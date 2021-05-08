Головні новини 8 травня: День пам'яті та примирення та оновлені карантинні зони
В Україні 8 травня відзначили День примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Президент Володимир Зеленський з дипломатами G7 та ЄС приїхав на Луганщину. МОЗ оновило карантинні зони, тепер в Україні немає "червоних" областей. Оприлюднили запис ймовірної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Такими були головні новини 8 травня.
Джерело:24 канал
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Як минув День пам'яті та примирення в Україні
Джерело: 24 канал
Звернення Володимира Зеленського
У День пам'яті та примирення президент Володимир Зеленський заявив, що не можна забувати, що "нацизм був абсолютним злом". Він додав, що світ відзначає День пам'яті та примирення, щоб ніколи не забути – Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства.
Щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні. Ніколи знову!
– підсумував глава держави.
Також Володимир Зеленський у зверненні до українців наголосив, що цей день об'єднує всіх при згадці мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні. Він підкреслив, що людство може та має зробити все, щоб ніколи не допустити нової війни в майбутньому.
Водночас глава держави нагадав, що українські хлопці та дівчата досі боронять наш суверенітет і територіальну цілісність. Вони роблять це заради миру й процвітання незалежної України, заради наступних поколінь.
Звернення Володимира Зеленського у День примирення: дивіться відео
Не минулося без скандалу
У Києві не провели традиційний захід до Дня пам'яті та примирення через те, що технічне обладнання для монтування сцени нібито не пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.
Що кажуть у КМДА
У Київській міській державній адміністрації поскаржилися, що Мінкульт блокує проведення традиційних заходів до Дня пам'яті та примирення. За твердженням КМДА, технічне обладнання для монтування сцени не пропустили на територію музею через "усну заборону Мінкульту".
Відповідь Мінкульту
У міністерстві наголосили, що не надавали будь-яких усних заборон щодо проведення традиційних заходів, про які мовиться у повідомленнях КМДА. Водночас у Мінкульті обурилися, що Київська міська державна адміністрація обрала "шлях публічного скандалу."
У Мінкульті додали, що 8 травня усе технічне обладнання для монтування сцени пропустили на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні. А вже о 12:00 розпочали монтаж сцени.
Візит дипломатів G7 та ЄС на Луганщину
Джерело: Офіс Президента
У День пам'яті та примирення на Луганщину завітав український лідер Володимир Зеленський у компанії послів країн "Великої сімки" та ЄС. Матті Маасікас, який очолює Представництво ЄС в Україні, опублікував кадри з церемонії покладання квітів до пам'ятного меморіалу у селищі Мілове.
Символічний момент: німецький посол Анка Фельдгузен покладає квіти у Міловому, де у 1943 році розпочалося звільнення України від нацистської Німеччини,
– підписав він одну з фотографій.
Як минула поїздка на Луганщину / Фото з твітеру Маасікаса
Зазначимо, що попередній візит Володимира Зеленського на Донбасі відбувся 8 квітня. Тоді президент приїхав туди, аби підтримати дух військових на тлі загострення та нарощування російських військ біля кордону.
В Україні немає "червоних" регіонів
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я вчергове оновило список карантинних зон. Після кількох тижнів вкрай напруженої ситуації червону зону залишили всі області. Відтак, в актуальному переліку 18 "жовтих", 7 "помаранчевих" і жодного "червоного" регіону.
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У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу помірно поширена у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Черкаській областях.
Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні
- За 7 травня в Україні зафіксували 8 710 випадків зараження коронавірусом. З початку пандемії у нашій країні 2 114 138 людей захворіли на COVID-19, одужали 1 750 570 пацієнтів, померли – 46 200.
- За добу щеплення від COVID-19 отримали ще 36 046 українців. Загалом від початку вакцинальної кампанії в крані щепили 857 798 людей. Лише 446 з них отримали 2 дози вакцини, тобто повністю закінчили вакцинацію.
Ймовірна розмова Медведчука та Пушиліна
Джерело: 24 канал
У розпорядженні 24 каналу опинився запис ймовірної розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Аудіозапис датується 9 травня 2015 року. На ньому чути, як Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з "подвійним святом" – його днем народження та Днем перемоги.
Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, який окупанти влаштували до Дня перемоги.
Запис ймовірної розмови Медведчука та Пушиліна: дивіться відео
Що відомо про Дениса Пушиліна?Це 39-річний ватажок донецьких бойовиків, який народився у Макіївці. Ще від початку Революції Гідності агітував за "проголошення незалежності Донеччини" та приєднання до Росії. За інформацією ЗМІ, Пушилін є креатурою ГРУ та помічника російського президента – Владислива Суркова. Мовляв, він їздив до них консультуватися, навіть не ховаючись.
Додамо, що у квітні з'явився запис можливої розмови Медведчука та Владислава Суркова – радника російського президента. Вона відбулася ще у 2014 році. Тоді обговорили, зокрема, ТКГ та бойовиків.
Гурт Go_А вирушив до Роттердама на Євробачення
Джерело: інстаграм "Суспільного"
Цьогорічні представники України на Євробаченні гурт Go_А вирушили до Нідерландів. Учасники зробили світлину в аеропорту з українським прапором. Вже наступного дня на гурт чекає пресконференція з журналістами, а також перша репетиція.
Більшість часу Go_А та інші учасники пісенного конкурсу проводитимуть в готелі через пандемію коронавірусу. Однак український гурт відвідає 2 екскурсії – в Роттердамі та Амстердамі.
Гурт Go_А вирушає до Роттердама / Фото з інстаграму "Суспільного"
Євробачення-2021 в умовах карантину
- Міжнародний пісенний конкурс пройде 18 травня. Через пандемію коронавірусу, Євробачення не проходитиме в традиційному форматі. Цього разу захід відбудеться за сценарієм "B" – з приїздом артистів в Роттердам, але з меншою кількістю журналістів і людей в команді кожного учасника.
- Учасники конкурсу можуть виступати зі своїх країн. Однак для цього їм треба записати наживо у студії номер. Так вже вирішила зробити Австралія.
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