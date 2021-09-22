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Гораздо больше здесь Покушение на Шефира под Киевом: все, что известно об обстреле авто помощника Зеленского
Покушение на Сергея Шефира
Источник: 24 канал
Утром 22 сентября, между селами Круглик и Ходосовка Киевской области обстреляли автомобиль. В машине, которая попала под автоматную очередь, ехал первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир. Сам Шефир не пострадал, однако ранение получил его водитель, которого доставили в больницу.
На место сразу прибыла следственно-оперативная группа и генпрокурор Ирина Венедиктова. Правоохранители объявили план перехвата.
Смотрите видео с места событий:
В машину попало около 10 пуль / Фото из фейсбука Ирины Венедиктовой
Как отреагировал на покушение Зеленский
Президент Украины сейчас находится с официальным визитом в США. Чтобы сообщить об обстреле машины его помощника, главу государства разбудили. Зеленский отметил, что Шефир является также его другом и связывает покушение с изменениями, которые происходят в государстве.
Это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать и даже то, что еще не удалось. То есть это направление – оно было выбрано правильно,
– отметил Зеленский.
Президент пообещал "сильный ответ" на события 22 сентября. Пока Зеленский не знает, какие именно силы стоят за этим – внешние или внутренние, однако заверил, что на прочность его команды это не повлияет.
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Шефир не понимает причин нападения
Сам Сергей Шефир вскоре появился на брифинге вместе с главой МВД Денисом Монастырским. Он признался, что водитель, фактически, спас им обоим жизнь, ведь даже получив ранение, продолжал ехать.
Цель – президент, его морально-психологическое состояние. Пытались запугать,
– убежден Шефир.
Какое состояние водителя?В мужчину попали сразу три пули. Водитель вместе с правоохранителями еще вернулся на место событий и указал направление обстрела, уже тогда его доставили в больницу. Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает.
Каковы вероятные версии следствия
Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, уже начато производство с предварительной квалификацией по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Версии полиции:
- покушение с целью давления на руководство государства;
- дестабилизация политической ситуации.
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Угрозы Зеленскому
Источник: 24 канал
В СБУ рассказали об угрозах, которые поступали в адрес руководства государства. Так с 2019 года президенту Зеленскому – 22 раза. Еще трижды угрожали министру внутренних дел.
В Службе безопасности заверили, что им удалось задержать 16 причастных к таким сообщениям.
В последнее время возросло количество минирований
С 2019 года значительно возросло количество фейковых минирований. Они поступали в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов. Главной причиной этого в 2019 году были попытки помешать проведению выборов.
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Школам разрешили дистанционное обучение
Источник: 24 канал
С 23 сентября вся Украина будет жить по карантинным правилам желтой зоны. Затронет это и работу учебных заведений: те, в которых нет 80% вакцинированных работников, будут вынуждены перейти на дистанционный режим работы.
Ранее была информация, что школы вообще не будут работать, однако правительство обновило правила "желтой" зоны.
Посещать учебные заведения могут, если 80% работников имеют:
- "желтый" COVID-сертификат, который подтверждает прививку первой дозой вакцины;
- "зеленый" COVID-сертификат, который подтверждает полный курс вакцинации;
- международное свидетельство о вакцинации;
- справку 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
- COVID-сертификат о выздоровлении лица от коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста.
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Если в заведении нет 80% работников с вышеупомянутыми сертификатами, то придется переходить на дистанционное обучение. Так нардеп Юлия Гришина отметила, что очно в этих условиях смогут работать только 38% школ.
Обязательная вакцинация для учителей
Источник: 24 канал
Кабмин согласовал поручение Минздрава относительно обязательной вакцинации педагогов. По словам профильного министра Виктора Ляшко, это не будет нарушением законодательства и прав человека. Более того, такое предложение поддерживают в ЕСПЧ.
ЕСПЧ подтвердил, что обязательная вакцинация законна и может быть необходима в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека,
– заявил Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что одна из статей закона о защите населения предполагает, что работники определенных категорий, которые могут распространять инфекционные болезни, должны подлежать обязательной вакцинации.
По словам премьера Дениса Шмыгаля, постановление вступит в силу в соответствии с законодательством.
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