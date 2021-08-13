Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 13 августа:
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Нападение на Беленюка
Источник: фейсбук Жана Беленюка
На олимпийского призера на нардепа Жана Беленюка напали на Печерске. Неизвестные молодые люди прицепились к нему и стали выкрикивать оскорбительные расистские вещи. Например, позволяли себе высказывания "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".
К счастью, до драки не дошло. В полиции уже начали расследование в отношении нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.
Реакция общества
- В "Слуге народа" категорически осудили действия нападавших. Политики отметили, что патриотизм человека не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Добавили, что таким позорным явлениям нет места в Украине.
- В Министерстве обороны тоже поддержали Беленюка. Написали: "Украинец, офицер, чемпион".
- Президент Владимир Зеленский тоже сказал, что такие вещи недопустимы, поэтому полиция должна жестко реагировать.
Меркель поедет к Путину
Источник: Интерфакс-Украина
Канцлер Германии Ангела Меркель накануне ее встречи с президентом Владимиром Зеленским посетит Москву. Так, 20 августа политик намерен встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле подтвердили информацию о визите Меркель. Сказали, что политики будут говорить о состоянии и перспективах развития сотрудничества стран в различных сферах. Кроме того, рассмотрят актуальные международные и региональные вопросы.
Меркель приедет в Украину: главное
- 22 августа Меркель посетит Киев. Это будет последний ее визит в Украину в должности канцлера.
- Зеленский с Меркель будут говорить о безопасности, двусторонних отношениях и других темах.
- Поездку Меркель связывают с обсуждением российского газопровода "Северный поток-2".
- Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что канцлер должна принять участие в Крымской платформе.
Оригинал Конституции Филиппа Орлика разместили в Софии Киевской
Источник: фейсбук Александра Ткаченко
В Украину впервые за 311 лет прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика. Ее установили в Национальном заповеднике "София Киевская".
Экспонат можно посмотреть на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века".
Кроме того, представили и другие старинные предметы. Например, Булаву гетмана Филлипа Орлика из городской библиотеки Линчопинга, Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского государства, 2 оригинала универсалов гетьмана Ивана Мазепы.
Конституция Филлипа Орлика / Фото Александра Ткаченко:
Кстати 30 лет Независимости Украины в фото: как это было
В Минобороны поговорили с Магучих
Источник: фейсбук Анны Маляр
В Министерстве обороны поговорили с легкоатлеткой и военной Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде-2020 обняла россиянку.
Сразу отметили, что "ковра" не было, спортсменке просто объяснили суть проблемы. В ведомстве отметили, что объятия были следствием эмоций. Принципы публичного общения в ВСУ определяет Доктрина публичного общения, за это отвечают руководители.
Скандал с Магучих на Олимпиаде
- На Олимпиаде-2020 украинская спортсменка уступила россиянке Марии Ласицкене и получила "бронзу".
- После соревнований воодушевленные победой спортсменки обняли друг друга. Момент успели сфотографировать.
- После этого на Магучих обрушился шквал критики. Правда, на ее защиту втали каратист Станислав Горуна, олимпийский чемпион Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха.
- Сама атлетка уверяет, что после соревнований только традиционно поздравила соперницу. Политической позиции в этом не видит.
"Потоп" в Крыму
Источник: ТАСС
Оккупированный Крым снова накрыли сильные ливни, повлекшее мощные наводнения. Особенно сложная ситуация в Керчи. Людей в городе эвакуируют. Электрический транспорт там полностью остановили.
Есть погибшие и тысячи пострадавших
От наводнений уже пострадали более 4 тысяч человек. Также известно о 2 погибших. Дожди затопили около 40 домов.
Кстати, затопило также трассу "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту. Автомобили были вынуждены объезжать через соседние поселки.