотографа Геннадія Афанасьєва та активіста Олександра Кольченка.

Що відомо про звільненого політв'язня

Олексій Чирній до окупації Криму працював викладачем військової історії в Сімферопольському інституті культури. Після ув'язнення науковця оголосили "громадянином Росії", аби не пускати до нього українського консула. У 2015 році Чирній розповів адвокату про катування в російській тюрмі.
Джерело: Вікіпедія

У зоні ООС загинув Сергій Коробцев

Джерело: фейсбук-сторінка "Коростень Офіційний"

6 травня внаслідок вогнепального кульового поранення загинув український військовий. 7 травня з'ясувалося, що загиблий – 22-річний Сергій Коробцев з Коростеня.

Що відомо про бійця

  • В українського захисника залишилися молода дружина та маленький син.
  • Влітку герою мало виповнитися 23 роки.
  • Прощання з Сергієм відбудеться 9 травня біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.


Сергій Коробцев загинув від ворожих обстрілів / Фото "Коростень Офіційний"

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На Київщині "слугу" впіймали на хабарі

Джерело: 24 канал

6 травня голову Димерської територіальної громади, що у Київській області, Володимира Підкурганного затримали на хабарі. Відомо, що чиновник є представником партії "Слуга народу".

Крім того, разом із Підкурганним нібито затримали його спільників. 

Хто такий Володимир Підкурганний

  • У 2019 році затриманий очолював виборчий штаб народної депутатки від "Слуги народу" Ольги Василевської-Смаглюк.
  • За даними Вищої ради правосуддя, підозрюваний впродовж 2010 – 2017 років працював у Вишгородському районному суді Київщини. Однак суддю звільнили через незаконні рішення у справах Майдану.


На хабарі затримали представника "Слуги народу" / Фото Андрія Шевченка

Україна поборола третю хвилю коронавірусу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна вже вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу. 

Це були надзвичайно складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна шана й подяка нашим медикам,
– розповів Степанов.

Він зізнався, що в МОЗ усвідомлювали, що кисню може не вистачити на всю країну. Однак, на щастя, ситуацію вдалося стабілізувати.

"Червоних" областей більше немає

8 травня у жовту зону перейде Сумщина, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Вона буде останньою областю, яка вийде з червоної зони. Відтак в Україні не буде регіонів з найжорсткішими обмеженнями.

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Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу