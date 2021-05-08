В Україні 8 травня відзначили День примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський з дипломатами G7 та ЄС приїхав на Луганщину. МОЗ оновило карантинні зони, тепер в Україні немає "червоних" областей. Оприлюднили запис ймовірної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Такими були головні новини 8 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Важливо Художник оригінально показав, що для українців означають слова "ніколи знову"

Як минув День пам'яті та примирення в Україні

Джерело: 24 канал

Звернення Володимира Зеленського

У День пам'яті та примирення президент Володимир Зеленський заявив, що не можна забувати, що "нацизм був абсолютним злом". Він додав, що світ відзначає День пам'яті та примирення, щоб ніколи не забути – Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства.

Щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні. Ніколи знову!

– підсумував глава держави.

Також Володимир Зеленський у зверненні до українців наголосив, що цей день об'єднує всіх при згадці мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні. Він підкреслив, що людство може та має зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому.

Водночас глава держави нагадав, що українські хлопці та дівчата досі боронять наш суверенітет і територіальну цілісність. Вони роблять це заради миру й процвітання незалежної України, заради наступних поколінь.

Звернення Володимира Зеленського у День примирення: дивіться відео

Зверніть увагу! В Україні, починаючи з 2016 року, замість Дня перемоги – 9 травня відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Чому так сталось і до чого тут Сталін із СРСР – пояснюємо тобі у нашому матеріалі.

Не минулося без скандалу

У Києві не провели традиційний захід до Дня пам'яті та примирення через те, що технічне обладнання для монтування сцени нібито не пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Що кажуть у КМДА

У Київській міській державній адміністрації поскаржилися, що Мінкульт блокує проведення традиційних заходів до Дня пам'яті та примирення. За твердженням КМДА, технічне обладнання для монтування сцени не пропустили на територію музею через "усну заборону Мінкульту".

Відповідь Мінкульту

У міністерстві наголосили, що не надавали будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які мовиться у повідомленнях КМДА. Водночас у Мінкульті обурилися, що Київська міська державна адміністрація обрала "шлях публічного скандалу."

У Мінкульті додали, що 8 травня усе технічне обладнання для монтування сцени пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. А вже о 12:00 розпочали монтаж сцени.

Візит дипломатів G7 та ЄС на Луганщину

Джерело: Офіс Президента

У День пам'яті та примирення на Луганщину завітав український лідер Володимир Зеленський у компанії послів країн "Великої сімки" та ЄС. Матті Маасікас, який очолює Представництво ЄС в Україні, опублікував кадри з церемонії покладання квітів до пам'ятного меморіалу у селищі Мілове.