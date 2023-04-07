Эти темы в своей ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 7 апреля прокомментировал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

К слову В ВСУ впервые прокомментировали "утечку" документов по контрнаступлению

Слитые данные о контрнаступлении ВСУ

В сеть слили информацию НАТО и США о якобы подготовке Вооруженных Сил Украины к контрнаступлению. Военные аналитики утверждают, что некоторые разделы документов, вероятно, изменили.

По мнению нашего собеседника, общий фон документов говорит, что эти показания могут быть взяты из реальных источников. Поэтому здесь либо поработали российские хакеры, которые после корректировки слили их в сеть, либо это был умышленный слив в режиме ИПСО против врага.

Некоторые цифры коррелируются с реальными цифрами, которые могут быть. Они понятны для выполнения боевых задач,

– подчеркнул Роман Свитан.

В частности, по его словам, похожими на правду могут быть количество бригад, а также количество танков и другой бронетехники, необходимой для контрнаступления.

"Это, кстати, те цифры, о которых ранее говорил генерал Залужный. Он понимает, сколько ему нужно корпусов для выполнения определенных задач", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Также он обратил внимание и на сроки подготовки украинских бригад, которые должны быть задействованы в контрнаступлении. Для большинства из них в слитых данных указан конец апреля, для остальных – конец мая.

Здесь речь о сроках, раньше которых контрнаступление не начнется. Это совпадает с теми параметрами, которые говорят о выходе на контрнаступление "под погоду",

– объяснил военный эксперт.

Обратите внимание! Доступ к реальной информации о том, где и когда начнется контрнаступление украинских сил, чрезвычайно ограничен. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что этой информацией владеют только 5 человек в мире.

Деоккупация Крыма

Украинский дипломат и заместитель главы Офиса Президента Украины Андрей Сибига заявил, что после выхода на административные границы оккупированного Крыма Украина может согласиться на переговоры по дипломатическому способу деоккупации полуострова.

Похожая ситуация была в 2014 году. Я тогда попал в плен, а после освобождения докладывал президенту Порошенко о невозможности и пагубности любых переговоров с россиянами,

– заявил Роман Свитан.

По его словам, тогда в тылу россиян на оккупированных украинских территориях настолько удачно работали украинские партизаны, что они буквально умоляли о переговорах и перемирии хотя бы на несколько дней.

"Тогда меня не послушали, а через несколько дней прилетела Меркель и подписали первый "Минск". Россиянам нужно буквально несколько дней, чтобы переформироваться, зарыться и дальнейшее наше движение уже будет с очень большими потерями", – объясняет полковник ВСУ в запасе.

Поэтому он уверен, что пока фронт двигается, этот процесс не должен останавливаться, если это позволяют силы и средства. Ведь штурмовать хорошо окопавшегося врага в разы тяжелее, а потери от этого только возрастают.

Собеседник призвал не недооценивать врага. Мол, внешне россияне похожи на дураков, но когда хотят жить, то довольно быстро соображают.