Важнейшие новости Украины и мира за пятницу, 13 августа:

Читайте также 57 миллионов долларов убытков: главу зерновой корпорации задержали при попытке бегства из страны

Нападение на Беленюка

Источник: фейсбук Жана Беленюка

На олимпийского призера на нардепа Жана Беленюка напали на Печерске. Неизвестные молодые люди прицепились к нему и стали выкрикивать оскорбительные расистские вещи. Например, позволяли себе высказывания "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

К счастью, до драки не дошло. В полиции уже начали расследование в отношении нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений.

Реакция общества

В "Слуге народа" категорически осудили действия нападавших. Политики отметили, что патриотизм человека не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Добавили, что таким позорным явлениям нет места в Украине.

В Министерстве обороны тоже поддержали Беленюка. Написали: "Украинец, офицер, чемпион".

Президент Владимир Зеленский тоже сказал, что такие вещи недопустимы, поэтому полиция должна жестко реагировать.

Меркель поедет к Путину

Источник: Интерфакс-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне ее встречи с президентом Владимиром Зеленским посетит Москву. Так, 20 августа политик намерен встретиться с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

В Кремле подтвердили информацию о визите Меркель. Сказали, что политики будут говорить о состоянии и перспективах развития сотрудничества стран в различных сферах. Кроме того, рассмотрят актуальные международные и региональные вопросы.

Меркель приедет в Украину: главное

22 августа Меркель посетит Киев. Это будет последний ее визит в Украину в должности канцлера.

Зеленский с Меркель будут говорить о безопасности, двусторонних отношениях и других темах.

Поездку Меркель связывают с обсуждением российского газопровода "Северный поток-2".

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что канцлер должна принять участие в Крымской платформе.

Оригинал Конституции Филиппа Орлика разместили в Софии Киевской

Источник: фейсбук Александра Ткаченко

В Украину впервые за 311 лет прибыл оригинал латиноязычной Конституции Филиппа Орлика. Ее установили в Национальном заповеднике "София Киевская".

Экспонат можно посмотреть на шведской выставке "Раритеты Украинского казацкого государства – Гетманщины XVII – XVIII века".

Кроме того, представили и другие старинные предметы. Например, Булаву гетмана Филлипа Орлика из городской библиотеки Линчопинга, Мощехранительница – знак Достоинства Главы Украинского государства, 2 оригинала универсалов гетьмана Ивана Мазепы.

Важно! Это первая в мире конституция, определявшая основы государственного устройства, формы правления. В ней уже в те времена шла речь о целостности и нерушимости границ Украины и восстановлении братства с Крымским государством.

Конституция Филлипа Орлика / Фото Александра Ткаченко:

Кстати 30 лет Независимости Украины в фото: как это было

В Минобороны поговорили с Магучих

Источник: фейсбук Анны Маляр

В Министерстве обороны поговорили с легкоатлеткой и военной Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде-2020 обняла россиянку.

Сразу отметили, что "ковра" не было, спортсменке просто объяснили суть проблемы. В ведомстве отметили, что объятия были следствием эмоций. Принципы публичного общения в ВСУ определяет Доктрина публичного общения, за это отвечают руководители.

Скандал с Магучих на Олимпиаде

На Олимпиаде-2020 украинская спортсменка уступила россиянке Марии Ласицкене и получила "бронзу".

После соревнований воодушевленные победой спортсменки обняли друг друга. Момент успели сфотографировать.

После этого на Магучих обрушился шквал критики. Правда, на ее защиту втали каратист Станислав Горуна, олимпийский чемпион Жан Беленюк, легкоатлетка Ольга Саладуха.

Сама атлетка уверяет, что после соревнований только традиционно поздравила соперницу. Политической позиции в этом не видит.

"Потоп" в Крыму

Источник: ТАСС

Оккупированный Крым снова накрыли сильные ливни, повлекшее мощные наводнения. Особенно сложная ситуация в Керчи. Людей в городе эвакуируют. Электрический транспорт там полностью остановили.

Есть погибшие и тысячи пострадавших

От наводнений уже пострадали более 4 тысяч человек. Также известно о 2 погибших. Дожди затопили около 40 домов.

Кстати, затопило также трассу "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту. Автомобили были вынуждены объезжать через соседние поселки.