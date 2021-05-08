В Украине 8 мая отметили День примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны. Президент Владимир Зеленский с дипломатами G7 и ЕС приехал на Луганщину. Минздрав обновил карантинные зоны, теперь в Украине нет "красных" областей. Обнародовали запись вероятного разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Такими были главные новости 8 мая.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Как прошел День памяти и примирения в Украине

Источник: 24 канал

Обращение Владимира Зеленского

В День памяти и примирения президент Владимир Зеленский заявил, что нельзя забывать, что "нацизм был абсолютным злом". Он добавил, что мир отмечает День памяти и примирения, чтобы никогда не забыть – Вторая мировая война стала самой страшной в истории человечества.

Чтобы никогда не забыть, что мир теряется очень легко. И это настоящее счастье, когда удается его восстановить. Вечная память погибшим во Второй мировой войне. Никогда снова!

– подытожил глава государства.

Также Владимир Зеленский в обращении к украинцам отметил, что этот день объединяет всех при упоминании миллионов людей, погибших во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что человечество может и должно сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем.

В то же время глава государства напомнил, что украинские ребята до сих пор защищают наш суверенитет и территориальную целостность. Они делают это ради мира и процветания независимой Украины, ради будущих поколений.

Обращение Владимира Зеленского в День примирения: смотрите видео

Обратите внимание! В Украине, начиная с 2016 года, вместо Дня победы – 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Почему так произошло и к чему здесь Сталин с СССР – объясняем тебе в нашем материале.

Не обошлось без скандала

В Киеве не провели традиционное мероприятие ко Дню памяти и примирения из-за того, что техническое оборудование для монтирования сцены якобы не пропустили на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Что говорят в КГГА

В Киевской городской государственной администрации пожаловались, что Минкульт блокирует проведение традиционных мероприятий ко Дню памяти и примирения. По утверждению КГГА, техническое оборудование для монтирования сцены не пропустили на территорию музея из-за "устного запрета Минкульта".

Ответ Минкульта

В министерстве отметили, что не давали никаких устных запретов относительно проведения традиционных мероприятий, о которых говорится в сообщениях КГГА. В то же время в Минкульте возмутились, что Киевская городская государственная администрация выбрала "путь публичного скандала."

В Минкульте добавили, что 8 мая все техническое оборудование для монтирования сцены пропустили на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. А уже в 12:00 начали монтаж сцены.

Визит дипломатов G7 и ЕС в Луганскую область

Источник: Офис Президента

В День памяти и примирения Луганскую область посетил украинский лидер Владимир Зеленский в компании послов стран "Большой семерки" и ЕС. Матти Маасикас, возглавляющий представительство ЕС в Украине, опубликовал кадры с церемонии возложения цветов к памятному мемориалу в поселке Меловое.

Символический момент: немецкий посол Анка Фельдгузен возлагает цветы в Меловом, где в 1943 году началось освобождение Украины от нацистской Германии,

– подписал он одну из фотографий.

Как прошла поездка в Луганскую область / Фото из твиттера Маасикаса

Отметим, что предыдущий визит Владимира Зеленского на Донбассе состоялся 8 апреля. Тогда президент приехал туда, чтобы поддержать дух военных на фоне обострения и наращивания российских войск у границы.

В Украине нет "красных" регионов

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения в очередной раз обновило список карантинных зон. После нескольких недель крайне напряженной ситуации, красную зону покинули все области. Следовательно, в актуальном перечне 18 "желтых", 7 "оранжевых" и ни одного "красного" региона.

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В Минздраве обратили внимание на то, что пандемия коронавируса умеренно распространена в Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областях.

Как это работает? Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

Регионы со значительным распространением коронавируса / Данные Минздрава

Какая сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

7 мая в Украине зафиксировали 8 710 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в нашей стране 2 114 138 человек заболели COVID-19, выздоровели 1 750 570 пациентов, умерли – 46 200.

заражения коронавирусом. С начала пандемии в нашей стране 2 114 138 человек заболели COVID-19, выздоровели 1 750 570 пациентов, умерли – 46 200. За сутки прививки от COVID-19 получили еще 36 046 украинцев. Всего с начала прививочной кампании в стране привили 857 798 человек. Лишь 446 из них получили 2 дозы вакцины, то есть полностью закончили вакцинацию.

Предполагаемый разговор Медведчука и Пушилина

Источник: 24 канал

В распоряжении 24 канала оказалась запись вероятного разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главаря боевиков Дениса Пушилина. Аудиозапись датируется 9 мая 2015 года. На ней слышно, как Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – его днем ​​рождения и Днем победы.

Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.

Запись вероятного разговора Медведчука и Пушилина: смотрите видео

Что известно о Денисе Пушилине? Это 39-летний главарь донецких боевиков, который родился в Макеевке. Еще с начала Революции Достоинства агитировал за "провозглашение независимости Донбасса" и присоединение к России. По информации СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и помощника российского президента – Владислива Суркова. Якобы он ездил к ним консультироваться, даже не скрываясь. Это 39-летний главарь донецких боевиков, который родился в Макеевке. Еще с начала Революции Достоинства агитировал за "провозглашение независимости Донбасса" и присоединение к России. По информации СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и помощника российского президента – Владислива Суркова. Якобы он ездил к ним консультироваться, даже не скрываясь. Добавим, что в апреле появилась запись возможного разговора Медведчука и Владислава Суркова – советника российского президента. Он состоялся еще в 2014 году. Тогда обсудили, в частности, ТКГ и боевиков.

Группа Go_А отправилась в Роттердам на Евровидение

Источник: инстаграм "Общественного"

Нынешние представители Украины на Евровидении группа Go_А отправились в Нидерланды. Участники сделали фотографию в аэропорту с украинским флагом. Уже на следующий день группу ждет пресконференция с журналистами, а также первая репетиция.

Большую часть времени Go_А и другие участники песенного конкурса будут проводить в отеле из-за пандемии коронавируса. Однако, украинская группа посетит 2 экскурсии – в Роттердаме и Амстердаме.

Интересно! Етнофольк группа Go_A через 10 дней, 18 мая, выступит с песней Shum в первом полуфинале под номером 15. На открытии конкурса они пройдутся по торжественной дорожке, которая в этом году будет иметь бирюзовый цвет.



Группа Go_А отправляется в Роттердам / Фото из инстаграма "Общественного"

Евровидение-2021 в условиях карантина